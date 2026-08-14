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Fuerzas especiales del Ejército localizan artefactos explosivos de alta gama en una finca de Jalisco: así fueron desactivados

Los especialistas usaron tecnología del escuadrón para neutralizar los artefactos sin poner en riesgo a la población ni al personal desplegado

Los especialistas usaron tecnología del escuadrón para neutralizar los artefactos sin poner en riesgo a la población ni al personal desplegado. Crédito: Especial
Los especialistas usaron tecnología del escuadrón para neutralizar los artefactos sin poner en riesgo a la población ni al personal desplegado. Crédito: Especial
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El Grupo Especializado Antiexplosivos TEDAX-NRBQ de la Policía de Jalisco localizó, aseguró y desactivó 11 artefactos explosivos —tipo mina y tipo niple— en la localidad de Tazumbos, municipio de Jilotlán de los Dolores, el 12 de agosto de 2026.

De acuerdo con los reportes, el operativo se ejecutó de forma coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Aldama número 10, en los límites con Michoacán.

Los elementos de seguridad detectaron los artefactos ocultos en una finca dentro de ese domicilio. La tecnología especializada del escuadrón TEDAX fue el recurso que permitió identificar y neutralizar los explosivos sin poner en riesgo a la población ni al personal que participó en el operativo.

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El despliegue arrancó en la Región Sur de Jalisco como parte de una estrategia preventiva de las fuerzas del orden en las zonas limítrofes con Michoacán. El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González, confirmó que ese despliegue se sostuvo durante la última semana previa al hallazgo.

Los elementos de las tres corporaciones —Policía de Jalisco, Sedena y FGR— se trasladaron al domicilio de la calle Aldama para ejecutar un cateo con orden de autoridad. Una vez dentro de la finca, los especialistas del TEDAX activaron sus protocolos de detección con el equipo técnico del escuadrón.

Los especialistas usaron tecnología del escuadrón para neutralizar los artefactos sin poner en riesgo a la población ni al personal desplegado. Crédito: Especial
Los especialistas usaron tecnología del escuadrón para neutralizar los artefactos sin poner en riesgo a la población ni al personal desplegado. Crédito: Especial

Fue gracias a esa tecnología que los elementos lograron identificar la ubicación precisa de cada uno de los 11 artefactos. Sin ese recurso, la neutralización de los explosivos habría representado un riesgo directo para los efectivos y para los habitantes de Tazumbos.

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Los artefactos: minas terrestres y tipo niple de “alta gama”

Entre los objetos asegurados había artefactos tipo mina y tipo niple, ambos de alta peligrosidad. Los primeros se ocultan en el terreno y se activan al recibir presión, ya sea de una persona, un animal o un vehículo; los segundos se fabrican dentro de un tubo sellado por ambos lados.

“En las inmediaciones de Michoacán y Jalisco, a la altura de Tazumbos se localizó una finca con explosivos, inclusive algunas minas terrestres que ponen en riesgo a la ciudadanía”, declaró Hernández González en rueda de prensa. “Afortunadamente, en coordinación con DEFENSA y el personal de TEDAX, fueron aseguradas y desactivadas. Son explosivos de alta gama”, completó el funcionario.

Los especialistas del TEDAX aplicaron los protocolos de seguridad para neutralizar cada artefacto de forma controlada. El objetivo fue evitar detonaciones accidentales durante el proceso de aseguramiento.

Las autoridades no reportaron personas detenidas al término del operativo en la calle Aldama. Los 11 artefactos fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para la apertura de la carpeta de investigación.

Los especialistas usaron tecnología del escuadrón para neutralizar los artefactos sin poner en riesgo a la población ni al personal desplegado. Crédito: Especial
Los especialistas usaron tecnología del escuadrón para neutralizar los artefactos sin poner en riesgo a la población ni al personal desplegado. Crédito: Especial

El secretario Hernández González precisó que el despliegue en esa zona fronteriza con Michoacán comenzó un día antes del hallazgo y se extendió durante toda la semana. La acción forma parte de las operaciones preventivas que la Secretaría de Seguridad de Jalisco mantiene en la Región Sur ante la presencia de grupos delictivos.

Jilotlán de los Dolores, municipio con historial de violencia reciente

El municipio de Jilotlán de los Dolores acumula varios episodios de violencia en los meses previos al hallazgo de los explosivos. En marzo de 2026, policías estatales fueron atacados a balazos por sujetos armados tras detectar un campamento criminal en la comunidad de Los Olivos, donde también encontraron llantas, ropa, mochilas y bolsas.

En abril, tres hombres aparecieron asesinados a balazos dentro de un rancho en la comunidad de Las Higueras. El municipio volvió a ser escenario de una acción de seguridad en julio, cuando elementos de la FGR y del Ejército Mexicano capturaron a Salvador Gómez Manzo, presunto integrante del Cártel Nueva Generación (CNG), en las inmediaciones de la localidad de Rancho Nuevo.

En ese operativo de julio se aseguraron 18 armas largas, una corta, más de 120 cargadores de diversos calibres, más de 4 mil 800 cartuchos, siete vehículos, 12 chalecos, 20 artefactos explosivos y un casco. El hallazgo de agosto en Tazumbos se suma a esa secuencia de decomisos en el mismo municipio.

Los especialistas usaron tecnología del escuadrón para neutralizar los artefactos sin poner en riesgo a la población ni al personal desplegado. Crédito: Especial
Los especialistas usaron tecnología del escuadrón para neutralizar los artefactos sin poner en riesgo a la población ni al personal desplegado. Crédito: Especial

El antecedente en Sinaloa: más de 550 explosivos en El Rosarito

El aseguramiento en Jilotlán de los Dolores ocurre en un contexto nacional en el que los cuerpos de seguridad han registrado hallazgos similares en otras entidades. El 7 de junio de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y de las Fuerzas Armadas aseguraron más de 550 artefactos explosivos improvisados en el municipio de El Rosarito, en ese estado.

El decomiso sinaloense inició cuando policías estatales y militares patrullaban la colonia Lola Beltrán y localizaron en un predio baldío una camioneta Jeep JT con reporte de robo. Al ampliar el reconocimiento en la zona, los elementos encontraron los artefactos, entre los que había 53 explosivos de dimensiones pequeñas para ser lanzados con dron, 4 explosivos de alrededor de 10 kilogramos cada uno también para dron, y 20 del tipo Claymore —minas antipersonales dirigidas de aproximadamente 3 kilogramos cada una—.

El lote más numeroso correspondió a 490 explosivos tipo mina de doble propósito, con capacidad de activación por presión o de manera eléctrica. Todos los artefactos y la camioneta fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

Ese hallazgo se produjo en el marco de la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que inició en septiembre de 2024 tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada —a manos de su ahijado, Joaquín Guzmán López— y que acumula más de 3 mil homicidios hasta la fecha, pese al despliegue de más de 13 mil elementos de la Sedena en la entidad.

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