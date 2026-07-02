Venezuela

Familiares de presos políticos y ONG denunciaron la falta de información sobre el estado de las cárceles en Venezuela tras los sismos

Los detenidos por cuestiones políticas en el país caribeño afrontan el desconocimiento de las estructuras carcelarias y optaron por dormir en patios, carpas y refugios improvisados lejos de las celdas

Guardar
Google icon
Un hombre ondea una bandera de Venezuela durante una protesta (AP/Ariana Cubillos/Archivo)
Un hombre ondea una bandera de Venezuela durante una protesta (AP/Ariana Cubillos/Archivo)

El impacto del doble terremoto que sacudió la zona norte de Venezuela hace una semana, con magnitudes de 7,2 y 7,5, dejó a familiares y organizaciones que luchan por los derechos humanos en la incertidumbre sobre la situación de los presos políticos en las cárceles afectadas. En medio de los comunicados oficiales sobre el desastre, persiste la falta de información oficial sobre el estado estructural de estos centros penitenciarios.

No saben cuál es el estado de las estructuras, están asustados”, relató Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, al describir la angustia de los detenidos. Según el abogado, en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Miranda, los presos políticos optaron por dormir en el patio, en carpas y refugios improvisados, ante el temor de regresar a las torres del penal.

PUBLICIDAD

Durante esta semana, los allegados a los detenidos no recibieron reportes de heridos derivados del terremoto. Sin embargo, la inquietud crece ante la falta de respuestas oficiales. Los propios internos manifestaron su preocupación por la seguridad de la infraestructura.

Familiares de presos en la cárcel de El Rodeo denunciaron la existencia de grietas en las paredes, las cuales, según sus testimonios, las autoridades intentaron ocultar pintándolas de negro. Por su parte, los custodios carecen de un plan de evacuación y no cumplieron con la promesa de facilitar llamadas más frecuentes para tranquilizar a las familias.

PUBLICIDAD

Los familiares de los detenidos rezan durante una vigilia frente al centro de detención de El Rodeo (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)
Los familiares de los detenidos rezan durante una vigilia frente al centro de detención de El Rodeo (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

En respuesta a la pregunta sobre el estado de las prisiones tras el terremoto, las organizaciones y familiares reconocen que no existe una evaluación técnica conocida ni comunicación oficial sobre la gravedad de los daños en las estructuras penitenciarias. La ausencia de un diagnóstico agrava la incertidumbre sobre la seguridad de cientos de reclusos.

La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), Andreína Baduel, confirmó que persisten los daños en las paredes de El Rodeo y lamentó que la comunicación con las autoridades sea nula. “No hay un mecanismo de comunicación directo u oficial para conocer el estado de la estructura carcelaria”, indicó.

Baduel también señaló que, tras los sismos, se permitieron nuevamente las visitas familiares en El Rodeo, algo que no ocurría desde hacía meses, según los propios allegados de los detenidos. Sin embargo, la falta de transparencia sigue siendo una preocupación central.

El Clipp alertó el lunes pasado sobre “afectaciones severas” en Ramo Verde, lo que aumenta la vulnerabilidad de los presos políticos allí recluidos. El comité indicó que los internos solicitaron insumos básicos como colchonetas, carpas y alimentos, necesidades que se hicieron más urgentes tras el terremoto.

Los familiares de los detenidos entran en la cárcel de El Rodeo (REUTERS/Maxwell Briceno/Archivo)
Los familiares de los detenidos entran en la cárcel de El Rodeo (REUTERS/Maxwell Briceno/Archivo)

La situación en El Rodeo se describe como igualmente vulnerable, con problemas logísticos y de seguridad que ya existían antes del sismo y que ahora se ven agravados. Los familiares también denunciaron que las autoridades pusieron en duda la necesidad de llevar insumos a los presos, lo que generó aún más tensión.

Hasta la fecha, el Gobierno venezolano no ha emitido un balance sobre el estado de los centros penitenciarios tras el doble terremoto, que dejó 2.295 fallecidos y 11.267 heridos en seis estados y Caracas, incluyendo Miranda.

El silencio institucional y la escasez de información técnica sobre las condiciones de las cárceles ponen en evidencia la desprotección de los presos políticos, quienes enfrentan no solo los estragos del sismo, sino también la incertidumbre sobre su seguridad y bienestar.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

El RodeoRamo Verdepresos políticosVenezuelaTerremoto en VenezuelaForo PenalClippveÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela habilitó una vía para recibir donaciones internacionales monetarias y de insumos tras los sismos

La nueva plataforma web recibirá aportes en dinero y en ayuda humanitaria mediante una cuenta de la CAF, mientras la Cancillería venezolana se encargará de procesar los envíos destinados a las zonas afectadas

Venezuela habilitó una vía para recibir donaciones internacionales monetarias y de insumos tras los sismos

Estados Unidos desplegó 2.000 efectivos en Venezuela para apoyar las tareas de rescate tras los terremotos

El jefe del Comando Sur estadounidense, el general Francis Donovan, informó que los miembros “trabajan arduamente cada día para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, en las tareas de recuperación, y en la entrega de suministros necesarios”

Estados Unidos desplegó 2.000 efectivos en Venezuela para apoyar las tareas de rescate tras los terremotos

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono tras los terremotos

Sobrevivientes señalaron que la mayoría de las labores de rescate y recuperación quedaron en manos de vecinos y, en algunos casos, de rescatistas extranjeros con equipos especializados como cámaras térmicas, detectores de sonido y perros entrenados

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono tras los terremotos

Tras los sismos en Venezuela, advierten que el problema más urgente son las infecciones por heridas

Las autoridades informaron que el número de fallecidos asciende a 2.295 y hay más de 11.000 heridos. La cantidad de víctimas sigue creciendo cada día y además, miles de personas permanecen desaparecidas

Tras los sismos en Venezuela, advierten que el problema más urgente son las infecciones por heridas

Hacinamiento, peleas, filas por comida e incertidumbre: la dramática rutina en los refugios de La Guaira tras el terremoto

Miles de personas permanecen en escuelas, estadios y otros albergues temporales mientras esperan una solución habitacional y la llegada de más asistencia

Hacinamiento, peleas, filas por comida e incertidumbre: la dramática rutina en los refugios de La Guaira tras el terremoto
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gran sorpresa al conocer al segundo expulsado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’: “Me separo de todos porque en realidad es un equipo”

Gran sorpresa al conocer al segundo expulsado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’: “Me separo de todos porque en realidad es un equipo”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 2 de julio: consulta a qué hora lloverá en tu ciudad

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

¿Qué le dijo Hincapié a Santiago Giménez? Los mejores memes de la polémica expulsión en el México vs Ecuador

Un empleado desvió $24 millones de la empresa donde trabaja a sus cuentas y fue detenido

INFOBAE AMÉRICA

Ante el temor por los ataques de Rusia al patrimonio cultural de Ucrania, el museo del Holodomor en Kiev retiró sus colecciones históricas

Ante el temor por los ataques de Rusia al patrimonio cultural de Ucrania, el museo del Holodomor en Kiev retiró sus colecciones históricas

Crece la demanda de excursiones tras los avistamientos de ballenas jorobadas en Río de Janeiro

El Gobierno boliviano anunció una donación de más de 255.000 dosis de vacunas pentavalentes para Venezuela y Haití

Peña reconoció que los resultados de sus tres años de gestión al frente de Paraguay aún no cumplen sus propias expectativas

Uruguay y Chile estrechan su cooperación contra el “flagelo” del crimen organizado en la región

ENTRETENIMIENTO

Tras el éxito de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ se pone en marcha una nueva película de terror basada en un fenómeno de internet: así será ‘Siren Head’

Tras el éxito de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ se pone en marcha una nueva película de terror basada en un fenómeno de internet: así será ‘Siren Head’

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Disney presenta la primera canción que será parte de ‘Camp Rock 3’

El origen de Spider-Man bajo la lupa: por qué la mordida no daría superpoderes y las telarañas causarían lesiones

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal