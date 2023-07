Discutió con su novio por no pagar 11 dólares más para sentarse junto a ella en el avión

El video tomó repercusión y se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @younews2)

Gamze Esen, una joven influencer de TikTok, se vio envuelta en una tormenta de críticas y apoyo luego de compartir en esa red social un video en el que expresaba su enfado con su novio. Es que su pareja se negó a pagar una tarifa adicional de 11 dólares para poder sentarse junto a ella durante un vuelo en avión.

El video se volvió rápidamente viral y alcanzó más de cuatro millones y media de visualizaciones antes de que Gamze decidiera eliminarlo de su cuenta de TikTok debido a la controversia generada. En las imágenes, la joven expresaba su frustración: “Todas las parejas están sentadas juntas, pero tu hombre no pensó que valía la pena pagar 11 dólares adicionales para elegir un asiento junto a ti... eso solo es un costo innecesario”.

El tema en cuestión gira en torno a una práctica común en la mayoría de las aerolíneas alrededor del mundo: cobrar una tarifa adicional para que los pasajeros puedan seleccionar el asiento de su preferencia. Esta opción, que puede parecer trivial para algunos, demostró ser motivo de controversia y discusiones en muchas relaciones.

La discusión de una pareja por 11 dólares que se viralizó en TikTok. (@esengamze)

El clip de Gamze Esen generó una profunda división de opiniones entre su audiencia. Por un lado, algunos usuarios la apoyan, argumentando que si una pareja está dispuesta a gastar dinero en un viaje juntos, no debería haber problema en invertir un poco más para disfrutar de la compañía durante el vuelo.

Sin embargo, por otro lado, una cantidad significativa de usuarios fue muy dura con la influencer, calificando su actitud de egoísta y superficial.

“¿Por qué no lo pagaste tú?”, “Solo por principios, no pago extra por un asiento, el vuelo ya es lo suficientemente caro”, “No es necesario que se sienten juntos para un vuelo por Europa”, “Si el avión se va a estrellar, no quiero pasar mis últimos minutos junto a extraños” y “No me imagino sentarme en otro lado junto a un extraño en lugar que mi esposa, solo para ahorrar” son algunos de los mensajes.

Seguir leyendo: