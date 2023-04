Increíble: padres a las piñas a la salida del cine luego de ver Mario Bros con sus hijos

“Así el desmadre en Cinepolis Universidad. Y nadie del personal de seguridad del recinto llegó a separarlos, escribió @luiszepeda23

Si hay una salida placentera es ir al cine. Si a esto se le suma que se trata de una película para ir con los niños y que ellos disfruten de un lindo momento, la felicidad es incluso mayor. Sin embargo, en México, lo que era una salida familiar terminó de la peor manera, cuando dos padres se trenzaron y terminaron en el suelo a las piñas a la salida de un complejo de cines. Habían visto la nueva película de Mario Bros y sus hijos, vestidos con el traje del personaje, no podían creer lo que estaba sucediendo.

El video fue compartido por el usuario de Twitter Luis Zepeda con la descripción: “Así el desmadre en Cinepolis Universidad. Y nadie del personal de seguridad del recinto llegó a separarlos. La gente está bien loca”.

En el video se observa como los dos hombres se agarraron a golpes sin importarles que sus hijos vestidos de Mario Bros los estaban mirando. Incluso uno de los niños se encontraba muy cerca de los hombres y con su peluche de Mario Bros intentó separarlos pero fue en vano, los hombres seguían sin soltarse y revolcándose en el piso de la sala.

Aún se desconocen los motivos que los llevaron a terminar de esa manera frente a todos. Lo que debía ser una salida entretenida junto a sus hijos para disfrutar de una película divertida finalizó entre golpes y tirones de pelo.

Mientras los hombres se golpeaban y arrastraban por el piso del complejo de cines, los niños, vestidos del divertido personaje, los miraban asustados

Zepeda también compartió otro video del momento en el que llegaron las autoridades para intentar poner un poco de orden entre tanto caos. “Hombres vs hombres y mujeres vs mujeres se agarraron a golpes y jalones de cabello. Ya llegó PBI de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al lugar. La sociedad cada día se está pudriendo”, escribió indignado.

“Sin importarles que hay niños presentes, y lo peor es que los niños pareciera que ya están acostumbrados a ver adultos dando esos ‘espectáculos’”, “Terrible, no me imagino a esa gente al volante en las calles”, “Si se quieren matar háganlo afuera y no den espectáculos Ridículos y enfermos, seguro fue por una tontería”, “Si esto es en áreas públicas me puedo imaginar la violencia en sus hogares y su conducta en cualquier ámbito”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Seguir leyendo: