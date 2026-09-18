Venezuela

Denunciaron la detención arbitraria del dirigente opositor venezolano Javier Oropeza tras volver del exilio

El ex alcalde fue interceptado al salir de una entrevista y trasladado por funcionarios de inteligencia. La detención se produjo un día después de que un tribunal decretara el sobreseimiento de la causa penal en su contra, en una jornada marcada además por la reanudación de las conversaciones entre el régimen y sectores de la oposición

Así fue la detención arbitraria del ex alcalde opositor Javier Oropeza tras salir de una entrevista en la sede de un diario local.
Guardar

El ex alcalde venezolano Javier Oropeza fue detenido arbitrariamente la tarde de este jueves en Barquisimeto, estado Lara, apenas 48 horas después de haber regresado al país tras permanecer dos años exiliado en España. El dirigente opositor acababa de salir de una entrevista en la sede del diario El Informador cuando fue interceptado por funcionarios al servicio del chavismo y trasladado en una camioneta.

Oropeza había retornado a Venezuela el martes acompañado por familiares y se había presentado ante las autoridades judiciales. Su regreso se produjo después de que se decretara el sobreseimiento de la investigación penal que había motivado su salida del país. El miércoles, informó públicamente sobre el cierre de ese proceso.

PUBLICIDAD

La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el caso y afirmó que el operativo fue ejecutado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día”, escribió la líder opositora.

Captura de pantalla de una publicación en red social de la cuenta verificada de María Corina Machado con texto en español
María Corina Machado denunció que agentes del SEBIN ejecutaron la detención de Javier Oropeza en Barquisimeto.

Machado recordó además que Oropeza había vuelto al país apenas dos días antes, después de un exilio que, según denunció, estuvo directamente relacionado con la persecución sufrida por el dirigente, sus familiares y miembros de su equipo durante 2024.

PUBLICIDAD

Javier regresó a Venezuela hace apenas dos días, tras dos años de duro exilio forzado por la persecución a la que fue sometido junto a su familia y su equipo de trabajo en 2024”, señaló.

En su mensaje, la dirigente opositora responsabilizó al régimen venezolano por el episodio y sostuvo: “Ésta es la naturaleza de este régimen”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), también exigió la liberación del dirigente y cuestionó que la detención se produjera después de que la causa fuera archivada.

El exalcalde Oropeza, el día de ayer, había recibido el sobreseimiento de su ilegal causa. Exigimos su inmediata liberación”, señaló la coalición.

01jul26 INFOBAE dos periodicos y fincas
Javier Oropeza fue detenido en Barquisimeto 48 horas después de regresar a Venezuela tras dos años de exilio en España.

Las circunstancias del procedimiento provocaron además una movilización de dirigentes y ciudadanos en Lara. El ex diputado Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano acudieron a una dependencia policial en Barquisimeto para reclamar información sobre el paradero del dirigente. En paralelo, se registraron protestas en las inmediaciones de instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana y manifestantes llegaron a bloquear temporalmente la carretera Centro Occidental a la altura de la entrada de Carora.

¿Dónde está Javier Oropeza?”, reclamó Guanipa desde las inmediaciones de la dependencia policial, donde exigió que las autoridades permitieran conocer el lugar al que había sido llevado el exalcalde.

El ex diputado Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano acudieron a una dependencia policial en Barquisimeto para reclamar información sobre el paradero del dirigente

El partido político Voluntad Popular señaló que Oropeza fue interceptado después de conceder la entrevista, mientras dirigentes opositores denunciaron la participación de funcionarios vinculados a labores de inteligencia. Hasta el momento de estas denuncias no se había informado oficialmente sobre una acusación nueva ni sobre el destino del dirigente.

La detención coincidió con el inicio del segundo ciclo de conversaciones entre representantes del chavismo y un sector de la oposición representada en la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera. La negociación cuenta con respaldo estadounidense y tiene entre sus asuntos las garantías civiles y políticas, la libertad de expresión y otros aspectos relacionados con la transición institucional.

Figuera aseguró que la delegación opositora conoció el caso durante la instalación de la mesa y que planteó inmediatamente la situación.

La detención de Javier Oropeza coincidió con el inicio de conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición sobre garantías civiles y políticas en Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
La detención de Javier Oropeza coincidió con el inicio de conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición sobre garantías civiles y políticas en Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación”,

Estaremos atentos hasta que se cumpla, todos los presos políticos deben ser liberados”, añadió.

La situación de Oropeza se conoció un día después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas advirtiera sobre la continuidad de estructuras estatales vinculadas a la represión en Venezuela. El organismo señaló que durante 2026 hubo algunos cambios, incluidas liberaciones de personas detenidas por motivos políticos, pero sostuvo que no se produjeron transformaciones institucionales suficientes para garantizar que esos avances fueran permanentes.

