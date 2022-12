Cruzaba la calle a mitad de cuadra y distraída con su teléfono celular cuando un camión la pasó por arriba

Estaba distraída con el teléfono y no vio al enorme camión (Tw @DenunciasAntio2)

En Colombia, una mujer sobrevivió de milagro luego de que un camión la pasara por encima cuando cruzaba la calle, mientras chateaba desde su teléfono celular. Una cámara de seguridad de la calle 60 del municipio Ibagué grabó el momento y el video se viralizó generando todo tipo de reacciones en las redes.

Debido a su distracción, la mujer no se dio cuenta de que el semáforo había cambiado. Además, no cruzó en la esquina sino que lo hizo en la mitad de la cuadra. Todo el escenario perfecto para que las cosas salieran mal, y así fue. Sin embargo, a pesar de que el conductor el camión no vio a la mujer porque pasó en un punto ciego y la atropelló, ella salió totalmente ilesa.

Una cámara de seguridad grabó el accidente y el video se viralizó en Twitter generando la indignación de los usuarios de la plataforma

El video, que se viralizó y compartió la cuenta Denuncias Antioquia con el título: “De milagro, joven se salvó de morir en la calle 60 de #Ibagué, cuando un camión le pasó por encima”, ya tiene miles de reproducciones y comentarios repudiando a la mujer y su irresponsable accionar.

“Muy duro lo que le pasó. Deseo que este bien, esto le queda de lección para que busque los pasos peatonales. Algo tan valioso como La vida no se puede perder en un descuido”, “a. Se atraviesa por la mitad, no va por la esquina. b. no mira el semáforo. c. Va hablando por celular. La tonta debe indemnizar al conductor por daños morales y a la empresa Coltanques por lucro cesante”, “Esa clase de zombies abundan en la calle, idiotizados con el celular”, fueron algunos de los repudios en las redes.

Seguir leyendo: