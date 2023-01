Una tiktoker terminó con su auto a bordo de un ferry después de confundirse con una carretera

El hecho ocurrió en Londres y el video se volvió viral. (TikTok: @sophmontague)

Sophie Montague fue protagonista de un video en TikTok que se volvió viral en las redes sociales, ya que la situación superó lo insólito. En Londres, Reino Unido, la mujer explicó que accidentalmente abordó el ferry de Woolwich en el río Támesis, después de confundirlo con una carretera.

“Literalmente no puedo arreglármelas conmigo misma. Acabo de intentar cruzar el río Támesis en lo que pensé que era una carretera y terminé en un ferry”, dijo le tiktoker.

Y agregó: “Solo estoy tratando de viajar al trabajo. Pensé que era una carretera y estoy en un maldito ferry. De todos modos, voy a disfrutar de mi paseo en bote”.

En otro video, Sophie contó que “siente como si estuviera borracha porque todo da vueltas” al indicar que la experiencia era “surrealista”. Asimismo, explicó que confundió el ferry con un túnel.

“Llegué al trabajo, lo cual no pensé que iba a hacer. Pensé que iba a tener que pagar, pero no lo hice. Realmente pensé que estaba entrando en un túnel. Yo no estaba yendo a un ferry. Ese fue un viaje al trabajo muy dramático y traumático esta mañana. No lo recomendaría”, manifestó.

El video acumula más de un millón y medio de visualizaciones y tiene más de 130.000 “me gusta”. También, los usuarios llenaron la sección de comentarios: “Estoy llorando de risa”, “¿Cómo le explicaría esto a su jefe?” y “¡El ataque de pánico que estaría teniendo sería severo!” fueron algunos de los mensajes.

