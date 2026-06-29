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El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela declaró que el “escenario es devastador” tras los terremotos

“He visto con mis propios ojos el tamaño de este desastre”, afirmó John Barrett. Sobre el despliegue humanitario de Washington, sostuvo que “el enfoque es muy claro con nosotros: cien por ciento enfocado en salvar vidas”

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El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, a su llegada a Caracas
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, a su llegada a Caracas

Estados Unidos calificó este domingo como “masiva” su respuesta frente a la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela y aseguró que todas las operaciones de asistencia tienen como objetivo “salvar vidas”. El encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett, afirmó además que existe una coordinación estrecha con las autoridades venezolanas y que las Fuerzas Armadas de ambos países desarrollan tareas conjuntas en las zonas más afectadas, mientras el balance oficial elevó a 1.450 la cifra de muertos.

Durante una entrevista con N+ Univision, difundida por el periodista Luis Carlos Vélez, Barrett relató el impacto que encontró tras recorrer las áreas devastadas por los sismos registrados el pasado miércoles.

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“He visto con mis propios ojos el tamaño de este desastre. El escenario es devastador”, expresó el diplomático al describir la situación en las localidades afectadas.

Barrett sostuvo que la respuesta desplegada por Washington constituye una de las mayores operaciones de asistencia realizadas por Estados Unidos frente a una catástrofe de este tipo y remarcó que la prioridad consiste exclusivamente en las tareas humanitarias.

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“He visto con mis propios ojos el tamaño de este desastre. El escenario es devastador”, expresó el diplomático al describir la situación en las localidades afectadas (EFE)
“He visto con mis propios ojos el tamaño de este desastre. El escenario es devastador”, expresó el diplomático al describir la situación en las localidades afectadas (EFE)

“La respuesta (de Estados Unidos) es masiva, enorme, sin precedentes y rápida. El enfoque es muy claro con nosotros: cien por ciento enfocado en salvar vidas. Yo he visto con mis propios ojos la cantidad de aviones del Departamento de Guerra que está llegando al aeropuerto. Esa respuesta es masiva. Estamos haciendo un trabajo importante bajo el liderazgo de los Estados Unidos, la Casa Blanca y el presidente Trump”, afirmó.

El representante estadounidense informó además que Estados Unidos ya destinó más de 150 millones de dólares para atender la emergencia, aunque aclaró que ese monto representa el comienzo de un compromiso de mayor alcance. Según explicó, continúan las autorizaciones para ampliar los recursos destinados a las tareas de asistencia humanitaria y recuperación de las zonas afectadas.

En paralelo, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el domingo que la cifra de fallecidos por los dos terremotos ascendió a 1.450 personas. El balance oficial, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, también indicó que existen 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas.

Rodríguez precisó además que 774 edificios sufrieron daños o quedaron destruidos como consecuencia de los sismos, considerados los más letales de la historia moderna de Venezuela.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron durante la tarde del 24 de junio en el estado de Yaracuy, con apenas un minuto de diferencia. De acuerdo con el balance oficial, los mayores daños se concentraron en La Guaira, donde funciona el aeropuerto internacional de Maiquetía.

Rodríguez precisó además que 774 edificios sufrieron daños o quedaron destruidos como consecuencia de los sismos, considerados los más letales de la historia moderna de Venezuela (REUTERS)
Rodríguez precisó además que 774 edificios sufrieron daños o quedaron destruidos como consecuencia de los sismos, considerados los más letales de la historia moderna de Venezuela (REUTERS)

Según las autoridades venezolanas, 527 personas fueron trasladadas desde esa zona hacia hospitales de Caracas. Además, 38 centros hospitalarios, 44 centros comerciales y 1.645 infraestructuras adicionales, entre ellas puentes y carreteras, registraron distintos niveles de afectación.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) identificó el sismo de magnitud 7,5 como el más potente registrado en Venezuela en más de un siglo. El único antecedente de mayor intensidad corresponde al terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en octubre de 1900 frente a las costas venezolanas.

Los terremotos de Cumaná, en 1929, con alrededor de 800 muertos y un tsunami, y el de Caracas, en julio de 1967, con 245 víctimas, figuraban hasta ahora entre los desastres sísmicos más graves del país. El doble terremoto de junio de 2026 supera ampliamente esos registros.

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