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México suma más de 271 mil connacionales repatriados desde EEUU tras política de Trump: garantiza respeto a derechos de migrantes

Sergio Salomón Céspedes, titular del INM, aclaró que 171 mil 508 ingresaron al país vía terrestre, mientras que vía aérea se han recibido a 99 mil 685 connacionales en 816 vuelos

Sergio Salomón Céspedes estuvo este viernes en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Cortesía)
Sergio Salomón Céspedes estuvo este viernes en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Cortesía)
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Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que hasta el momento se han repatriado 271 mil 173 connacionales del 20 de enero de 2025 al pasado 13 de agosto de el presente año, o sea, desde el inicio de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De estos, 171 mil 508 ingresaron al país vía terrestre por medio de los diferentes puntos de repatriación establecidos, mientras que vía aérea se han recibido a 99 mil 685 connacionales en 816 vuelos en 10 aeropuertos: Villahermosa, Tapachula, AIFA, Tulum, AICM, Mérida, Oaxaca, Morelia, Campeche y San Luis Potosí.

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Salomón Céspedes dijo que el 95% de los repatriados son originarios de Chiapas (23 mil 915), Guanajuato (21 mil 69), Guerrero (20 mil 115), Veracruz (18 mil 3), Oaxaca (17 mil 810), Michoacán (17 mil 113), Puebla (16 mil 31), Estado de México (15 mil 338), Tamaulipas (12 mil 972), San Luis Potosí (10 mil 491) y otros 22 estados (98 mil 336).

Señaló que en todo momento se da un trato digno a todos los migrantes que llegan al país de vuelta. “Ellos saben que hoy llegan a un mejor México del que dejaron, ya que contamos con una presidenta que siempre ha estado pendiente del bienestar de todas y todos los mexicanos”, explicó.

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Además, aclaró que una exigencia permanente de la presidenta es que a los mexicanos que son repatriados no se les trate como cifras o como una estadística, sino que se les dé un trato humano y así es como está trabajando el INM, bajo esa visión humanista.

Así se garantiza la seguridad de repatriados

Ante la pregunta de un periodista, quien cuestionó cómo se está garantizando las medidas de seguridad de repatriados y migrantes en las estancias donde los retienen, recordando el incendio en el que varios migrantes que se encontraban en un centro del INM, en Ciudad Juárez, Chihuahua, murieron.

Ante el cuestionamiento, Salomón Céspedes dijo que se busca manejar un principio de no repetición, por lo que “se privilegian protocolos y supervisiones de manera permanente en estricto apego a temas y protocolos de protección civil, pero sobre todo de Derechos Humanos”.

Expuso que hoy en día las estancias tienen otro rostro, que no tienen ningún tipo de acción que tenga que ver con temas carcelarios, hay libertad, acciones y también la aplicación de la restricción por parte de la Corte en donde en las estancias pueden permanecer máximo 36 horas, lo que evita que en su momento haya un tema de mayor confinamiento.

También dijo que hay un despliegue de más de 5 mil elementos a lo largo y ancho del país, que busca generar rescates humanitarios en zonas de riesgo en el tema de la llamada Bestia, y que la gente que anda en movilidad pueda caer en manos de delincuencia organizada, y con este tipo de acciones se busca generar una movilidad más segura y más humana y siempre privilegiando los derechos humanos y la integridad de las personas.

Las supervisiones, aclaró, se hacen de manera permanente y aleatoria. “Tenemos una supervisión que hemos determinado como una dirección de derechos humanos y protección civil desde el INM.

Salomón Céspedes señaló que también, en el país se han recibido a 19 mil migrantes extranjeros desde EEUU por vía terrestre, sin aclarar sus nacionalidades.

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