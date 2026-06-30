Más de 100 venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos horas antes de los terremotos continúan desaparecidos

Migrantes venezolanos caminan por un puente aéreo a su llegada en un avión de Eastern Airlines procedente de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela, 16 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Más de un centenar de venezolanos recién deportados de Estados Unidos se encontraban alojados en un hotel de La Guaira cuando los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa norte de Venezuela el miércoles. Los sobrevivientes relataron que quedaron atrapados entre los escombros, caminaron varios kilómetros en busca de ayuda y lograron comunicarse con sus familias después de horas de incertidumbre.

El vuelo de deportación procedente de Miami aterrizó en Venezuela pocas horas antes de los sismos. A bordo viajaban 146 venezolanos, entre ellos 19 mujeres y siete niños, según ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First que monitorea los vuelos de deportación. Tras arribar al país, las autoridades trasladaron al grupo al Hotel Santuario La Llanada, en La Guaira, donde permanecían mientras completaban trámites médicos y de identificación antes de regresar a sus hogares.

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Lisbeth Portillo, de 58 años, contó que logró salir de entre los escombros junto con otros 20 deportados. El grupo recorrió las calles de La Guaira en busca de ayuda después del derrumbe del edificio. “Caminamos unos cinco kilómetros, y yo lloré y lloré… no había comunicación”, relató en una entrevista telefónica desde su casa en Maracaibo.

Según su testimonio, el grupo llegó finalmente a una sede de la Guardia Nacional, donde pudo utilizar un teléfono para contactar a sus familiares. “He vuelto a nacer; Dios me dio una segunda oportunidad”, expresó Portillo. “Estoy traumatizada”, agregó entre lágrimas.

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El gobierno venezolano informó que los terremotos dejaron más de 1.700 muertos en distintas zonas del país.

Portillo explicó que compartía una habitación del segundo piso con otras dieciséis mujeres. Poco antes del primer terremoto salió al balcón para observar el mar. “Salí al balcón para contemplar el mar y vi que el cielo estaba negro; hacía mucho calor”, recordó. Después volvió a la habitación y se acostó sobre una cama.

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En la carretera hacia La Guaira, una iglesia destruida ponía de manifiesto la devastación causada por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles (NYT)

Minutos más tarde comenzaron las sacudidas. “Empecé a oír ‘papá, papá, papapá’, y vi cómo las mujeres que estaban a mi lado empezaban a caer”, contó. “Todas gritaban pidiendo ayuda”.

Casi de inmediato se produjo un segundo terremoto. “Me caí y quedé enterrada y cubierta por una viga, pero el temblor movió todo a mi alrededor y pude salir”, relató Portillo, quien señaló que sufrió moretones en distintas partes del cuerpo.

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La mujer quedó involucrada en la campaña de deportaciones masivas impulsada por el gobierno de Donald Trump. Según ICE Flight Monitor, Estados Unidos registró en mayo 288 vuelos de deportación hacia 38 países, entre ellos Burkina Faso, Camboya, Camerún, Chile, Costa de Marfil y Venezuela.

La misma organización indicó que durante mayo salieron 12 vuelos de deportación hacia Venezuela, con una frecuencia de tres operaciones semanales. Los vuelos se reanudaron en febrero de 2025 después de una interrupción de 13 meses.

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Portillo señaló que las autoridades venezolanas les realizaron exámenes médicos y les entregaron documentos de identificación al llegar al hotel. También les informaron que regresarían a sus hogares al día siguiente, pero los terremotos alteraron esos planes.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de información de la agencia AP sobre lo ocurrido con el grupo de deportados.

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Unas mujeres preparan comida en el interior de un edificio dañado tras los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

Un video difundido por el gobierno venezolano en redes sociales mostró el momento en que los pasajeros del vuelo llegaron al aeropuerto de Caracas y recibieron a las autoridades venezolanas antes de su traslado al hotel.

Otra de las pasajeras, Jenny Rodríguez, de 24 años, contó a la cadena Telemundo que también quedó atrapada bajo los escombros del edificio. “Quedé atrapada bajo los escombros. Un compañero que viajaba en el mismo vuelo se acercó; logré liberar mi mano de los escombros, lo agarré por los pantalones y le rogué que me ayudara”, relató. “Gracias a Dios —y a Él— pude salir de allí”.

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Mientras algunos sobrevivientes lograron reunirse con sus familias, otras personas continuaban buscando información sobre sus seres queridos.

Liliana Rojas declaró a Telemundo que intentaba localizar a su pareja, de 33 años, quien permanecía detenido en un centro de detención de El Paso, Texas, antes de ser deportado. “Nadie da respuesta a nada”, afirmó Rojas, al explicar que el centro de detención únicamente le confirmó que el hombre fue enviado a Venezuela.

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Portillo también enfrentó dificultades para contactar a sus familiares. Contó que no recordaba los números telefónicos de sus hijos y decidió llamar a su esposo, que permanece en Estados Unidos. “Le dije: ‘César, estoy viva. Ayúdame’. Y mi marido no paraba de decir: ‘No puede ser’”, recordó. “‘Estoy viva, salí de entre los escombros, estoy viva’, le dije”.

Su esposo avisó a sus hijos, quienes viajaron para reunirse con ella al día siguiente. “Nací ese día; el 24, volví a nacer”, concluyó Portillo, quien residió durante más de cuatro años en el sur de Florida y afirmó que mantenía una solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos.

(Con información de Associated Press)