Una argentina contó cuál es la razón por la que no consigue novio en España: “Yo tengo la maldición del gaucho”

Una argentina contó que padece "la maldición del gaucho" y su video se viralizó en TikTok (@conifach)

Constanza Chismechian vive en España y contó cuál es su problema a la hora de conseguir una pareja en otro país. Tirada a la sombra de un árbol y tomando un café frío comenzó a reflexionar en un video que se volvió viral en TikTok y alcanzó más de 150 mil reproducciones.

La joven argentina confesó que padece de la “maldición del gaucho”, un término que creó ella misma y explicó en un clip de un minuto. Para su sorpresa, muchas otras chicas se sumaron a esta teoría y avalaron sus reflexiones.

“Siendo argentina y estando en un país extranjero puedo decir que tengo la maldición del gaucho. ¿Qué es la maldición del gaucho?. Yo fui maldecida para que sólo me gusten los tipos argentinos”, así comenzó Constanza a desarrollar su teoría. “Para mi como el hombre argentino no existe, no hay. Puedo estar en una isla donde no hay nada y yo voy a encontrar un argentino abajo de un árbol”, prosiguió.

“A mí me gusta mucho la labia y no hay nadie que chamuye mejor que un argentino” (@conifach)

Si bien contó que sus amigas sí salen con extranjeros ella sigue eligiendo a los hombres de su misma nacionalidad porque no le gusta hablar en otro idioma a la hora de encarar a alguien. “A mí me gusta mucho la labia y no hay nadie que chamuye mejor que un argentino”, aseguró. Además, agregó que las mujeres también son muy buenas a la hora de encarar: “Somos premium, chicos”.

“Totalmente hermana, me hablas con otro acento/idioma y ya me la bajas, no hay chance”, “Me encanta porque a mí me pasa lo mismo, no quiero conocer chicas extranjeras, solamente de Argentina quiero, el patriotismo al palo”, “Tiro CV: Argentino de Córdoba y viviendo en Madrid”, “Son lindos todo lo que quieras pero ¡como el argentino no hay!”, “Es que sólo te gustan campeones del mundo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la red social.

