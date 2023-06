Un joven argentino compró un fernet y un costillar en España y el precio sorprendió a sus seguidores

El video alcanzó más de 900 mil reproducciones en TikTok (@kevingomeez69)

El Instituto Nacional de Estadísticas de España reveló que 353.000 argentinos viven en ese país y el número subió casi tanto como después de la última gran crisis del país. Sólo en el período julio 2021-2022, el gobierno local firmó 35.000 nuevas residencias para argentinos. Aunque se cree que el número es mayor.

Por ese motivo, muchos buscan sentirse como en casa consumiendo productos argentinos que encuentran en algunos supermercados. A través de las redes sociales, comparten con sus seguidores sus experiencias en el nuevo país.

A raíz de esto, Kevin Gómez, un joven argentino compartió un video en TikTok que se volvió viral. En el clip muestra cuánto gastó en el supermercado, luego de que se decidiera por hacer un asado, acompañado de un fernet.

La intención del joven era comparar los precios de estos productos entre España y Argentina, lo que desató una serie de comentarios y reflexiones sobre el costo de vida y el poder adquisitivo en ambos países. Su compra incluyó un costillar de 11 kilogramos, una bolsa de chorizos y una botella de fernet. En total gastó 125,84 euros.

Al hacer la conversión oficial, esa cantidad representa alrededor de 32 mil pesos argentinos. Sin embargo, al considerar el valor del euro en el mercado “blue”, el monto equivaldría a unos 67 mil. Este contraste llamó la atención de los usuarios, quienes rápidamente comentaron sobre los precios y el poder adquisitivo en Argentina.

Actualmente, el salario mínimo en España es de 1.167,40 dólares mensuales, mientras que en Argentina, el salario mínimo de junio ronda los 87.987 pesos.

El video alcanzó casi el millón de reproducciones en TikTok y más de 25 mil likes. “Es caro, en Argentina lo pagas menos. Pero la diferencia está en el poder adquisitivo del salario”, “Compré la semana pasada el costillar de 15 kg a 17 mil pesos... Argentina siempre un lugar barato para comer”, “Acá en la Patagonia no baja de $2.500 el kilo de carne”, “Pagaste 5 Lucas argentinas el kilo, acá sale 3. No es caro, está super bien el precio. Pensé que era más caro, además vivís en Madrid”, “Si podés hacer mas videos sobre precios de carne, estaré pronto por allá”, “Con 100 euros contrato a Petersen y él me hace el asado...re caro Madrid”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

