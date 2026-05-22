Venezuela aseguró que EEUU verificó los estándares de seguridad en dos aeropuertos para nuevos vuelos

EEUU verificó los estándares de seguridad en dos aeropuertos venezolanos para nuevos vuelos (AP foto/Cristian Hernández/Archivo)

La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, anunció que Estados Unidos verificó los estándares de seguridad internacional en dos aeropuertos del país, con el objetivo de aumentar la cantidad de vuelos comerciales entre ambas naciones. La conexión aérea fue restablecida oficialmente en abril, después de siete años de suspensión.

Durante una entrevista con Venezolana de Televisión (VTV), Faría precisó que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos llevó a cabo una “inspección técnica exitosa” en los aeropuertos de Maracaibo (estado Zulia) y Barcelona (estado Anzoátegui).

PUBLICIDAD

“Se nombró una comisión del ministerio para ir junto a ellos a evaluar las condiciones de los aeropuertos y pasamos todas las certificaciones (...) que ellos exigen para que lleguen sus vuelos. Aquí están nuestros aeropuertos en perfecto estado”, afirmó la ministra.

De acuerdo con Faría, el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, recibió “la renovación de su certificación de estándares operaciones por cinco años”. Allí se realizaron mejoras en climatización, rehabilitación de áreas clave y mantenimiento de la planta eléctrica.

PUBLICIDAD

En el caso del aeropuerto de Barcelona, se ejecutó una adecuación general de las terminales nacionales e internacionales, además de mejoras en los sistemas de seguridad.

Un avión de Copa Airlines se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

Faría destacó una “recuperación vertiginosa” de la conectividad y una “gran solicitud de líneas aéreas que quieren” operar en Venezuela. Señaló que entregó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un listado de compañías interesadas, entre ellas la estadounidense United Airlines, que anunció el restablecimiento, desde agosto, de los vuelos directos entre Houston y Caracas tras siete años de suspensión.

PUBLICIDAD

Asimismo, la ministra reconoció que las sanciones han tenido un impacto “muy fuerte” en el sector transporte, pero resaltó que “se están abriendo las puertas” para Venezuela gracias a la flexibilización de estas medidas tras los acercamientos entre Caracas y Washington. Las relaciones bilaterales, rotas en 2019, fueron restablecidas en marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro.

“Ya tenemos una posibilidad de adquirir repuestos y eso no pasaba antes. No ha sucedido todavía, pero ya hay la posibilidad, ya tenemos el listado de repuestos que requerimos y estamos gestionando la compra”, puntualizó.

PUBLICIDAD

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, anunció el lanzamiento de un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas por parte de American Airlines, que retomó la ruta el 30 de abril.

Por último, la embajada estadounidense en Caracas informó que la TSA trabaja para conectar más ciudades venezolanas con Estados Unidos, después de concluir una evaluación en los aeropuertos del país.

PUBLICIDAD