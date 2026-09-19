Venezuela

El chavismo y la oposición en Venezuela extendieron la segunda ronda de diálogo para revisar la libertad de expresión

La mesa de negociación en Caracas instaló una nueva mesa técnica para revisar asuntos vinculados con el libre discurso y el derecho a la información, luego del levantamiento de las restricciones sobre diversos medios de comunicación

Dinorah Figuera, quien encabeza una delegación opositora, asiste a la sesión de apertura de la segunda ronda de conversaciones —respaldadas por Estados Unidos— entre el chavismo y una facción de la oposición, en Caracas, Venezuela, el 17 de septiembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Dinorah Figuera, quien encabeza una delegación opositora, asiste a la sesión de apertura de la segunda ronda de conversaciones —respaldadas por Estados Unidos— entre el chavismo y una facción de la oposición, en Caracas, Venezuela, el 17 de septiembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
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El Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición, respaldado por Estados Unidos, instalaron una mesa técnica para revisar asuntos vinculados con la libertad de expresión y el derecho a la información, dentro del segundo ciclo de diálogo político, que se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre.

Las partes anunciaron la decisión en un comunicado conjunto, en el que precisaron que la instancia “iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo”.

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La mesa quedó conformada un día después del inicio de las reuniones entre representantes del chavismo, encabezados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y una delegación opositora liderada por la exdiputada Dinorah Figuera. El proceso, impulsado por Estados Unidos, comenzó en agosto.

Los participantes también celebraron el levantamiento de las restricciones sobre diversos portales digitales. La medida entró en vigor el jueves, en coincidencia con el inicio de esta etapa de conversaciones y luego de una recomendación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado en enero por Delcy Rodríguez.

El comunicado añadió que las delegaciones crearon una comisión paritaria de seguimiento, que tendrá la tarea de “velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos”.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera (de espaldas) (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera (de espaldas) (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las conversaciones se desarrollan en el hotel Gran Meliá Caracas, donde tuvo lugar el primer ciclo. En esa instancia, las partes acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el desbloqueo de las reservas de oro retenidas en Inglaterra, destinadas a atender a las víctimas del terremoto de junio.

La delegación opositora informó el viernes el inicio formal del “procedimiento para la designación de todos los magistrados” del TSJ, una medida que describió como “un paso fundamental en la transformación del sistema de justicia”. Las partes prevén mantener ambos asuntos en la agenda de esta nueva ronda. Según el Financial Times, los negociadores también se aproximan a un acuerdo para transferir las reservas de oro del Banco de Inglaterra, valoradas en USD 4.000 millones, a la Reserva Federal del Banco de Nueva York.

La presidenta encargada se reunió este viernes con el encargado de negocios británico en Caracas, Colin Dick, a quien agradeció “su disposición y acompañamiento en este proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el martes 22 de septiembre en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro será el primer cara a cara entre Trump y Rodríguez y marcará la reunión de mayor nivel entre Washington y Caracas en más de una década. La última conversación directa entre líderes de ambos países tuvo lugar en abril de 2015, durante una cumbre celebrada en Panamá. En aquella ocasión, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, mantuvo un breve intercambio con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Donald Trump y Delcy Rodríguez
Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York (Archivo)

HRW reclamó la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

La Fiscalía de Venezuela recibió este viernes a una delegación de Human Rights Watch (HRW) para revisar asuntos vinculados con los derechos humanos, durante la primera visita oficial de la organización a Caracas en 18 años. El fiscal general, Larry Devoe, se reunió en la sede principal del Ministerio Público con el subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, Federico Borello, y la directora para las Américas de la entidad, Juanita Goebertus.

El Ministerio Público informó que “ambas partes abordaron temas de interés común en materia de derechos humanos”, sin precisar los asuntos tratados ni los compromisos alcanzados. La reunión también incluyó un intercambio sobre la reforma del sistema de justicia que propuso Delcy Rodríguez dentro del “nuevo momento político” que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

HRW concluyó este viernes su visita a Venezuela, la primera de carácter oficial desde 2008. La organización consideró que existe una “pausa” en la represión que, según afirmó, el país atravesó durante los últimos 27 años. La entidad reclamó al Gobierno de Rodríguez reformas estructurales y la liberación de todos los presos políticos.

“Sabemos que se han liberado más de 900 personas, presos políticos, pero que quedan cientos más presos”, subrayó Borello al remarcar que es necesaria una excarcelación “total e incondicional” de detenidos por motivos políticos.

(Con información de EFE)

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