Venezuela

“Ya no hay nada para nosotros”: el lamento de los sobrevivientes de La Guaira tras el doble terremoto

Mientras los equipos nacionales e internacionales mantienen la búsqueda de personas entre los escombros, algunos habitantes denuncian demoras en la llegada de ayuda a sus comunidades

Guardar
Google icon
“Ya no hay nada para nosotros”: el lamento de los sobrevivientes de La Guaira tras el doble terremoto (REUTERS)
“Ya no hay nada para nosotros”: el lamento de los sobrevivientes de La Guaira tras el doble terremoto (REUTERS)

Seis días después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela, los sobrevivientes del estado costero de La Guaira, la zona más afectada por la tragedia, aseguran que perdieron prácticamente todo y afrontan un futuro incierto. Mientras los equipos nacionales e internacionales mantienen la búsqueda de personas entre los escombros, algunos habitantes denuncian demoras en la llegada de ayuda a sus comunidades. El último balance oficial cifra en 1.450 los fallecidos.

Francis Martín, de 24 años, logró salir con vida junto a su madre del edificio donde vivían en el sector de La Llanada. Su madre sufrió algunas heridas durante la evacuación y ambas permanecen ahora en el hotel donde ella trabaja. Según explicó a EFE, el establecimiento les brindó alojamiento y apoyo desde el desastre.

PUBLICIDAD

La joven describió el panorama que encontró tras el sismo y expresó que la ciudad quedó sin condiciones para ser habitada. “Ya no hay nada, no hay nada para nosotros allá abajo, una ciudad en la que no se puede habitar, donde no hay agua, no hay luz, no hay edificios, no hay un supermercado, un hospital, no hay nada”, relató.

Martín considera que el edificio donde residía podría recuperarse, aunque sostuvo que eso no resuelve la situación general de la ciudad. “No sirve tener un edificio en una ciudad donde no hay nada”, afirmó.

PUBLICIDAD

La sobreviviente recordó que nació y creció en La Guaira y destacó el vínculo entre los habitantes de esa región costera cercana a Caracas, también afectada por el doble terremoto. Sin embargo, admitió que no espera un retorno rápido a la normalidad. “Yo sé que va a ser mucho tiempo para que La Guaira tal vez pueda volver a ser lo que antes era y me duele mucho saber que no voy a poder pisar mi hogar y no voy a poder vivir ahí”, lamentó.

En la carretera hacia La Guaira, una iglesia destruida ponía de manifiesto la devastación causada por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles (NYT)
En la carretera hacia La Guaira, una iglesia destruida ponía de manifiesto la devastación causada por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles (NYT)

En la localidad de Caraballeda, otra de las zonas golpeadas por el desastre, Kisadia, de 52 años, sobrevivió gracias a que una columna detuvo la caída de una pared durante el terremoto. La mujer sufrió heridas tras golpearse la cabeza contra una reja y caer al suelo. Sus vecinos acudieron para ayudarla mientras ella intentaba retirar parte de los escombros por sus propios medios.

Un conducto estrecho le permitió alcanzar la superficie. “Yo puse fuerza, fuerza, fuerza y es cuando logré sobrevivir”, explicó a EFE sobre el momento en que consiguió escapar.

Después del rescate, el jefe de seguridad ciudadana, Andrés Goncalves, la puso bajo resguardo. Recibió alimentos y atención médica antes de reencontrarse con su hermana, cuya vivienda también sufrió daños en Altamira, al este de Caracas.

Kisadia aseguró que la prioridad durante una emergencia de este tipo debe ser proteger la vida. “Hay que buscar evacuar rápido, no pensar en lo material, porque yo perdí todo, todos perdimos en La Guaira todo”, expresó.

El doble terremoto registrado el miércoles constituye el sismo más mortífero ocurrido en Venezuela en el último siglo, tras superar el millar de víctimas fatales. El antecedente de mayor gravedad ocurrió en julio de 1967, cuando un terremoto en las proximidades de Caracas dejó 245 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

Martín considera que el edificio donde residía podría recuperarse, aunque sostuvo que eso no resuelve la situación general de la ciudad. “No sirve tener un edificio en una ciudad donde no hay nada”, afirmó (AP)
Martín considera que el edificio donde residía podría recuperarse, aunque sostuvo que eso no resuelve la situación general de la ciudad. “No sirve tener un edificio en una ciudad donde no hay nada”, afirmó (AP)

De acuerdo con el último balance presentado por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, los terremotos que afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país dejaron 1.719 fallecidos.

El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión destinada a inspeccionar las viviendas afectadas por el doble terremoto. Además, extendió por una semana la suspensión de clases como parte de las medidas adoptadas tras la emergencia.

