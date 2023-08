Mantiene una relación abierta con su novio y confesó su miedo cada vez que él se encuentra con otra mujer

“La realidad es que por muy liberales que seamos, cada vez que nuestra pareja tiene una cita, tenemos un poco de miedo de perderla", dijo (@esencia_salvaje)

En el vasto mundo de las redes sociales, una cuenta de TikTok logró captar la atención en las últimas semanas al compartir una perspectiva poco convencional sobre el amor y las relaciones. Con el nombre Esencia Salvaje y una descripción que invita a hablar sobre el poliamor y las relaciones abiertas de manera explícita y sin imposiciones, mostrando cómo una pareja enfrenta los desafíos y experiencias que surgen en esta dinámica poco convencional, los videos de una joven española se viralizaron y desataron críticas de los usuarios.

Una de las publicaciones más recientes generó una reacción sorprendente. En este video, la mujer confesó el miedo que siente cada vez que su novio queda con otra chica a través de la popular aplicación de citas, Tinder.

“La realidad es que por muy liberales que seamos, cada vez que nuestra pareja tiene una cita, tenemos un poco de miedo de perderla. Miedo a no volver a ser elegidos o que se rompa esa conexión tan especial que tenemos”, escribió en la descripción del video. La joven expresó sus inseguridades y temores con sinceridad, mostrando una vulnerabilidad que resonó en muchos seguidores, deseando que su novio tenga una buena experiencia: “Espero que se lo pase muy bien, que disfrute, que ojalá la chica le guste y puedan acabar teniendo algo. Y quién sabe, quizás acabaremos los tres”. Estas palabras revelaron una apertura mental no tan habitual y una comprensión inusual de las relaciones humanas.

"Espero que se lo pase muy bien, que disfrute, que ojalá la chica le guste", dijo la joven (Captura video)

La joven no solo compartió sus temores, sino que también explicó uno de los fundamentos de su relación. En otro video viral, reveló un acuerdo clave que tiene con su pareja, al que denominan “pacto de fluidos”. En el mismo, se comprometen a usar protección obligatoriamente cuando se involucran con otras personas fuera de su relación. Este pacto es considerado fundamental, ya que ambos concuerdan en que su salud es lo más importante y no están dispuestos a arriesgarla. “En el caso de que alguno de los dos se saltara esta norma, sería motivo de ruptura al momento y no habría perdón”, concluyó.

Aunque la pareja recibió oleadas de críticas por parte de los usuarios, algunos pocos les enviaron un mensaje de apoyo y admiración por su honestidad y madurez. “La realidad es que cada relación es única y lo que funciona para una pareja puede no ser adecuado para otra”.

La joven reveló un acuerdo clave que tienen con su pareja, al que denominan “pacto de fluidos” (@esencia_salvaje)

La joven reconoce que el camino que han elegido no es convencional y que no todos lo comprenderán. Sin embargo, para ellos, esta es una forma de amar y conectarse que les permite explorar nuevas experiencias sin perder la conexión especial que comparten.

“El tiempo te dará una realidad no muy buena”, “No lo puedo entender, no sé a qué jugáis”, “No os entiendo por más qUE lo intento, el amor es respeto , lo mío no lo comparto”, “Lo mucho que nos amamos dice jajaja”, “Estáis a otro nivel, los admiro, por vuestra franqueza, compromiso y madurez”, “Hay muchas parejas así, solo que el otro no lo sabe”, “Eh que antigua soy”, fueron algunos de los comentarios en sus publicaciones.

Seguir leyendo: