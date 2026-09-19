Venezuela

Delcy Rodríguez se reúne con Santiago Peña en Caracas

En el marco de la normalización de relaciones internacionales, la mandataria encargada venezolana recibirá al presidente paraguayo, aliado de Estados Unidos, con el objetivo de allanar el camino hacia el restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambos países

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino)
Guardar

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viaja este sábado a Venezuela para reunirse con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en la segunda visita de un jefe de Estado desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro, en un acercamiento que busca restablecer las relaciones diplomáticas.

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro.

PUBLICIDAD

Está previsto que Peña llegue alrededor de las 13:00 hora local (17:00 GMT) a Caracas, donde sostendrá un encuentro y un almuerzo con la mandataria chavista.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, confirmó este viernes que el viaje de Peña a Caracas es parte de un acercamiento que ha sido propiciado por un grupo de presidentes “de nuestro hemisferio”.

“Es una reunión de mutuo respeto, es una reunión donde vamos a trabajar precisamente en los aspectos que contribuyan al bienestar de los ciudadanos venezolanos y que tiene que ver con el inicio de un diálogo que nos conduzca al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares”, detalló.

PUBLICIDAD

El canciller dijo que la agenda del encuentro incluye cuestiones migratorias, “aspectos clave”, como el desarrollo económico, comercial y “el bienestar de los venezolanos”, así como la deuda paraguaya por la compra de petróleo venezolano, que Asunción estima en 300 millones de dólares.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe este sábado a Santiago Peña en Caracas (REUTERS/Ranu Abhelakh)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe este sábado a Santiago Peña en Caracas (REUTERS/Ranu Abhelakh)

Sobre esto, Ramírez admitió que entre ambos países existe una “diferencia” respecto a lo que reclamaba entonces el régimen de Maduro y los registros de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), que se elevó ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.

El 24 de abril de este año, el entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el primer mandatario en realizar una visita oficial a Venezuela, tras la captura de Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses.

La visita a Caracas es una escala previa al viaje de Peña a Nueva York, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que intervendrá por tercera vez desde que asumió la Presidencia en agosto de 2023.

En Nueva York tendrá citas bilaterales con jefes de Estado y una reunión con sus homólogos de Urupabol, el mecanismo conformado por Uruguay, Paraguay y Bolivia.

También está prevista una reunión con los integrantes del Escudo de las Américas, coalición impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, así como la participación de Peña en el Consejo de Paz, también promovido por Trump.

Temas Relacionados

Santiago PeñaDelcy RodríguezVenezuelaRelaciones diplomáticasParaguay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chavismo cesa la persecución contra el candidato a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

El periodista y fundador de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, recibió el sobreseimiento de su causa, mientras otros seis trabajadores de la prensa continúan con restricciones

El chavismo cesa la persecución contra el candidato a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

Liberaron al dirigente opositor Javier Oropeza tras ser detenido de forma arbitraria en Venezuela

El excarcelado había sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tras conceder una entrevista a un periódico y a tan solo 48 horas de regresar del exilio en España

Liberaron al dirigente opositor Javier Oropeza tras ser detenido de forma arbitraria en Venezuela

Denunciaron la detención arbitraria del dirigente opositor venezolano Javier Oropeza tras volver del exilio

El ex alcalde fue interceptado al salir de una entrevista y trasladado por funcionarios de inteligencia. La detención se produjo un día después de que un tribunal decretara el sobreseimiento de la causa penal en su contra, en una jornada marcada además por la reanudación de las conversaciones entre el régimen y sectores de la oposición

Denunciaron la detención arbitraria del dirigente opositor venezolano Javier Oropeza tras volver del exilio

Sindicalistas protestan en Venezuela para exigir elecciones antes de que termine el año

La manifestación se realizó frente al hotel donde el Gobierno y la oposición retomaron este jueves el segundo ciclo de negociaciones, con el respaldo de Estados Unidos

Sindicalistas protestan en Venezuela para exigir elecciones antes de que termine el año

Ejército venezolano se enfrenta a la guerrilla del ELN en zona minera del estado Bolívar

El exdiputado Américo De Grazia afirma que el territorio ubicado al sur del país “está bajo el control de los narcoterroristas”, afectando las labores de la empresa estatal CVG Bauxilum

Ejército venezolano se enfrenta a la guerrilla del ELN en zona minera del estado Bolívar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Simsa niega ser dueña de los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato y contradice a la FGR

Simsa niega ser dueña de los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato y contradice a la FGR

‘Batman Day’ en Buenos Aires: comiquerías porteñas celebran a superhéroe con firmas de autores, sorteos y una función de cine

Migraciones y PNP intervienen a cerca de 500 extranjeros durante operativo en Lima Centro

La película del director ruso vetado por Putin: un thriller sobre un matrimonio en crisis con la guerra de Ucrania como telón de fondo

GPS de camionetas de Sandra Ortiz ubicaría a la exconsejera en el edificio de Iván Name durante supuestas entregas de dinero

DEPORTES

Dolor por la muerte de una jugador de vóley universitario en Estados Unidos de 20 años por una “enfermedad poco común”

Dolor por la muerte de una jugador de vóley universitario en Estados Unidos de 20 años por una “enfermedad poco común”

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

Franco Mastantuono visitó una exclusiva tienda en Florencia y sorprendió con su look

Scaloni habló sobre su futuro en la Selección, la importancia de los asados y el recambio que se avecina en Argentina

La decisión que tomó Diego Simeone con Julián Álvarez de cara al clásico ante Real Madrid

ENTRETENIMIENTO

Bailó descalza y sobre el capó de un auto: el inesperado momento de Celine Dion frente a su hotel en París

Bailó descalza y sobre el capó de un auto: el inesperado momento de Celine Dion frente a su hotel en París

Robert Pattinson reveló cómo construyó a Chris Hansen en “Primetime”: “Es como si Scarface se encontrara con Jerry Maguire”

Entrenar todos los días y 15 comidas pequeñas: el método con el que Tom Cruise se mantiene en forma

Sharon Stone sobre su imagen en Hollywood: "La gente todavía me tiene miedo, de una manera u otra"

Mikey Madison ganó el Oscar y ahora interpreta a la mujer que expuso los secretos de Facebook: así es “The Social Reckoning”