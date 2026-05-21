Maquinaria de represión y fichas de cambio: por qué el chavismo no libera a todos los presos políticos

Personas se manifiestan de manera silenciosa para exigir justicia y la libertad de los presos políticos este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que entre el martes 19 de mayo y mañana viernes “300 personas serán puestas en libertad”, generando una gran expectativa entre defensores de Derechos Humanos y familiares de los centenares de presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

Hasta la mañana de este jueves, Foro Penal solo contabilizaba 38 excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos. Esta organización no gubernamental, una de las principales referencias en el país sobre este tema, estimaba que hasta principios de mayo existían 457 presos políticos en Venezuela.

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El 8 de enero el propio diputado Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, adelantó que saldría en libertad “un número importante” de presos políticos y el 19 de febrero el Ejecutivo promulgó la Ley de Amnistía. Sin embargo, la situación se mantiene, lo que ha provocado protestas de los afectados y del movimiento estudiantil.

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¿Cuál es el criterio del gobierno chavista para ordenar las liberaciones y por qué no cierra este capítulo de forma definitiva?

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El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, cree que estas medidas “no abarcan al universo total de las personas que deberían ser favorecidas” principalmente por dos motivos: Primero, porque sigue intacto el “aparato represivo que dio lugar a estas encarcelaciones”. “Y en segundo lugar, esto tiene que ver con que el poder se ha acostumbrado a usar a los presos políticos como fichas de negociación en diferentes escenarios”.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una foto de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

El abogado considera que “mientras el aparato represivo esté funcionando, es muy difícil que cese la realidad de la prisión y la persecución injusta”. Bajo esta premisa, duda de que el régimen chavista, hoy administrado por los hermanos Rodríguez, “esté dispuesto a renunciar a esa fuerza de negociación” que representarían los presos políticos.

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Himiob apunta que estas declaraciones sobre excarcelaciones deben ser “tomadas con pinzas”, pues el gobierno suele incluir en la lista a presos comunes y en el caso de los políticos, no todos reciben libertad plena.

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La coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, destaca la forma “conveniente” en que el oficialismo manipula el tema, al recordar que recientemente Jorge Rodríguez negó rotundamente la existencia de presos políticos en Venezuela, para luego ofrecer la excarcelación de 300.

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Tineo sostiene que la aparente contradicción del chavismo es producto de la presión interna y externa. El presidente del Parlamento asumió el compromiso en medio de la polémica por la muerte de la señora Carmen Navas, de 81 años, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, víctima de desaparición forzada que falleció en cautiverio. “Todo esto deja en evidencia lo funcional que es al régimen tener prisioneros políticos”, advierte la vocera.

Carmen Teresa Navas conmovió al país, que la apoyó desde todos los medios y eventos en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Quero

Según la base de datos de Justicia, Encuentro y Perdón, desde el 8 de enero han sido excarcelados unos 720 presos políticos. Sin embargo, señalan que más de 600 siguen judicializados “enfrentando cargos muy graves”; es decir, solo poco más de cien gozan de libertad plena.

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Esta ONG registra que en la actualidad hay 654 presos políticos, más del doble de lo que Jorge Rodríguez ha prometido excarcelar. “La exigencia es que todos deben ser liberados de forma plena e inmediata”, enfatiza Tineo, para quien la palabra del presidente del Parlamento “no resuelve la tragedia que ha generado la persecución política en el país”.