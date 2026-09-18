Venezuela

El chavismo cesa la persecución contra el candidato a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

El periodista y fundador de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, recibió el sobreseimiento de su causa, mientras otros seis trabajadores de la prensa continúan con restricciones

La libertad de expresión en Venezuela, un derecho bajo la lupa
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, habla durante una entrevista con EFE el 9 de mayo de 2024, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R.
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Después de más de un año y ocho meses de persecución judicial, uno de los defensores de la libertad de expresión más prominentes de Venezuela recuperó su libertad plena.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este viernes 18 de septiembre que fue sobreseída la causa contra el periodista Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.

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Correa fue detenido el 7 de enero de 2025, en medio de la escalada represiva ejecutada por Nicolás Maduro. El suyo fue un caso de “desaparición forzada”, pues se lo llevaron sin que mediara una orden de captura y lo mantuvieron aislado por nueve días, hasta que lo liberaron.

Su lugar de reclusión fue El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) identificado como centro de torturas, y que recientemente fue desmantelado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El activista estaba sometido a un proceso por financiamiento al terrorismo, asociación, legitimación de capitales, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria, delitos que regularmente el régimen chavista imputa a la disidencia.

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Organizaciones de la sociedad civil exige el fin de la censura para avanzar hacia una transición democrática en Venezuela. EFE/ Miguel Gutiérrez
Organizaciones de la sociedad civil exige el fin de la censura para avanzar hacia una transición democrática en Venezuela. EFE/ Miguel Gutiérrez

Tras evaluar una lista de 145 postulados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el 24 de julio que Correa es uno de los diez candidatos a ocupar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El proceso de selección debe culminar el 30 de septiembre para que el escogido asuma el cargo el 1 de noviembre.

El sobreseimiento se produce luego de que el Programa de Paz y Convivencia Democrática -creado por Delcy Rodríguez- le recomendara este 16 de septiembre a la mandataria interina “eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación y promover la libre expresión en un clima de encuentro entre venezolanos”.

La ONG VE Sin Filtro indicó que en las últimas horas se levantó el bloqueo contra 14 medios de noticias; no obstante, subrayó: “Siguen bloqueados al menos 188 dominios, incluyendo algunos de los medios más importantes del país y del mundo”. Entre los afectados sigue estando Infobae, censurado en Venezuela desde el 10 de octubre de 2014.

Pendientes

Espacio Público destacó la necesidad de demandar la liberación de “quienes siguen detenidos o sometidos a procesos arbitrarios en Venezuela”.

“Hacemos un llamado a no bajar la guardia: mantengamos la misma atención hasta lograr su liberación plena”, manifestaron.

Personas sostienen carteles con fotos, pancartas y letreros con mensajes que piden la libertad de los presos políticos
Familiares de presos políticos se mantienen en las calles exigiendo la liberación de sus seres queridos.

El SNTP recuerda que seis trabajadores de los medios “continúan sometidos a procesos penales y restricciones”, para los que también exige “el cierre definitivo de sus causas y el levantamiento de todas las medidas que pesan sobre ellos”.

La ONG Foro Penal sostiene que en el país aún permanecen tras las rejas 328 presos políticos, entre ellos 33 con nacionalidad extranjera como el abogado argentino Germán Darío Giuliani.

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