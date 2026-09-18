Delcy Rodríguez se reunió con Human Rights Watch para tratar las garantías fundamentales en Venezuela

La reunión entre el Gobierno y HRW ocurre en un período de cambios políticos en Venezuela, con mesas de diálogo entre el oficialismo y sectores de la oposición (Handout / Venezuelan Presidency / AFP)

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez se reunió este viernes en Caracas con Federico Borrello, subdirector ejecutivo y director de programas de Human Rights Watch (HRW), y demás integrantes, para abordar las garantías fundamentales en Venezuela.

El Gobierno señaló que la cita formó parte de sus contactos con entidades internacionales y la vinculó con su objetivo de promover la pluralidad política en el país. No se difundieron acuerdos, documentos firmados ni medidas específicas al término de la reunión hasta el momento.

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La cita se desarrolló en un período de cambios políticos e institucionales en Venezuela. En los últimos meses, el Gobierno instaló mesas de diálogo con sectores de la oposición para discutir asuntos de la situación nacional.

“​El encuentro se suma a las iniciativas de diálogo del Gobierno nacional orientadas al fortalecimiento de los derechos humanos y la promoción de la pluralidad política en el país”, mencionó el Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con directivos de Human Rights Watch (@Cancilleria_ve)

Borrello acudió como subdirector ejecutivo y director de programas de HRW. El representante cuenta con un título de Derecho por la Universidad de Milán y una maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia.

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Además, su trayectoria incluye tareas como consultor sénior del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme. También dirigió el Centro para los Civiles en Conflictos antes de incorporarse a sus funciones en la organización de derechos humanos.

Con respecto a reuniones anteriores, en febrero, HRW solicitó al Gobierno encabezado por Rodríguez el desmantelamiento de lo que calificó como el aparato represivo estatal. La entidad pidió además reformas electorales, judiciales y legales para que pudieran celebrarse comicios libres.

La organización había planteado una revisión de la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE). HRW cuestionó que los rectores del organismo fueran cercanos al chavismo y sostuvo que esa composición debía modificarse.

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La organización criticó, además, las elecciones celebradas en Venezuela durante la última década. Sobre los comicios presidenciales de 2024, sostuvo que el análisis de las actas señaló una victoria de Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Mientras Rodríguez se reunió con representantes de HRW, el Gobierno venezolano y un grupo de oposición continuaron hoy en Caracas el segundo ciclo de negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición en el país. Las partes buscan avanzar en acuerdos sobre garantías civiles y políticas y libertad de expresión, sin declaraciones previstas para la prensa.

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Las negociaciones retomaron el tema judicial después de la primera ronda de agosto, que concluyó con dos acuerdos, entre ellos la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia. Este viernes, la oposición informó el inicio del proceso para designar a todos sus magistrados.

(Con información de EFE)