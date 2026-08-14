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Venezuela firmó acuerdos con tres empresas extranjeras para la búsqueda y producción de gas natural

El otorgamiento de permisos a British Petroleum, XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC de Qatar busca reactivar un sector paralizado por los sismos y reconfigura las reglas del sector en el país caribeño tras años de estancamiento

Se observa la señalización en el exterior de una gasolinera de BP (British Petroleum) en Liverpool, Reino Unido, el 7 de febrero de 2023 (REUTERS/Phil Noble/Archivo)
Se observa la señalización en el exterior de una gasolinera de BP (British Petroleum) en Liverpool, Reino Unido, el 7 de febrero de 2023 (REUTERS/Phil Noble/Archivo)
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Venezuela otorgó el jueves licencias a tres empresas extranjeras para la búsqueda y producción de gas natural, en el marco de una apertura del sector energético impulsada por Estados Unidos. La decisión llega después de varios meses de suspensión tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 6.300 víctimas fatales y paralizaron la concesión de nuevos permisos.

Las nuevas licencias fueron concedidas a British Petroleum, XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC, empresa con sede en Qatar, que colaborarán en el desarrollo del yacimiento de gas natural Loran. En junio, el gobierno había autorizado a Shell a operar en otra zona del mismo yacimiento.

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez cedió ante la administración del presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero y reformó la ley energética para permitir que firmas estadounidenses y de otras nacionalidades accedan a explotar los recursos del país caribeño. “Tengo un interés especial en el gas para promover el desarrollo nacional”, afirmó Rodríguez al anunciar la reactivación del proceso.

Desde la reforma legal, Venezuela firmó varios acuerdos con empresas extranjeras para la búsqueda, producción y exportación de petróleo y gas. El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial y extensos yacimientos de gas natural.

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A cambio de la apertura del sector energético, Washington suavizó las sanciones impuestas durante el régimen de Maduro, permitiendo la entrada de capital y tecnología extranjera.

Vista general del complejo de la refinería Cardón que pertenece a la petrolera estatal venezolana PDVSA en Punto Fijo, Venezuela 17 de noviembre de 2016 (REUTERS/Carlos García Rawlins/Archivo)
Vista general del complejo de la refinería Cardón que pertenece a la petrolera estatal venezolana PDVSA en Punto Fijo, Venezuela 17 de noviembre de 2016 (REUTERS/Carlos García Rawlins/Archivo)

Caracas proyecta incrementar el suministro de gas metano al sistema termoeléctrico y alcanzar una entrega de aproximadamente 2.000 millones de pies cúbicos diarios al mercado interno para diciembre, anunció este jueves el vicepresidente de Gas de PDVSA, Jannier Viloria. En declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión, el funcionario aseguró que el abastecimiento nacional de gas metano está “garantizado al 100%” y que existe un plan para aumentar los volúmenes destinados tanto al sector eléctrico como a los sectores industrial, doméstico y comercial.

“Tenemos un plan de incorporación de gas metano para lo que es el sistema termoeléctrico. Estimamos para diciembre tener una entrega del mercado interno de unos 2.000 millones de pies cúbicos de gas, no solamente para el sector eléctrico, sino también para (el) industrial, doméstico y comercial”, afirmó Viloria durante la entrevista.

El sistema eléctrico venezolano enfrenta fallas desde hace años, principalmente en regiones alejadas de Caracas.

En medio de las dificultades energéticas, el gobierno chavista firmó el miércoles un addendum de contrato con la multinacional argentina IMPSA para reactivar la construcción de la central hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil. La reactivación de los trabajos se da en un contexto de llamados oficiales al ahorro energético y persistentes problemas en el servicio eléctrico nacional.

El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA se ve en un camión cisterna de combustible, en Caracas, Venezuela 14 de mayo 2025 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)
El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA se ve en un camión cisterna de combustible, en Caracas, Venezuela 14 de mayo 2025 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

En junio, el gobierno de Venezuela firmó un memorando de entendimiento con la multinacional argentina IMPSA para reanudar las obras de la central hidroeléctrica Tocoma. Según informó entonces el Ministerio de Comunicación, el acuerdo tiene como meta incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional mediante la instalación de 10 unidades generadoras.

La central de Tocoma integra el complejo hidroeléctrico de Guayana, junto a las plantas Guri, Macagua y Caruachi. La construcción comenzó en 2007, durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013), con una fecha de finalización prevista para 2014, de acuerdo con la organización Transparencia Venezuela.

No obstante, el proyecto se paralizó con un avance del 87,19%, según la ONG. La reactivación busca completar la obra y fortalecer la capacidad de generación eléctrica en el país, en el contexto de las dificultades energéticas que enfrenta el sistema nacional.

(Con información de AFP y EFE)

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