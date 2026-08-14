Asesinan a madre y a su bebé en Michoacán: una adulta mayor quedó herida de gravedad

La región de Tierra Caliente en Michoacán alberga una disputa territorial entre dos bloques criminales que suman seis organizaciones activas en el municipio de Buenavista Tomatlán. Crédito: Especial

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Un ataque armado en la colonia Del Parque del municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, cobró la vida de Ofelia L., de 18 años, y de su hija de cuatro meses de edad, la mañana del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados interceptó la camioneta en la que viajaban las víctimas alrededor de las 6:30 horas, en el cruce de las calles Corregidora y 5 de Mayo, sin que la Fiscalía General del Estado de Michoacán haya establecido hasta el momento el móvil del crimen ni la identidad de los responsables.

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La madre y su bebé murieron de forma inmediata tras la agresión. Sin embargo, la tercera ocupante del vehículo, identificada como Agustina “N”, de 65 años, resultó con heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital IMSS-Bienestar de Buenavista.

El ataque en el cruce de Corregidora y 5 de Mayo

Las tres mujeres se desplazaban a bordo de una camioneta marca Nissan, tipo Estaquitas, con matrícula de circulación GX-80-50-H del estado de Michoacán. Los agresores abrieron fuego contra el vehículo en el cruce mencionado y huyeron a bordo de motocicletas, de acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía estatal.

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ofelia L. y su hija de cuatro meses perdieron la vida en el lugar de los hechos. Agustina “N” recibió atención de paramédicos en el sitio antes de su traslado al hospital.

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La fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables. Hasta el cierre de esta edición, no se registraron detenciones ni se anunciaron operativos de búsqueda de los agresores.

La disputa criminal en Tierra Caliente y el municipio de Buenavista Tomatlán

El municipio de Buenavista Tomatlán concentra la actividad de dos grandes alianzas criminales que se disputan el control de la región de Tierra Caliente. La primera agrupa al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato.

La segunda alianza está integrada por el Cártel de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Los Reyes. Los dos bloques mantienen una pugna activa por el dominio territorial del municipio y sus alrededores en Tierra Caliente.

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Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha confirmado si el ataque del 13 de agosto tiene relación con el enfrentamiento entre estas organizaciones. El móvil del crimen permanece bajo investigación y las autoridades no han emitido ninguna hipótesis oficial al respecto.

Las autoridades tampoco han informado si las tres víctimas tenían algún vínculo con alguno de los grupos delictivos presentes en la zona de Michoacán. El municipio, con presencia simultánea de al menos seis organizaciones criminales, registra de forma reiterada hechos de violencia sin resolución institucional.

La investigación abierta por la Fiscalía de Michoacán

La apertura de la carpeta de investigación es el único paso procesal confirmado por la fiscalía estatal tras el ataque. Las líneas de investigación sobre el móvil del crimen permanecen abiertas y sin resultados públicos.

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Los responsables huyeron en motocicletas tras el ataque y no fueron interceptados por las autoridades. La fiscalía no ha dado a conocer si existen testigos del hecho ni si se recuperaron evidencias en el lugar.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El municipio de Buenavista Tomatlán acumula una serie de hechos violentos asociados al control del territorio por parte del crimen organizado en Tierra Caliente. La muerte de una bebé de cuatro meses en la agresión del jueves volvió a exponer la situación de inseguridad que enfrenta la región, donde la presencia simultánea de al menos seis organizaciones criminales sostiene un ciclo de violencia sin resolución institucional a la vista.

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