El FBI alerta sobre una trampa "tradwife" en apps de citas para seducir y exponer a agentes del ICE en Estados Unidos

El FBI advirtió que perfiles ficticios con estética tradwife habrían buscado atraer a agentes migratorios de Estados Unidos para exponer sus datos personales en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fotos de cocinas bien iluminadas, recetas escritas a mano y el declarado sueño de “construir un hogar”: esa es la estética tradwife, un fenómeno de internet protagonizado por mujeres que reivindican los roles domésticos tradicionales. Esa imagen, aparentemente inofensiva, habría sido convertida en una herramienta de infiltración digital dirigida a agentes migratorios de Estados Unidos.

Según un memorando interno del Buró Federal de Investigaciones (FBI), esa misma imagen se habría utilizado como señuelo para atraer a agentes vinculados con la aplicación de leyes migratorias y luego exponer sus datos personales en internet.

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En febrero de 2026, la oficina del FBI en Chicago distribuyó un breve memorando a otras agencias de seguridad del país: un pequeño grupo de mujeres estaría creando perfiles ficticios en aplicaciones de citas con estética de “esposa tradicional” para atraer a personal de fuerzas de seguridad participante en operativos migratorios y luego someterlo a doxing —la exposición pública de datos personales sin consentimiento—.

El documento del FBI describió una estrategia de doxing contra agentes de ICE con el objetivo de generar vergüenza pública y disuadir la actividad de control migratorio. (REUTERS)

El documento fue obtenido por la organización sin fines de lucro Property of the People mediante una solicitud de registros públicos y revisado por The Guardian, que lo publicó el 17 de septiembre de 2026. El memo no presentó pruebas concretas ni confirmó que algún agente haya caído en la trampa.

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Qué decía el memorando interno del FBI sobre los perfiles “tradwife”

Según el documento, los perfiles ficticios incorporaban “imágenes de estética de esposa tradicional” y listaban intereses específicos para resultar atractivos a personas vinculadas con fuerzas de seguridad. El objetivo descrito era atraer al personal a una interacción en línea o en persona “bajo el pretexto de una cita”, tras la cual los individuos serían “expuestos públicamente y sometidos a doxing en internet”, con la intención de “generar vergüenza pública y disuadir la actividad de control migratorio”, según consta en el texto obtenido por The Guardian.

El doxing consiste en divulgar en internet datos privados sin consentimiento, una práctica que preocupa a las autoridades por los riesgos físicos para agentes de ICE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe, calificado internamente como un “reporte de información situacional”, no identificó las plataformas presuntamente utilizadas, no precisó en qué zonas habrían operado esas cuentas y no detalló si algún agente fue engañado. El propio documento incluyó una advertencia: el reporte “no constituía inteligencia definitivamente evaluada” y buscaba únicamente “generar conciencia” sobre la técnica.

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El FBI declinó responder preguntas detalladas sobre su contenido; un vocero señaló en un correo, recogido por el medio británico, que el buró “comparte regularmente información con sus socios de seguridad para ayudar a proteger a las comunidades que sirven”.

Qué es el doxing y por qué preocupa a los agentes de ICE

El doxing —o doxxing— designa la divulgación en internet de información privada de una persona sin su consentimiento: domicilio, datos de familiares, imágenes o lugares de trabajo. Cuando esa información corresponde a agentes activos, las autoridades advierten que su exposición puede derivar en riesgos físicos concretos.

El reporte del FBI no identificó plataformas, zonas de operación ni casos confirmados de agentes engañados y aclaró que no constituía inteligencia definitivamente evaluada. (REUTERS/Jim Vondruska//File Photo)

La alerta apuntó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia federal responsable de la aplicación de leyes migratorias al interior del país, incluyendo detenciones y deportaciones. Vale distinguir entre la publicación de datos que pueden comprometer la integridad física de un agente —como su domicilio— y la discusión pública sobre las actuaciones de funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

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La propia administración ha utilizado el término doxing de forma amplia, al punto de incluir la publicación de videos de agentes en situación de servicio, lo que generó controversia entre expertos en libertades civiles.

Las dudas sobre la evidencia detrás de la alerta del FBI

Varios expertos cuestionaron la solidez del documento. Mike German, ex agente del FBI y defensor de las libertades civiles, revisó el memorando para The Guardian y señaló que era inusual que el informe careciera de notas al pie o citas verificables. El documento indicó que la información provenía de “una fuente colaborativa”, sin mayor detalle.

“La cámara de eco de la derecha crea amenazas y el aparato de inteligencia del gobierno simplemente las repite sin contexto ni instrucciones sobre cómo los agentes deberían responder”, afirmó German en declaraciones recogidas por el medio británico.

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Expertos como Mike German y Ryan Shapiro cuestionaron la solidez de la alerta del FBI sobre perfiles tradwife por la falta de fuentes verificables y pruebas públicas. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

El exagente consideró probable que el memorando haya sido inspirado por una nota del New York Post publicada semanas antes, que citó la captura de pantalla de alguien que afirmaba pertenecer a un grupo de Facebook dedicado a salir con agentes del ICE para exponerlos, sin aportar entrevistas ni pruebas de que alguno hubiera sido engañado.

La cobertura de ese artículo no mencionó el uso de estética tradwife, por lo que The Guardian señaló que no quedó claro si el FBI recibió denuncias directas de agentes o simplemente procesó tendencias de redes sociales.

Ryan Shapiro, director ejecutivo de Property of the People, calificó de “absurdo” que el buró emitiera una alerta de seguridad con tan pocas fuentes. Hasta el momento, no hay pruebas públicas de que algún agente haya sido engañado mediante perfiles con esa estética.

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