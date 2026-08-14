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Santuario Black Jaguar White Tiger perdió su autorización para operar desde 2024, aclara Semarnat tras nueva acusación de venta de felinos

El registro del PIMVS fue revocado desde el 16 de enero de 2024

Santuario “Black Jaguar - White Tiger”
Santuario Black Jaguar White Tiger (Foto: SSC)
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El estatus legal del Santuario Jaguar Negro Tigre Blanco ha sido objeto de debate en redes sociales, generando dudas sobre su funcionamiento y permisos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), aclaró la situación respecto a este lugar dedicado al manejo de animales silvestres en confinamiento. La autoridad ambiental informó que el registro del lugar fue revocado el 16 de enero de 2024.

Esta decisión se basó en el incumplimiento de la normatividad establecida en el artículo 50 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, que exige a todos los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre de Forma Confinada, Fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), la presentación anual de informes de actividades entre los meses de abril y junio.

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En el caso de Jaguar Negro Tigre Blanco, su propietario dejó de entregar estos reportes durante cinco años consecutivos, específicamente entre 2018 y 2022.

Consecuencias de la revocación del registro

Como resultado de esta omisión, el registro que permitía operar al predio quedó cancelado. Esto significa que ya no está autorizado para realizar actividades de manejo, reproducción, aprovechamiento ni comercialización de ejemplares salvajes bajo ese amparo legal.

De esta manera, Eduardo Mauricio Moisés Serio, responsable del establecimiento, perdió la facultad de operar grandes felinos u otras especies al amparo del PIMVS.

La presencia del nombre Jaguar Negro Tigre Blanco en el Padrón Nacional de PIMVS solo refleja su antecedente registral, pero no implica vigencia actual ni autorización para operar en el marco de la ley.

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Semarnat
Comunicado de Semarnat

Acusaciones contra Semarnat

El pasado 11 de agosto, una usuaria en la red social X, acusó a la dependencia por mantener el permiso vigente del dueño del Santuario Black Jaguar White Tiger.

“A casi cuatro años de que en Black Jaguar White Tiger fueran encontrados más de 100 animales severamente desnutridos, enfermos, lesionados y hasta algunos mutilados. La SEMARNAT de Alicia Bárcena mantiene vigente el permiso que permite comercializar vida silvestre a Eduardo Serio, responsable directo de este establecimiento y del maltrato que sufrieron estos animales”, escribió en un comunicado.

Asimismo, señaló que de acuerdo al padrón nacional de PIMVS actualizado al 30 de junio de 2026 solicitado vía transparencia, se comprobó el permiso del propietario se encuentra vigente, lo que le permite legalmente reproducir y vender grandes felinos.

Esto pese a que durante 2022 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró 212 animales, en los que se encontraban 187 grandes felinos, 17 primates y dos coyotes, además de dos burros y 4 perros también con desnutrición severa.

El caso fue llevado ante las autoridades por maltrato animal, pero no se logró proceder a favor de los ejemplares afectados. En 2023 se ejecutó una orden de aprehensión contra Eduardo Serio, pero su defensa la combatió mediante amparo, dando como resultado un incidente sin efectos “por deficiencias” en los elementos presentados por la Fiscalía.

¿Quién es Eduardo Serio?

Eduardo Serio es hijo del empresario Eduardo Felipe Moisés Salomón, quien fue indagado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) debido a su presunta participación en movimientos financieros relacionados con el caso Monex.

Una de las compañías de Salomón, Edicom, fue señalada por realizar transferencias superiores a 23 millones de pesos, recursos que habrían sido utilizados para fondear tarjetas Monex vinculadas con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Black Jaguar White Tiger se ha convertido en uno de los casos de maltrato a fauna silvestre más graves documentados en el país, provocando una indignación nacional por las condiciones en las que fueron encontrados los animales y poniendo en duda el trabajo en estos establecimientos.

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