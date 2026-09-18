Denunciaron la detención arbitraria del dirigente opositor venezolano Javier Oropeza tras volver del exilio

Así fue la detención arbitraria del ex alcalde opositor Javier Oropeza tras salir de una entrevista en la sede de un diario local.

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El ex alcalde venezolano Javier Oropeza fue detenido arbitrariamente la tarde de este jueves en Barquisimeto, estado Lara, apenas 48 horas después de haber regresado al país tras permanecer dos años exiliado en España. El dirigente opositor acababa de salir de una entrevista en la sede del diario El Informador cuando fue interceptado por funcionarios al servicio del chavismo y trasladado en una camioneta.

Oropeza había retornado a Venezuela el martes acompañado por familiares y se había presentado ante las autoridades judiciales. Su regreso se produjo después de que se decretara el sobreseimiento de la investigación penal que había motivado su salida del país. El miércoles, informó públicamente sobre el cierre de ese proceso.

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La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el caso y afirmó que el operativo fue ejecutado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

“El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día”, escribió la líder opositora.

María Corina Machado denunció que agentes del SEBIN ejecutaron la detención de Javier Oropeza en Barquisimeto.

Machado recordó además que Oropeza había vuelto al país apenas dos días antes, después de un exilio que, según denunció, estuvo directamente relacionado con la persecución sufrida por el dirigente, sus familiares y miembros de su equipo durante 2024.

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“Javier regresó a Venezuela hace apenas dos días, tras dos años de duro exilio forzado por la persecución a la que fue sometido junto a su familia y su equipo de trabajo en 2024”, señaló.

En su mensaje, la dirigente opositora responsabilizó al régimen venezolano por el episodio y sostuvo: “Ésta es la naturaleza de este régimen”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), también exigió la liberación del dirigente y cuestionó que la detención se produjera después de que la causa fuera archivada.

“El exalcalde Oropeza, el día de ayer, había recibido el sobreseimiento de su ilegal causa. Exigimos su inmediata liberación”, señaló la coalición.

Javier Oropeza fue detenido en Barquisimeto 48 horas después de regresar a Venezuela tras dos años de exilio en España.

Las circunstancias del procedimiento provocaron además una movilización de dirigentes y ciudadanos en Lara. El ex diputado Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano acudieron a una dependencia policial en Barquisimeto para reclamar información sobre el paradero del dirigente. En paralelo, se registraron protestas en las inmediaciones de instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana y manifestantes llegaron a bloquear temporalmente la carretera Centro Occidental a la altura de la entrada de Carora.

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“¿Dónde está Javier Oropeza?”, reclamó Guanipa desde las inmediaciones de la dependencia policial, donde exigió que las autoridades permitieran conocer el lugar al que había sido llevado el exalcalde.

El ex diputado Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano acudieron a una dependencia policial en Barquisimeto para reclamar información sobre el paradero del dirigente

El partido político Voluntad Popular señaló que Oropeza fue interceptado después de conceder la entrevista, mientras dirigentes opositores denunciaron la participación de funcionarios vinculados a labores de inteligencia. Hasta el momento de estas denuncias no se había informado oficialmente sobre una acusación nueva ni sobre el destino del dirigente.

La detención coincidió con el inicio del segundo ciclo de conversaciones entre representantes del chavismo y un sector de la oposición representada en la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera. La negociación cuenta con respaldo estadounidense y tiene entre sus asuntos las garantías civiles y políticas, la libertad de expresión y otros aspectos relacionados con la transición institucional.

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Figuera aseguró que la delegación opositora conoció el caso durante la instalación de la mesa y que planteó inmediatamente la situación.

La detención de Javier Oropeza coincidió con el inicio de conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición sobre garantías civiles y políticas en Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación”,

“Estaremos atentos hasta que se cumpla, todos los presos políticos deben ser liberados”, añadió.

La situación de Oropeza se conoció un día después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas advirtiera sobre la continuidad de estructuras estatales vinculadas a la represión en Venezuela. El organismo señaló que durante 2026 hubo algunos cambios, incluidas liberaciones de personas detenidas por motivos políticos, pero sostuvo que no se produjeron transformaciones institucionales suficientes para garantizar que esos avances fueran permanentes.

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El caso también reavivó la preocupación de organizaciones opositoras por la situación de otros dirigentes. En mayo, el activista Yoel Sucre, vinculado al movimiento de María Corina Machado, había sido detenido y posteriormente liberado bajo un régimen de presentación periódica, de acuerdo con denuncias difundidas entonces por organizaciones de derechos humanos.

Se registraron protestas en las inmediaciones de instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana y manifestantes llegaron a bloquear temporalmente la carretera Centro Occidental a la altura de la entrada de Carora

Para Oropeza, el regreso había representado el final de dos años fuera de Venezuela. Al llegar había declarado que volvía después de un período marcado por la separación de su familia y la incertidumbre sobre su situación judicial. “Regresamos con la paz de quien no debe nada”, afirmó en un mensaje difundido tras su retorno.

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