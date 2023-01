“¡Llamá a los bomberos!”: encontró una araña en el baño y su reacción se hizo viral

La araña estaba cerca de su toalla y no dudó en grabar el aterrador momento (TikTok felipee_lopezz)

Con la llegada del calor es común encontrarse con insectos en diferentes rincones de la casa. Sin embargo, toparse con una araña en el baño puede asustar a más de uno. Un joven uruguayo que se estaba bañando vio a un enorme arácnido caminando por su toalla y su reacción se volvió viral.

Felipe López quedó tan impresionado que no dudó en registrar el momento en el que la araña caminaba por las paredes del baño y compartirlo en su cuenta de TikTok despertando la sorpresa de sus seguidores.

“Te estás bañando y te das cuenta de que en la toalla había esto” escribió en la publicación que ya suma más de tres millones de reproducciones. Durante el video se escucha al joven gritar y pedir que llamen a los bomberos y a la policía para sacar al intruso. Además, se puede ver cuando Felipe le rocía un frasco de insecticida, pero la reacción de la araña no fue la esperada ya que siguió caminando por el lugar sin problemas.

“No se muere con nada. Casi me da un infarto”, señaló el joven

“No se muere con nada. Casi me da un infarto”, dice el hombre con miedo antes de seguir tirándole el veneno. Si bien en un momento la araña parece que se encamina nuevamente a la ventana para escapar, se deja caer en la bañera lo que provoca un grito de desesperación en el joven.

“Ya no me vuelvo a quejar de las arañas de mi casa”, “Todos: pendiente de la araña yo: cómo no se intoxicó con tanto spray que le echó? Yo de solo verlo ya me ahogué”, “Sentí la desesperación de la araña, pobrecita”, “El grito cuando se cayó jajaja”, “Me pasa eso y no vivo para contarlo”, “No sé cómo sos tan valiente, si me llego a encontrar con esa cosa te juro que me muero adentro de la ducha”, son algunos de los mensajes de la publicación.

