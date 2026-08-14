Su ex la drogó para secuestrarla pero logró escapar al saltar en auto en movimiento en Edomex

La mujer de 32 años fue trasladada grave al hospital donde se encuentra estable Foto: Maps

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Estefany Madonna saltó de un auto en movimiento la noche del miércoles 12 de agosto en Nezahualcóyotl, Estado de México, para escapar de su exnovio, a quien señaló de haberla privado de la libertad durante varios días en un hotel y de someterla a golpes, consumo forzado de drogas y agresiones sexuales antes de subirla desnuda al vehículo.

La mujer, de 32 años, cayó sobre la avenida Sor Juana, casi esquina con avenida Pantitlán, en la colonia Evolución. Paramédicos la encontraron gravemente lesionada y sin ropa sobre el pavimento, en una escena que activó la intervención de cuerpos de emergencia y de personal de atención a víctimas.

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De acuerdo con el relato que dio después de ser estabilizada, su expareja la convenció con engaños para acompañarlo. Una vez dentro del automóvil, el hombre la llevó a un hotel de la zona centro del municipio, donde permaneció retenida durante varios días.

Durante ese periodo, Estefany denunció que fue golpeada de manera constante. También afirmó que el agresor la obligó a consumir psicoactivos y que sufrió agresiones sexuales mientras estaba intoxicada.

(Bomberos Municipales)

La víctima cayó en avenida Sor Juana con lesiones en la cabeza y el torso

El momento de mayor riesgo llegó cuando el hombre la subió desnuda al automóvil. En pleno trayecto detuvo la marcha para recoger a otra mujer, cuya identidad y vínculo con el presunto agresor no habían sido determinados.

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Estefany dijo que, al notar que el vehículo seguía avanzando sin rumbo claro, temió por su vida. A pesar de su estado físico, aprovechó un descuido y se arrojó del carro cuando avanzaba a alta velocidad.

La caída le provocó heridas en la zona occipital, raspones en el pecho y contusiones en distintas partes del cuerpo. Ese fue el cuadro con el que fue localizada por paramédicos de SUAT MEDICAL, que acudieron tras recibir por radio el reporte de una persona lesionada en la vía pública.

Imagen de archivo de un sanitario que agarra la mano de un paciente del hospital Al-Nasser, al sur de la Franja de Gaza. EFE/Mohammed Saber

La atención prehospitalaria ocurrió en el lugar donde terminó la fuga. Después, la trasladaron de emergencia al Hospital General La Perla, donde el personal del área de urgencias se negó a recibirla pese a la gravedad de sus lesiones.

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Ante esa negativa, los paramédicos tuvieron que retirarse para buscar otra opción. La llevaron al Hospital Gustavo Baz, también en Nezahualcóyotl, donde sí fue ingresada y recibió atención médica.

La Policía de Género mantuvo a Estefany bajo resguardo mientras siguió la búsqueda del agresor

Personal de la Unidad de Atención a Víctimas y elementos de la Policía de Género de Nezahualcóyotl llegaron al hospital para asistir a la mujer. Ahí comenzaron las diligencias para ubicar al exnovio señalado por la víctima y a la otra mujer que viajaba en el auto al momento del escape.

Los primeros reportes indicaron que Estefany estaba intoxicada cuando recibió ayuda de los paramédicos. Esa condición coincidió con su versión de que había sido forzada a consumir sustancias durante el tiempo que permaneció encerrada.

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Fotografía de archivo de la zona de urgencias del Hospital de zona Numero 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). EFE/Miguel Sierra

Ya en el hospital, la mujer narró que el hombre la mantuvo privada de la libertad durante varios días. Según su declaración, después de las agresiones la subió desnuda al coche, pasó por otra mujer y continuó el recorrido hasta que ella decidió lanzarse para salvar la vida.

Las autoridades mantuvieron a Estefany bajo resguardo mientras recibía tratamiento de desintoxicación y terapias psicológicas. Su estado de salud fue reportado como delicado tras la caída y por las afectaciones previas derivadas de las agresiones denunciadas.

La familia de la víctima, vecina de la colonia Las Palmas, fue notificada de lo ocurrido. La investigación siguió abierta para localizar tanto al exnovio señalado como a la mujer que lo acompañaba durante el traslado.

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Estefany Madonna , de 32 años , se arrojó de un auto en movimiento en Nezahualcóyotl para escapar de su exnovio, a quien acusó de haberla secuestrado durante varios días.

La víctima denunció que fue llevada con engaños a un hotel, donde sufrió golpes, consumo forzado de psicoactivos y agresiones sexuales antes de ser subida desnuda al vehículo.

Paramédicos la auxiliaron en avenida Sor Juana; después de una negativa en el Hospital General La Perla, fue atendida en el Hospital Gustavo Baz y quedó bajo resguardo de la Policía de Género.

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