Mientras las autoridades avanzan con las evaluaciones de daños, rescatistas venezolanos e internacionales mantienen las operaciones de búsqueda de posibles sobrevivientes entre los edificios colapsados. Al mismo tiempo, habitantes de varios sectores de La Guaira sostienen que la asistencia tarda en llegar a algunos barrios, en medio de una emergencia que continúa cinco días después del desastre.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Terremoto en VenezuelaVenezuelaLa GuairaTerremotoCaracasÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 100 venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos horas antes de los terremotos continúan desaparecidos

El vuelo de deportación procedente de Miami aterrizó en Caracas pocas horas antes de los sismos. A bordo viajaban 146 venezolanos, entre ellos 19 mujeres y siete niños

Más de 100 venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos horas antes de los terremotos continúan desaparecidos

Delcy Rodríguez prometió nuevas viviendas antes de fin de año para damnificados por los terremotos en Venezuela

“El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible, hay miles de soluciones antes de que finalice el año“, afirmó la presidenta encargada durante un acto transmitido por el canal estatal VTV

Delcy Rodríguez prometió nuevas viviendas antes de fin de año para damnificados por los terremotos en Venezuela

Denuncian que la falta de maquinaria pesada complica las labores de rescate en Venezuela: “Se burlan de nosotros”

Operadores y voluntarios señalan demoras y limitaciones en el uso de equipos para remover escombros en las zonas afectadas

Denuncian que la falta de maquinaria pesada complica las labores de rescate en Venezuela: “Se burlan de nosotros”

Un análisis de la NASA estima que cerca de 59.000 edificios resultaron dañados tras el doble terremoto en Venezuela

El cálculo fue elaborado a partir de datos del radar del satélite Sentinel-1, parte del programa europeo Copernicus, combinando observaciones posteriores a los sismos con registros previos al evento

Un análisis de la NASA estima que cerca de 59.000 edificios resultaron dañados tras el doble terremoto en Venezuela

Terremoto en Venezuela: plataformas en Colombia permiten transferencias de dinero sin cobro de comisión, así funciona

A las pérdidas humanas (1.700 fallecidos y 5.000 heridos) se suman daños económicos preliminares calculados en USD 6.700 millones, de acuerdo con el Pnud, cifra que equivale a cerca del 6% del PIB

Terremoto en Venezuela: plataformas en Colombia permiten transferencias de dinero sin cobro de comisión, así funciona
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Oficializaron la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete y confirmaron la designación de Santilli

Oficializaron la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete y confirmaron la designación de Santilli

El actor de ‘The White Lotus’ Walton Goggins salvó la vida a Olivia Wilde de ser aplastada por una estampida de caballos: “Es un héroe”

“Debajo de cada adicto hay una herida que pide a gritos ser sanada”: una psiquiatra alertó por el policonsumo en jóvenes

Día Internacional de los Asteroides: cuáles son los de mayor riesgo para la Tierra

Identifican cómo el cáncer de ovario se vuelve resistente a la quimioterapia

INFOBAE AMÉRICA

Mercosur respaldó a Rodrigo Paz y condenó los bloqueos en Bolivia antes de la cumbre presidencial en Asunción

Mercosur respaldó a Rodrigo Paz y condenó los bloqueos en Bolivia antes de la cumbre presidencial en Asunción

Atentado terrorista en el centro de Mónaco: un paquete bomba dejó a tres heridos

Corredor Seco en alerta: sequías por El Niño, violencia y un recorte del 59% de la ayuda empujan a Guatemala y Honduras al límite

La ruta del soborno: Caen empleados de Migración que cobraban por traficar migrantes en un camión estatal de República Dominicana

Autoridades costarricenses desarticulan presunta red de narcomenudeo: ocho detenidos y más de 5,000 dosis de droga decomisadas

ENTRETENIMIENTO

El actor de ‘The White Lotus’ Walton Goggins salvó la vida a Olivia Wilde de ser aplastada por una estampida de caballos: “Es un héroe”

El actor de ‘The White Lotus’ Walton Goggins salvó la vida a Olivia Wilde de ser aplastada por una estampida de caballos: “Es un héroe”

Michael Flatley recuerda la vez que Jennifer Lopez lo llamó “uno de los hombres más sexys” que ha visto

“Por lo general, las ideas son terribles, pero esta pensé que podía ser graciosa”, admitió Larry David

“Sentía que los recursos para sorprender comenzaban a agotarse”, admitió Jon Cryer sobre Two and a Half Men

Kevin Spacey habla de su regreso a Hollywood tras los señalamientos de acoso sexual