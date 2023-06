Una influencer reveló cuáles son sus requisitos a la hora de formar pareja y su sinceridad se volvió viral

En un video de menos de dos minutos dejó en claro qué le busca en un hombre (@Sofiagonet)

Sofi Gonet, una conocida influencer argentina, ha causado revuelo en las redes sociales al expresar abiertamente qué requisitos tiene que tener un hombre para formar pareja con ella. Tras recibir críticas y comentarios negativos relacionados con sus relaciones pasadas, la joven decidió hacer un descargo en sus redes sociales, instando a sus seguidores a dejar de juzgarla por sus gustos personales.

“Estoy estallada porque me están apareciendo muchos videos de minas que juzgan las relaciones que tuve, los chabones con los que anduve. Se llenan la boca diciendo que son feos. Hasta dicen cosas racistas”, comenzó relatando. La influencer expresó su incomodidad ante los comentarios negativos relacionados con la apariencia física de las personas y la facilidad con la que algunos emiten juicios sin considerar las consecuencias.

En un video de menos de dos minutos, dejó en claro que la apariencia física no es un factor determinante para ella cuando se trata de una relación seria. “A mí si hay algo que no me interesa en una pareja es la belleza. Que sea lindo me puede interesar para un touch and go y bye”, sentenció.

Sofi Gonet reveló que valora la estabilidad económica, la inteligencia y la dedicación al trabajo como características importantes en un compañero. “A mí me gusta que tenga guita, que sea inteligente y que sea laburador. ¿Qué tanta vuelta le voy a dar al asunto? Hay que ser sinceras chicas. Para bella estoy yo”, afirmó con franqueza la influencer de moda.

En contraste, también mencionó que los hombres suelen hablar de sus preferencias con más libertad. “Ellos dicen ‘a mí me gusta que tenga culo, que tenga tetas, que no tenga estrías’, y bueno, a mí me gusta que tengan muchos ceros en su cuenta bancaria”, agregó, destacando la importancia de la honestidad en la búsqueda de la pareja ideal.

El clip obtuvo más de un millón de reproducciones en TikTok y alcanzó más de 150 mil likes (@Sofiagonet)

Para concluir, Gonet pidió a sus seguidores que dejen de preocuparse por sus elecciones y afirmó enfáticamente: “Lo más importante es que sepan que no le voy a robar el novio a ninguna”.

El clip obtuvo más de un millón de reproducciones en TikTok y alcanzó más de 150 mil likes. “Te adoramos Blair Waldorf”, “Le interesa la billetera jajaja amo”, ¿Pueden poner a la reini en cadena nacional por favor?”, “´Para bella estoy yo’, Claro reina”, “Jajajaja la amo, habla con sinceridad”, “Muchos idiomas para hablar y hablaste con la verdad”, “Ay reini quisiera ser como vos, yo me los busco todos secos”, “Se tenia que decir y se dijo”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

