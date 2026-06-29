Venezuela

Terremoto en Venezuela: plataformas en Colombia permiten transferencias de dinero sin cobro de comisión, así funciona

A las pérdidas humanas (1.700 fallecidos y 5.000 heridos) se suman daños económicos preliminares calculados en USD 6.700 millones, de acuerdo con el Pnud, cifra que equivale a cerca del 6% del PIB

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Las remesas del exterior son los envíos de dinero que realiza un trabajador que labora en un país extranjero hacia su país de origen.
Las remesas enviadas desde Colombia hacia Venezuela rondan los USD48 millones mensuales - crédito Andina

Los envíos de dinero a Venezuela y las donaciones desde Colombia cobraron urgencia ante los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte venezolano el 24 de junio. La Guaira y la Gran Caracas figuran entre las zonas más afectadas. Ante esto, narias empresas de tecnología financiera en Colombia ajustaron tarifas y habilitaron canales para que los recursos lleguen de forma directa a los beneficiarios, sin depender de terceros ni de canales no formales

Por eso, en el país se habilitaron transferencias sin comisión y canales de aporte para atender a las familias damnificadas. Las entregas se hace en pocos minutos o en cerca de cinco minutos y hay vigencias especiales hasta el 3 de julio. También se puede donar por la Cruz Roja Venezolana y por Rappi Turbo en Bogotá, según las condiciones informadas por cada plataforma.

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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ifrc) concentra la atención inicial para asistir a 300.000 personas, de acuerdo con el llamamiento de emergencia activado debido al terremoto.

Los terremotos del 24 de junio de 2026 cobraron la vida de más de 1.700 personas - crédito Ronald Peña R/EFE
Los terremotos del 24 de junio de 2026 cobraron la vida de más de 1.700 personas - crédito Ronald Peña R/EFE

Esto, teniendo en cuenta que, además de las pérdidas humanas (1.700 muertos y 5.000 heridos), los sismos generaron pérdidas económicas preliminares estimadas en USD6.700 millones, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), lo que representa cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y se concentra principalmente en viviendas y activos productivos.

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Como se recordará, en Colombia viven más de 2,8 millones de venezolanos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y las remesas se convirtieron en una de las principales vías de ayuda para quienes tienen familiares en las zonas afectadas.

Plataformas que facilitan el envío de dinero hacia Venezuela

Las plataformas que facilitan el envío de dinero hacia Venezuela sin cobro de comisiones y brindan más facilidades son:

  • Fronte: habilitó una página especial para enviar dinero a Venezuela: https://ayudavenezuela.frontepay.com/. La empresa indicó que “el proceso se realiza desde PSE con el banco de preferencia, sin descargar una app, crear cuenta ni registrarse”. La plataforma añadió que “Las transferencias llegan en pocos minutos a cuentas bancarias o a Pago Móvil y, durante la emergencia, no tienen comisión”. Ese beneficio aplica dentro de la atención abierta tras los sismos.
Alertan a comerciantes por estafas en pago a través de Nequi o Daviplata - crédito Colprensa
Las transferencias llegan a su destinatario en tiempo récord - crédito Colprensa
  • Littio: permite enviar fondos a bancos en Venezuela por Pago Móvil o por transferencia bancaria. Según la compañía, “el usuario adquiere dólares digitales (USDC) mediante PSE, Nequi o Bre-B, y el envío llega en aproximadamente cinco minutos”. El servicio está disponible para colombianos y para venezolanos con cédula de extranjería o permiso por protección temporal (PPT). Además, no tiene costo hasta el 3 de julio.
  • Global66: activó el cupón “FuerzaVenezuela” para realizar envíos sin costo a las familias afectadas. La compañía señaló que el beneficio está disponible hasta el 3 de julio y que aplica para transferencias de hasta USD2.000.
  • Retorna: eliminó la comisión para envíos desde Colombia, Chile, Brasil, Perú y la Unión Europea, tanto para usuarios nuevos como actuales, sin monto mínimo. Informó que el beneficio también permite “de forma excepcional, canalizar aportes a entidades que participan en la atención de la emergencia”.

Cómo donar a la respuesta humanitaria

La Cruz Roja Venezolana habilitó una cuenta oficial para recibir donaciones nacionales e internacionales destinadas a la logística y la compra de insumos de emergencia.

"Ya no hay nada para nosotros" en La Guaira, el lamento tras el doble seísmo en Venezuela - crédito Ronald Peña R/EFE
"Ya no hay nada para nosotros" en La Guaira, el lamento tras el doble seísmo en Venezuela - crédito Ronald Peña R/EFE

Los datos informados son:

  • Titular: Sociedad Venezolana de la Cruz Roja.
  • RIF: J-00235031-8.
  • Banco: Banesco.
  • Tipo de cuenta: corriente.
  • Moneda: bolívares (VES).
  • Número de cuenta: 0134-0224-82-2243028658.
  • Correo para reportar el aporte: contabilidad@cruzroja.ve.

Una vez hecha la transferencia, la organización recomienda reportar la operación a ese correo institucional para su registro.

Rappi informó que los usuarios de Rappi Turbo en Bogotá pueden donar entre $10.000 y $50.000 a los damnificados de Venezuela. El aporte se hace por medio de un botón de donación dentro de la aplicación.

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