El caso también reavivó la preocupación de organizaciones opositoras por la situación de otros dirigentes. En mayo, el activista Yoel Sucre, vinculado al movimiento de María Corina Machado, había sido detenido y posteriormente liberado bajo un régimen de presentación periódica, de acuerdo con denuncias difundidas entonces por organizaciones de derechos humanos.

Se registraron protestas en las inmediaciones de instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana y manifestantes llegaron a bloquear temporalmente la carretera Centro Occidental a la altura de la entrada de Carora

Para Oropeza, el regreso había representado el final de dos años fuera de Venezuela. Al llegar había declarado que volvía después de un período marcado por la separación de su familia y la incertidumbre sobre su situación judicial. “Regresamos con la paz de quien no debe nada”, afirmó en un mensaje difundido tras su retorno.

Temas Relacionados

VenezuelaJavier OropezaBarquisimetoSEBINDetención arbitraria en VenezuelaÚltimas Noticias AméricaMaría Corina MachadoPlataforma Unitaria DemocráticaDinorah FigueraChavismoOposición venezolana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Continental Resources firmó un memorando con PDVSA para desarrollar uno de los grandes bloques petroleros de Venezuela

La compañía estadounidense estima que el área contiene unos 30.000 millones de barriles de recursos “in situ” y prevé negociar en las próximas semanas un contrato de participación productiva de largo plazo con Caracas

Continental Resources firmó un memorando con PDVSA para desarrollar uno de los grandes bloques petroleros de Venezuela

Después de 20 años, Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que incumplen la lucha antidrogas

La administración de Donald Trump destacó los avances de la relación con Caracas, mencionó las operaciones contra organizaciones criminales y reclamó nuevos resultados para desmantelar las redes de tráfico de drogas que utilizan el país caribeño como ruta hacia territorio estadounidense

Después de 20 años, Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que incumplen la lucha antidrogas

Venezuela: reubicación de alumnos tras terremotos genera hacinamiento y presión sobre los servicios

Provea señala que la “rezonificación” de unos 86 mil alumnos en un sistema que ya arrastraba una serie de limitaciones, puede provocar un aumento de la deserción escolar

Venezuela: reubicación de alumnos tras terremotos genera hacinamiento y presión sobre los servicios

Confesión de Alex Saab “es un hito en la perpetración del mayor crimen alimentario de Estado de Venezuela”

El expresidente de la Federación de Ganaderos, Carlos Odoardo Albornoz, sostiene que el escándalo de corrupción resalta la importancia de la lucha por mantener la producción local de alimentos

Confesión de Alex Saab “es un hito en la perpetración del mayor crimen alimentario de Estado de Venezuela”

Avanza en Venezuela un delicado proceso de reconciliación democrática después de años de tiranía chavista

Los progresos en el diálogo con la oposición dejan entrever la posibilidad cada vez más cierta de una salida electoral después de años marcados por la oscuridad del chavismo.

Avanza en Venezuela un delicado proceso de reconciliación democrática después de años de tiranía chavista
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuál es la mejor pantalla IMAX de CDMX para ver Resident Evil: Noche Cero, la película del icónico juego de Capcom

Cuál es la mejor pantalla IMAX de CDMX para ver Resident Evil: Noche Cero, la película del icónico juego de Capcom

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de septiembre en CDMX y Estado de México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 17 de septiembre

Memo Schutz se olvida que es casado y lanza atrevida propuesta a Karina Torres en La Casa de los Famosos México

Alta costura y piezas de archivo: los looks que marcaron la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto 2026

DEPORTES

El fuerte posteo de Lewis Hamilton en medio de los rumores por supuestas internas en Ferrari en la F1

El fuerte posteo de Lewis Hamilton en medio de los rumores por supuestas internas en Ferrari en la F1

Leonardo Ponzio firmó contrato como entrenador de River Plate: los detalles

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago que la TV no mostró en pleno festejo del título de Messi en Inter Miami

“Cumplió”: el Kily González reveló la promesa íntima que le hizo Messi antes de su llegada como técnico al Inter Miami

“Un muñeco para otro muñeco”: qué representa el particular regalo que recibió Marcelo Gallardo al llegar a Ecuador

ENTRETENIMIENTO

Se revelan las primeras imágenes de la nueva película de Narnia donde Meryl Streep dará su voz al león Aslan

Se revelan las primeras imágenes de la nueva película de Narnia donde Meryl Streep dará su voz al león Aslan

Luke Evans y una particular autocrítica: “Mi mayor decepción fue no haberme gustado antes en mi vida”

Entre el llamado de Nicole Kidman y la palabra de Sandra Bullock: Joey King y el detrás de escena de Practical Magic 2

Benedict Cumberbatch sin filtros: su regreso como Doctor Strange, el quiebre con el veganismo y su lucha contra la crisis climática

Tiene 85 años, abrió una cuenta en OnlyFans y ya gana seis cifras: Donna Mills revela las insólitas solicitudes de sus seguidores