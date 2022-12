“Y ahora quién me paga”: un albañil se confundió de casa y pintó la del vecino

El video tiene más de un millón y medio de reproducciones y miles de comentarios (TikTok @Antofat)

El trabajo de los albañiles suele comenzar muy temprano a la mañana. Por eso mismo, en algunos casos, inician las tareas sin supervisión. Un video subido a TikTok, que acumula más de un millón y medio de reproducciones y miles de comentarios, desató la risa de los usuarios de la plataforma. En este caso, un albañil en Perú sorprendió a la comunidad virtual por equivocarse de vivienda y pintar la casa del vecino de quien lo contrató.

De acuerdo con las imágenes viralizadas en las redes sociales, el dueño del inmueble se acercó para ver los avances de la obra pero se sorprendió al ver que la casa que estaba pintando el albañil contratado era otra.

Ni bien se acercó para increparlo, el albañil le dijo que otra persona le había confirmado que esta era la casa correcta y hasta le preguntó por su pago. “A mí me han dicho la esquina”, repetía el hombre subido a una escalera y con el pincel en la mano.

El insólito episodio sucedió en Perú y rápidamente se viralizó

El dueño le decía que era “al frente de la esquina” donde tenía que pintar. “¿Quién te ha dado la autorización para que pintes las esquina?”.

El albañil al ser increpado señaló a un hombre que le alquiló los andamios como responsable de que pintara esa esquina. “¿Quién me paga por esto?, decía el trabajador luego de varias horas pintando la casa equivocada. “Yo no sé. Ese no es mi problema. ¡Que te pague él!”, respondió el dueño, señalando al “responsable” de indicarle que pintara esa esquina.

“Y eso que no era para demoler la casa”, “Pensé que era el comercial de pintura!!!”, “El único feliz es el vecino”, “Era la otraaaaaaa!!!”, “Con solo ver la pintura ya da risa”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Seguir leyendo: