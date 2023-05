Pintó su departamento alquilado y la destrozaron en las redes sociales: “Me puse a hacer arte y me quedó así "

Una joven mostró en TikTok su remodelación en el departamento y su video alcanzó más de 200 mil reproducciones (@candepulo)

Alquilar un departamento implica aceptar muchas reglas. Algunos dueños son más exigentes que otros en ese aspecto. Sin embargo, hay acciones que se sabe que un locatario no puede realizar. Una joven decidió modificar las paredes de su departamento alquilado y lo compartió con sus seguidores en las redes y sumó más de 200 mil reproducciones. El video fue subido con la siguiente descripción: “Poniéndole onda a mi departamento! Lo que hice hoy!”.

Allí, Candela, compartió las imágenes del antes y el después del avance del decorado que comenzó a hacerle a sus paredes. “Les presento los pasillos de mi nuevo departamento que estoy alquilando. No sé por qué tiene tanto espacio perdido pero es lo que hay. Lo que hice en el Hot Sale fue comprar medio litro de pintura negro mate. Literal no me salió más de tres mil pesos”. En el video, a medida que su relato avanza, va mostrando en cámara rápida cómo fue pintando cada una de las paredes blancas con rayas de todos los tamaños en color negro.

“Hoy domingo que estaba súper nublado me puse a hacer estas rayitas, a hacer arte y me quedó así. No sé si les gustó o si les parece un montón. La verdad es que yo quedé muy contenta, parece empapelado literal”, contó Candela orgullosa de la intervención que hizo en su departamento. Además, la joven aseguró que iba a hacer una segunda parte mostrando los avances del nuevo espacio al que le agregará lámparas y cuadros.

"Me puse a hacer estas rayitas, a hacer arte y me quedó así. No sé si les gustó o si les parece un montón" (@candepulo)

Si bien muchos la apoyaron, hubo algunos comentarios negativos. La joven respondió con total convicción: “Ahora que lo terminé no van a poder creer! Confiar en el proceso”. Por su parte, un usuario de Twitter fue más allá y viralizó en su cuenta el clip poniendo: “Voy a tener pesadillas”

“Pedir test psicológico antes de alquilar y adjuntarlo al contrato”, “¿Un domingo nublado? Por qué mejor no te tomaste unos mates con torta frita....”, “Ay no!!! CONTROL+Z”, “es como arruinar un departamento en 1 día”, “Me parece un montón para todas las paredes. Personalmente lo hubiese hecho en 1 sola pared como para darle un toque”, “La idea está bárbara, era un simple depto... Le diste vida y esas paredes gritan actitud. Amo”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

Seguir leyendo: