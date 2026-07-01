Diosdado Cabello: “Cero tolerancia” contra funcionarios que roben en zonas afectadas por el terremoto

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Cero tolerancia. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó que “seremos totalmente intolerantes” contra los funcionarios policiales que roban y cometen abusos en las zonas afectadas por los terremotos, que hasta el momento han dejado más de 1.900 muertos.

La declaración de Cabello surgió luego de que gracias a las denuncias de ciudadanos a través de las redes sociales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) anunciara la captura y destitución de cuatro agentes de ese organismo que estaban hurtando dinero de víctimas en el estado La Guaira, la zona más golpeada por el doblete sísmico que se registró el 24 de junio.

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“Se constató que un grupo de funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, indicó por medio de un comunicado el CICPC, que difundió en sus redes las imágenes de los efectivos detenidos.

Valentía

La institución expresó: “Agradecemos a la ciudadanía que, con valentía y responsabilidad, denunció estos hechos y suministró el material que evidenció la irregularidad”.

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Las aurtoridades actuaron luego de que se difundiera un video que muestra a uno de los policías tomando dólares en efectivo que se encontraban entre los escombros. Quienes confrontan al funcionario son un grupo de mujeres que le exigen que deje el dinero e incluso llegan a romper los billetes para que el hombre no cargue con ellos.

La falta de comida y techo agobia a los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela

“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que haciendo uso de su uniforme cometen actos contra la moral, las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, enfatizó Cabello.

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En las redes sociales abundan testimonios de personas que cuestionan la labor de los uniformados en las labores de rescate. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) publicó este martes un mensaje en sus redes en el que recuerda que “beneficiarse de un desastre es un delito”.

“Funcionario o civil. Nadie está por encima de la ley. Quien robe, saquee, desvíe alimentos, medicinas, insumos o cualquier ayuda destinada, será investigado y puesto a la orden de las autoridades competentes”, advierte la DGCIM.

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