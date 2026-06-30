“Ya no hay nada para nosotros”: el lamento de los sobrevivientes de La Guaira tras el doble terremoto (REUTERS)

Seis días después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela, los sobrevivientes del estado costero de La Guaira, la zona más afectada por la tragedia, aseguran que perdieron prácticamente todo y afrontan un futuro incierto. Mientras los equipos nacionales e internacionales mantienen la búsqueda de personas entre los escombros, algunos habitantes denuncian demoras en la llegada de ayuda a sus comunidades. El último balance oficial cifra en 1.450 los fallecidos.

Francis Martín, de 24 años, logró salir con vida junto a su madre del edificio donde vivían en el sector de La Llanada. Su madre sufrió algunas heridas durante la evacuación y ambas permanecen ahora en el hotel donde ella trabaja. Según explicó a EFE, el establecimiento les brindó alojamiento y apoyo desde el desastre.

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La joven describió el panorama que encontró tras el sismo y expresó que la ciudad quedó sin condiciones para ser habitada. “Ya no hay nada, no hay nada para nosotros allá abajo, una ciudad en la que no se puede habitar, donde no hay agua, no hay luz, no hay edificios, no hay un supermercado, un hospital, no hay nada”, relató.

Martín considera que el edificio donde residía podría recuperarse, aunque sostuvo que eso no resuelve la situación general de la ciudad. “No sirve tener un edificio en una ciudad donde no hay nada”, afirmó.

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La sobreviviente recordó que nació y creció en La Guaira y destacó el vínculo entre los habitantes de esa región costera cercana a Caracas, también afectada por el doble terremoto. Sin embargo, admitió que no espera un retorno rápido a la normalidad. “Yo sé que va a ser mucho tiempo para que La Guaira tal vez pueda volver a ser lo que antes era y me duele mucho saber que no voy a poder pisar mi hogar y no voy a poder vivir ahí”, lamentó.

En la carretera hacia La Guaira, una iglesia destruida ponía de manifiesto la devastación causada por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles (NYT)

En la localidad de Caraballeda, otra de las zonas golpeadas por el desastre, Kisadia, de 52 años, sobrevivió gracias a que una columna detuvo la caída de una pared durante el terremoto. La mujer sufrió heridas tras golpearse la cabeza contra una reja y caer al suelo. Sus vecinos acudieron para ayudarla mientras ella intentaba retirar parte de los escombros por sus propios medios.

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Un conducto estrecho le permitió alcanzar la superficie. “Yo puse fuerza, fuerza, fuerza y es cuando logré sobrevivir”, explicó a EFE sobre el momento en que consiguió escapar.

Después del rescate, el jefe de seguridad ciudadana, Andrés Goncalves, la puso bajo resguardo. Recibió alimentos y atención médica antes de reencontrarse con su hermana, cuya vivienda también sufrió daños en Altamira, al este de Caracas.

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Kisadia aseguró que la prioridad durante una emergencia de este tipo debe ser proteger la vida. “Hay que buscar evacuar rápido, no pensar en lo material, porque yo perdí todo, todos perdimos en La Guaira todo”, expresó.

El doble terremoto registrado el miércoles constituye el sismo más mortífero ocurrido en Venezuela en el último siglo, tras superar el millar de víctimas fatales. El antecedente de mayor gravedad ocurrió en julio de 1967, cuando un terremoto en las proximidades de Caracas dejó 245 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

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Martín considera que el edificio donde residía podría recuperarse, aunque sostuvo que eso no resuelve la situación general de la ciudad. “No sirve tener un edificio en una ciudad donde no hay nada”, afirmó (AP)

De acuerdo con el último balance presentado por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, los terremotos que afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país dejaron 1.719 fallecidos.

El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión destinada a inspeccionar las viviendas afectadas por el doble terremoto. Además, extendió por una semana la suspensión de clases como parte de las medidas adoptadas tras la emergencia.

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Mientras las autoridades avanzan con las evaluaciones de daños, rescatistas venezolanos e internacionales mantienen las operaciones de búsqueda de posibles sobrevivientes entre los edificios colapsados. Al mismo tiempo, habitantes de varios sectores de La Guaira sostienen que la asistencia tarda en llegar a algunos barrios, en medio de una emergencia que continúa cinco días después del desastre.

(Con información de EFE)