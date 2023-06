Un joven mostró sorprendido un hábito típico de España: “Yo estoy malacostumbrado porque vengo de Argentina”

Un joven mostró una de las cosas que más le sorprendió en España y su video se volvió viral (@manuguija)

Los choques culturales al llegar a un nuevo país son una experiencia recurrente para algunas personas. Incluso después de un tiempo viviendo en el extranjero, muchos no logran entender ciertas diferencias que van descubriendo en el día a día. Este es el caso de Manu Guija, un influencer argentino que actualmente viven en Madrid. En su cuenta de TikTok, el joven viajero comparte a diario todo tipo de información para aquellos que quieren emigrar al viejo continente.

Allí publicó un clip que se volvió rápidamente viral: la técnica que utiliza para ingresar en edificios donde no lo conocen. En el video, que dura 50 segundos, muestra varios lugares donde, al tocar el timbre, le abren sin hacerle demasiadas muchas preguntas. En el primer edificio, pregunta: “Perdona, ¿me abrirías? Me olvidé las llaves”. Estas simples palabras son suficientes para que le permitan la entrada. Manuel también menciona la técnica de hacerse pasar por cartero, que sigue siendo efectiva en aquellos lugares que no cuentan con cámaras.

En sus videos, el argentino muestra que muchos edificios tienen su puerta principal completamente abierta y en otros basta con pulsar el timbre para que le abran. “Entiendo que quizás yo estoy malacostumbrado porque vengo de Argentina y me parece insólito esto”, reflexiona Manu. Al finalizar el video, se dirige a los usuarios preguntando: “¿Estoy delirando o es una confianza ya extrema?”.

El video superó las 700 mil reproducciones en TikTok (@manuguija)

El clip superó las 600 mil reproducciones en apenas unas horas y recibió más de 85.000 likes. Este choque generó algunas risas y comentarios ocurrentes de usuarios latinoamericanos a los que les parece absolutamente insólita la costumbre.

“Lamentablemente si seguimos publicándolo va a dejar de ser seguro hacerlo”, “Todavía no has descubierto todo: Sólo con decir ‘yo’ entras en cualquier edificio”, “Luego estoy yo que cuando no espero a nadie y tocan la puerta apago la música y hago que no hay nadie en casa”, “Si vas a Andalucía en los pueblos en verano directamente tienen la puerta de la casa abierta, no del edificio, de la casa”, “Los okupas tomando nota jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.

Seguir leyendo: