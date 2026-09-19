Venezuela firmó un memorándum de entendimiento con la petrolera francesa TotalEnergies

Delcy Rodríguez encabezó la reunión entre autoridades de PDVSA y TotalEnergies (X)

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este sábado un memorándum de entendimiento con TotalEnergies, una compañía multienergética global de origen francés. Se trata del último de una serie de acuerdos petroleros firmados entre compañías petroleras multinacionales y las autoridades chavistas, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

Hasta ahora, no se informaron detalles sobre el contenido del entendimiento ni sobre su alcance operativo, financiero o contractual.

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El anuncio quedó enmarcado dentro de la apertura del sector energético venezolano a la inversión extranjera.

Entre los antecedentes figura el memorando firmado por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Continental Resources para desarrollar y operar Ayacucho 2 en la Faja Petrolífera del Orinoco. Rodríguez afirmó entonces que ese paso estaba orientado a impulsar capacidades técnicas y financieras para el desarrollo de ese bloque.

Delcy Rodríguez dijo que pretende convertir a Venezuela en "una potencia energética" (REUTERS/Gaby Oraa)

La compañía indicó que ambas partes buscaban negociar en las semanas siguientes un contrato de largo plazo. También estimó que el área de 51.000 hectáreas contiene unos 30.000 millones de barriles de petróleo existente en el subsuelo.

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Otro acuerdo reciente involucró a GeoPark y al Grupo Gilinski, con un contrato por 25 años sobre el campo Bare en la Faja del Orinoco. Según un comunicado del grupo, el yacimiento cuenta con cerca de 1.100 pozos y una producción bruta actual de unos 11.000 barriles diarios.

Jaime Gilinski sostuvo que GeoPark tiene la experiencia técnica y la capacidad financiera para asumir toda la inversión de capital que requiere el proyecto. Rodríguez enmarcó ese convenio en una serie de pactos internacionales orientados a consolidar a Venezuela como productora de crudo.

Tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, Venezuela abrió sectores estratégicos a la inversión extranjera, entre ellos petróleo, minería y electricidad. Ese mismo mes, el Parlamento aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para incentivar la llegada de capital externo.

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El Gobierno sostiene que ya firmó medio centenar de acuerdos en petróleo y gas. En ese marco también mencionó pactos con Chevron, Eni y GE Vernova, además de futuras alianzas con Repsol, Shell y BP.

La producción petrolera venezolana alcanzó en agosto un promedio de 1.201.000 barriles por día. En julio, la extracción se ubicó en 1,2 millones de barriles diarios, con un aumento de cerca de 30% desde enero en ambos casos.

Esa recuperación todavía queda lejos de los 3,1 millones de barriles por día de 1998, un año antes de la llegada del chavismo al poder. Los textos vinculan el repunte a la apertura del sector y a la colaboración con Estados Unidos.

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A fines de agosto Trump anunció "el mayor acuerdo petrolero" de EEUU con Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Rodríguez ha defendido estos convenios como parte de una estrategia para reforzar la producción. “Con estas alianzas estratégicas, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra producción de hidrocarburos y en la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Venezuela”, afirmó.

La funcionaria chavista resumió esa meta con otra declaración: “Queremos ser una potencia energética”.

En otra intervención, Delcy Rodríguez sostuvo que los acuerdos firmados en las últimas semanas buscan proyectar a Venezuela más allá de su mercado interno. “Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial”, señaló.

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El pasado 28 de agosto, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela para asegurar que Washington, que supervisa las exportaciones de crudo de Caracas, acceda por un largo plazo a una parte de las reservas del país sudamericano. En una publicación de Truth Social, Trump calificó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y dijo que duplicará con creces las reservas de Estados Unidos.

“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió el líder republicano.

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