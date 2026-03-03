Venezuela firmó nuevos contratos para exportar petróleo y derivados a Estados Unidos

Vista aérea del buque tanque de GLP Chrysopigi Lady, con bandera de Singapur y operado por Trafigura, durante la carga del primer envío de gas licuado de petróleo venezolano hacia Estados Unidos (REUTERS)

Venezuela suscribió nuevos contratos de suministro de petróleo y productos derivados destinados a su comercialización en Estados Unidos, según informó este lunes la estatal PDVSA.

El anuncio se produce semanas después de la firma de un acuerdo energético de largo plazo entre el régimen venezolano y autoridades estadounidenses, en el contexto de una renovada agenda de cooperación tras el cambio de liderazgo político en Caracas.

PDVSA indicó que los contratos mantienen la relación comercial histórica entre ambos países y ratificó el compromiso venezolano con la estabilidad del mercado energético internacional. La estatal reiteró el pedido de levantamiento de las sanciones que afectan a la industria de hidrocarburos y sostuvo que una industria libre de sanciones permitirá incrementar la producción y robustecer el comercio exterior.

Desde la captura del narcodictador Nicolás Maduro durante la operación militar estadounidense del 3 de enero, el régimen de Delcy Rodríguez ha impulsado reformas orientadas a la apertura del sector petrolero a la inversión extranjera.

Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitan las instalaciones de producción petrolera de Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco (REUTERS)

Rodríguez proclamó “un nuevo momento político”, recibiendo en Caracas a funcionarios estadounidenses de alto nivel, entre ellos el secretario de Energía Chris Wright, con quien firmó el reciente acuerdo bilateral de cooperación energética.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo venezolano durante su discurso del Estado de la Unión, calificando a Venezuela como “nuevo amigo y socio” en materia energética.

La cúpula chavista en el poder señaló que la nueva agenda con Washington incluye el desbloqueo de activos en el extranjero y la compra de equipos médicos para hospitales con fondos liberados por los acuerdos.

Flexibilización de sanciones

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció licencias especiales que reducen las restricciones para que petroleras internacionales operen en Venezuela y permiten a cinco empresas, entre ellas la española Repsol, exportar crudo bajo condiciones estrictas de reporte y supervisión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EUTERS/Jonathan Ernst)

En este contexto, los contratos firmados por PDVSA con comercializadoras internacionales buscan garantizar la colocación de crudo venezolano en refinerías estadounidenses y europeas. La reorientación de las exportaciones responde al descenso de los envíos a Asia, especialmente a China, que hasta el año pasado absorbía tres cuartas partes del volumen total. En febrero, los despachos venezolanos a China cayeron 67% respecto al mes anterior.

Las ventas directas de crudo a Estados Unidos aumentaron 32% en febrero, alcanzando aproximadamente 375.000 barriles diarios. Los envíos a Europa también se incrementaron, con España como principal destino y Repsol liderando las compras. Las casas comerciales Trafigura y Vitol, junto con la petrolera Chevron, gestionan la mayor parte de los embarques venezolanos bajo autorizaciones de Washington.

En paralelo, Chevron vendió su primer cargamento de crudo pesado venezolano a la refinería india Reliance Industries desde 2023, lo que podría anticipar un repunte de las exportaciones hacia Asia en los próximos meses. Datos de seguimiento de buques señalan que al menos seis superpetroleros se dirigen hacia Venezuela para cargar crudo, lo que permitirá aumentar la capacidad de exportación en marzo.

Las casas comerciales Trafigura y Vitol, junto con la petrolera Chevron, gestionan la mayor parte de los embarques venezolanos bajo autorizaciones de Washington (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La producción y exportación de petróleo venezolano se ha visto limitada en los últimos años por la falta de grandes buques y por el deterioro de la infraestructura. El puerto de Jose, responsable de cerca del 70% de los embarques nacionales, enfrenta desafíos logísticos para reducir los tiempos de carga y ampliar el volumen de despacho.

Interés internacional y condiciones para nuevas inversiones

El nuevo marco de cooperación ha despertado el interés de empresas energéticas estadounidenses. La petrolera Exxon Mobil anunció el envío de un equipo técnico a Venezuela para evaluar futuras inversiones, condicionadas a la existencia de garantías jurídicas y condiciones favorables para la inversión.

Exxon, que fue expropiada en dos ocasiones y abandonó el país en 2007, señaló que cuenta con tecnología mejorada para trabajar con crudos pesados y que está dispuesta a regresar si encuentra términos de inversión duraderos.

El régimen venezolano mantiene su exigencia de eliminar las sanciones internacionales, argumentando que el levantamiento de las restricciones permitirá la recuperación plena del sector energético y fortalecerá el comercio global de hidrocarburos.

(Con información de AFP y Reuters)