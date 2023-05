“Vas a triunfar porque ya lo estás haciendo como persona”: el mensaje a su hijo que decidió dejar la carrera

“La vida, en general, es así para todos. Una lucha contracorriente (@@milodente)

Hay decisiones que cuestan, sobre todo cuando está en juego el futuro. Decidir el famoso “barajar y dar de nuevo” no es tan fácil como suena la frase, pero muchas veces es el comienzo de algo próspero, un nuevo comenzar. Un joven español compartió el mensaje que le envió su padre cuando le dijo que había decidido dejar la carrera que estaba estudiando y se volvió viral. En las redes aplaudieron las palabras precisas del hombre y muchos usuarios lamentaron no haber tenido un mensaje así en su juventud.

“El mensaje que me escribió mi padre el día que decidí dejar la carrera. Aunque no sea la mejor relación del mundo, siempre sabe que decir para hacerme la vida más fácil, más llevadera, más justa. Te quiero papá”, escribió Milo en su cuenta de Twitter, junto con el emotivo mensaje de su padre.

“La vida, en general, es así para todos. Una lucha contracorriente, incluso para aquellos que se creen que lo tienen todo”, escribió el hombre. Y agregó “las cosas pasan por algo y es bueno enfadarse con uno, pero en su justa medida”.

En otro fragmento de su mensaje le dejó bien en claro que su familia estaba allí para apoyarlo. “Tu familia te adora, te quiere lo que no te imaginas. Y, lo más importante, estamos muy orgullosos de ti, aunque no te lo digamos todos los días”.

Para terminar, decidió alentarlo en lo que emprenda y que no pierda la confianza en sí mismo. “Sigue luchando por lo que crees y quieres y verás cómo vas a tener tu recompensa. Vas a ser muy feliz el día de mañana con todo lo que te has propuesto. Y vas a triunfar porque de hecho ya lo estás haciendo como persona”, le dijo. Y se despidió recordándole lo mucho que lo quiere.

“Ese padre sabe dar buenos consejos”, “Qué le costaba a mi papá} ser así”, “Nada le costaba a mi papá apoyarme cuando decidí cambiarme de carrera, se negó y me obligó a terminar la que no me gusta. Ahora estoy podrida y hecha basura sin saber qué hacer”, “A veces parece increíble, pero es un privilegio tener padres con el suficiente equilibrio para apoyar a los hijos”, “Felicidades por tener tan buena persona como familia, no todos tienen esa suerte”, “Terminé llorando, me hubiera gustado escuchar esas palabras de mi padre,” fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Milo.

