Venezuela

Liberaron al dirigente opositor Javier Oropeza tras ser detenido de forma arbitraria en Venezuela

El excarcelado había sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tras conceder una entrevista a un periódico y a tan solo 48 horas de regresar del exilio en España

01jul26 INFOBAE dos periodicos y fincas
Javier Oropeza fue detenido en Barquisimeto 48 horas después de regresar a Venezuela tras dos años de exilio en España.
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La Policía venezolana liberó el jueves al ex alcalde y dirigente opositor Javier Oropeza seis horas después de su detención, en coincidencia con el inicio de una segunda ronda de conversaciones entre el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y sectores de la oposición, con el respaldo de EEUU, para definir una transición democrática en el país.

Orpeza, ex mandatario del municipio Torres, en el noroeste de Venezuela, fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tras conceder una entrevista a un periódico local. El dirigente fue arrestado el jueves apenas 48 horas después de haber regresado al país tras permanecer dos años exiliado en España.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron que decenas de simpatizantes lo esperaron a la salida del juzgado.

Oropeza, ex mandatario del municipio Torres, en el noroeste de Venezuela, fue detenido por agentes de inteligencia tras conceder una entrevista a un periódico local.

La jefa de la delegación opositora en las negociaciones, Dinorah Figuera, afirmó que el grupo denunció el arresto. “Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación. Estaremos vigilantes hasta que se cumpla; todos los presos políticos deben ser liberados”, escribió en la red social X antes de la liberación del ex alcalde.

La líder opositora María Corina Machado, excluida de los contactos, acusó al Gobierno de Rodríguez de secuestrar a Oropeza. “El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día. Javier regresó a Venezuela hace apenas dos días, tras dos años de duro exilio forzado por la persecución a la que fue sometido junto a su familia y su equipo de trabajo en 2024”, reportó y sumó: “Ésta es la naturaleza de este régimen”.

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La Premio Nobel de la Paz también conversó con el ex alcalde tras su liberación. “Un abrazo enorme. Venezuela será libre y habrá respeto y justicia para todos los ciudadanos... Que Dios te bendiga, Javier. Nos vemos pronto”, expresó.

La detención de Oropeza provocó movilizaciones de dirigentes y ciudadanos en el estado Lara, donde reclamaron información sobre su paradero antes de que las autoridades lo dejaran en libertad. El ex diputado Juan Pablo Guanipa y el dirigente Freddy Superlano acudieron a una dependencia policial de Barquisimeto para exigir precisiones sobre el lugar al que agentes de inteligencia trasladaron a Oropeza. “¿Dónde está Javier Oropeza?”, reclamó Guanipa desde las inmediaciones de la sede policial. El dirigente pidió a las autoridades que permitieran conocer el destino del exalcalde.

Así fue la detención arbitraria del ex alcalde opositor Javier Oropeza tras salir de una entrevista en la sede de un diario local.

También se registraron protestas cerca de instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana. Un grupo de manifestantes bloqueó de forma temporal la carretera Centro Occidental, a la altura de la entrada de Carora.

La detención ocurrió al comienzo de una nueva etapa de conversaciones, respaldadas por Estados Unidos, entre el Gobierno integrado en su mayoría por antiguos aliados del ex dictador Nicolás Maduro y representantes opositores. El objetivo de esas reuniones es acordar una hoja de ruta para la transición política y el restablecimiento de las libertades políticas y cívicas.

La nueva ronda de diálogo se desarrolla ocho meses después de que fuerzas estadounidenses apartaran a Maduro de su complejo en Caracas y lo trasladaran a Estados Unidos para enfrentar un juicio.

Venezuela atravesó una etapa de represión luego de la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones de julio de 2024. Varios opositores abandonaron el país y otros fueron encarcelados. Desde el traslado de Maduro a Nueva York, la represión contra dirigentes opositores y disidentes disminuyeron, aunque la detención de Oropeza volvió a generar cuestionamientos durante las negociaciones sobre la transición. Cabe recordar que aún hay 328 presos políticos en Venezuela que aún aguardan su excarcelación, según datos de la ONG Foro Penal.

(Con información de AFP)

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