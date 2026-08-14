México
Agregar Infobae enGoogle

Asesinan a madre y a su bebé en Michoacán: una adulta mayor quedó herida de gravedad

La región de Tierra Caliente en Michoacán alberga una disputa territorial entre dos bloques criminales que suman seis organizaciones activas en el municipio de Buenavista Tomatlán

La región de Tierra Caliente en Michoacán alberga una disputa territorial entre dos bloques criminales que suman seis organizaciones activas en el municipio de Buenavista Tomatlán. Crédito: Especial
La región de Tierra Caliente en Michoacán alberga una disputa territorial entre dos bloques criminales que suman seis organizaciones activas en el municipio de Buenavista Tomatlán. Crédito: Especial
Guardar

Un ataque armado en la colonia Del Parque del municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, cobró la vida de Ofelia L., de 18 años, y de su hija de cuatro meses de edad, la mañana del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados interceptó la camioneta en la que viajaban las víctimas alrededor de las 6:30 horas, en el cruce de las calles Corregidora y 5 de Mayo, sin que la Fiscalía General del Estado de Michoacán haya establecido hasta el momento el móvil del crimen ni la identidad de los responsables.

PUBLICIDAD

La madre y su bebé murieron de forma inmediata tras la agresión. Sin embargo, la tercera ocupante del vehículo, identificada como Agustina “N”, de 65 años, resultó con heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital IMSS-Bienestar de Buenavista.

El ataque en el cruce de Corregidora y 5 de Mayo

Las tres mujeres se desplazaban a bordo de una camioneta marca Nissan, tipo Estaquitas, con matrícula de circulación GX-80-50-H del estado de Michoacán. Los agresores abrieron fuego contra el vehículo en el cruce mencionado y huyeron a bordo de motocicletas, de acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía estatal.

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ofelia L. y su hija de cuatro meses perdieron la vida en el lugar de los hechos. Agustina “N” recibió atención de paramédicos en el sitio antes de su traslado al hospital.

PUBLICIDAD

La fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables. Hasta el cierre de esta edición, no se registraron detenciones ni se anunciaron operativos de búsqueda de los agresores.

La disputa criminal en Tierra Caliente y el municipio de Buenavista Tomatlán

El municipio de Buenavista Tomatlán concentra la actividad de dos grandes alianzas criminales que se disputan el control de la región de Tierra Caliente. La primera agrupa al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato.

La segunda alianza está integrada por el Cártel de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Los Reyes. Los dos bloques mantienen una pugna activa por el dominio territorial del municipio y sus alrededores en Tierra Caliente.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha confirmado si el ataque del 13 de agosto tiene relación con el enfrentamiento entre estas organizaciones. El móvil del crimen permanece bajo investigación y las autoridades no han emitido ninguna hipótesis oficial al respecto.

Las autoridades tampoco han informado si las tres víctimas tenían algún vínculo con alguno de los grupos delictivos presentes en la zona de Michoacán. El municipio, con presencia simultánea de al menos seis organizaciones criminales, registra de forma reiterada hechos de violencia sin resolución institucional.

La investigación abierta por la Fiscalía de Michoacán

La apertura de la carpeta de investigación es el único paso procesal confirmado por la fiscalía estatal tras el ataque. Las líneas de investigación sobre el móvil del crimen permanecen abiertas y sin resultados públicos.

Los responsables huyeron en motocicletas tras el ataque y no fueron interceptados por las autoridades. La fiscalía no ha dado a conocer si existen testigos del hecho ni si se recuperaron evidencias en el lugar.

Cinta amarilla con las palabras "NO PASE" en repetidas ocasiones, en un primer plano de una calle con luces borrosas de noche.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El municipio de Buenavista Tomatlán acumula una serie de hechos violentos asociados al control del territorio por parte del crimen organizado en Tierra Caliente. La muerte de una bebé de cuatro meses en la agresión del jueves volvió a exponer la situación de inseguridad que enfrenta la región, donde la presencia simultánea de al menos seis organizaciones criminales sostiene un ciclo de violencia sin resolución institucional a la vista.

Temas Relacionados

MichoacánTierra CalientemuertehomicidioNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

El influencer reveló si la hija de Pepe Aguilar podría visitarlo durante su participación en el reality de Azteca

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

Actriz de Atrevete a Soñar defiende a Danna Paola y arremete contra Kenia Os

Con frases directas, la artista respaldó a su antigua compañera de elenco y minimizó la carrera musical de la joven en plena batalla entre comunidades en redes

Actriz de Atrevete a Soñar defiende a Danna Paola y arremete contra Kenia Os

López-Dóriga reta a Luisa María Alcalde tras aparecer en ‘lista negra’ de periodistas: “Cara a cara”

El titular del noticiero pidió cuentas por la decisión de colocar a figuras del periodismo en un listado oficial

López-Dóriga reta a Luisa María Alcalde tras aparecer en ‘lista negra’ de periodistas: “Cara a cara”

México envía tercer vuelo a Colombia con ayuda humanitaria: suman 58 toneladas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno colombiano pidió ayuda a México, sin embargo, no viajaron rescatistas militares debido a que “pedían otra certificación”

México envía tercer vuelo a Colombia con ayuda humanitaria: suman 58 toneladas

Morena ve campaña política internacional en retiro de visa a Andy López Beltrán: respalda acusación de Sheinbaum sobre injerencia

El partido político calificó el retiro del documento como un mecanismo de injerencia política

Morena ve campaña política internacional en retiro de visa a Andy López Beltrán: respalda acusación de Sheinbaum sobre injerencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

Qué tan certificada está la policía en México: los números que publicó el Inegi en 2026

Caen en Mexicali a cinco integrantes de “Los Rusos” por privar de la libertad a un hombre tras persecución

Andy López Beltrán se reunió con Los Chapitos, asegura Anabel Hernández tras cancelación de visa del hijo de AMLO

Harfuch “defenderá” Estrategia de Seguridad en México en evento de la DEA en Argentina

Identifican a sicarios que asesinaron a primo del cantante Alfredo Olivas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

Actriz de Atrevete a Soñar defiende a Danna Paola y arremete contra Kenia Os

Festival Macabro de terror llegará al streaming a través de alianza sin precedentes: cómo y dónde ver

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

El Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto 2026 regresa a la CDMX con muchos sabores, novedades y nueva sede

DEPORTES

CM Punk llegará a México con WWE y podría ponerse una máscara en AAA

CM Punk llegará a México con WWE y podría ponerse una máscara en AAA

México clasifica con ambas selecciones a los Cuartos de Final del Mundial de Flag Football 2026: fechas y horarios de la competencia

América Femenil estrena su renovado Mini Estadio en Coapa tras un histórico paso ganador

Homenaje a Salvador Sánchez: a 44 años del adiós a la leyenda del boxeo mexicano

Houston Dynamo vs LA Galaxy, EN VIVO: cuándo y dónde ver el debut de Chucky Lozano con su nuevo club