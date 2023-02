La maestra de su hijo le dijo que pintarse las uñas era para niñas y el padre la desafió y le pintó las uñas de rosa

"Hoy lo llevo a la tienda de uñas!”, escribió Christian Shearhod en su cuenta de TikTok

En las últimas horas se viralizó en la red social TikTok el video de un padre que, molesto con la maestra de su hijo porque le dijo que pintarse las uñas era una cuestión “sólo para niñas”, llevó al niño a un centro de belleza para que le pintaran las uñas de rosa. El video acumuló en pocas horas más de cuatro millones de reproducciones.

“Mi hijo llegó a casa de la escuela molesto porque su maestra le dijo que pintarse las uñas es solo para niñas, ¡así que hoy lo llevo a la tienda de uñas!”, escribió Christian Shearhod en su cuenta.

En el video se puede ver cuando acompaña a Ashton, su hijo de tres años, al salón de belleza y el niño elige el color del esmalte. “¡Quiero rosa!”, se lo escucha al pequeño. El final del clip lo muestra feliz con el trabajo que le hicieron en sus manos y sus pies.

Christian, a raíz de la repercusión del video, explicó en el medio NBC que a los dos años su hijo comenzó a interesarse por el esmalte y, desde ese momento, comenzaron a pintarse las uñas juntos.

“Realmente sólo quería asegurarme de que no tuviera culpa o vergüenza, porque es algo que disfrutaba, y lo habíamos hecho juntos varias veces”, dijo el padre que además expresó que desea que el niño disfrute de la vida al máximo “sin normas estrictas de género”.

(Captura @mr.shearhod)

Sin embargo, no todo quedó ahí, el hombre decidió presentarse en la escuela y explicarle a la maestra que no estaba bien lo que le había dicho a su hijo. “Sólo les dije: ‘oye, te agradecería que no le dijeras ese tipo de cosas a Ashton, que lo dejaras hacer lo suyo’”.

“Qué hermoso, mientras no les haga daño a los pequeños dejen que exploren sus gustos”, “La autoexpresión y la belleza no tienen género”, “Qué bueno es tener padres que apoyan sin importar las opiniones de los demás”, “Niño afortunado de tener padres increíbles como este”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

