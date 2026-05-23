México

Hot Sale 2026: las cinco modalidades de fraude digital que debes conocer antes de comprar en línea

La SSC publicó una guía de 10 medidas de seguridad digital ante el aumento de portales fraudulentos, mensajes de phishing y aplicaciones falsas que circulan durante la temporada de compras en línea

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La Policía Cibernética de la Ciudad de México advirtió este sábado sobre una oleada de fraudes digitales prevista para el periodo del Hot Sale 2026, que se extenderá del 25 de mayo al 2 de junio. La alerta llegó a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que dirigió sus recomendaciones a todos los capitalinos con intención de comprar en línea durante esa temporada.

Aquí te decimos cómo prevenirte en esta temporada de ofertas. ¡Toma nota!

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Los fraudes más frecuentes del Hot Sale

De acuerdo con las autoridades, entre los fraudes más comunes que pueden presentarse durante el Hot Sale, destaca la creación de portales fraudulentos que imitan la apariencia de tiendas oficiales mediante el uso de logotipos, colores y diseños similares a los de empresas reconocidas. Estos buscan generar confianza y robar datos bancarios, contraseñas o pagos por productos inexistentes, para posteriormente desaparecer.

El “phishing” o robo de información también se ha convertido en una de las principales amenazas digitales para las y los consumidores, ya que a través de correos electrónicos, mensajes SMS o enlaces falsos, los delincuentes envían supuestas promociones llamativas para los usuarios.

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Ilustración de una laptop con "HOT SALE" en pantalla, rodeada de bolsas de compra coloridas, globos y etiquetas de precio brillantes, simbolizando ventas en línea
Una representación gráfica vibrante muestra una laptop con el mensaje "HOT SALE" en pantalla, rodeada de bolsas de compra, globos y etiquetas de precio, simbolizando una gran venta en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, al ingresar a dichos enlaces, las personas son dirigidas a formularios en los que proporcionan información confidencial que puede ser utilizada para realizar compras no autorizadas, cometer robo de identidad o vaciar cuentas bancarias.

De igual forma, los fraudes en redes sociales se han vuelto cada vez más frecuentes, ya que los ciberdelincuentes crean perfiles falsos que ofrecen productos a precios extremadamente bajos, como teléfonos celulares, consolas de videojuegos, electrodomésticos y línea blanca, solicitando de manera urgente transferencias anticipadas o depósitos en tiendas de conveniencia.

Otra práctica común consiste en hackear cuentas para publicar falsas promociones y engañar a los contactos de los propietarios.

Asimismo, durante esta temporada incrementan los casos de suplantación de identidad corporativa, ya que los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas reconocidas, instituciones financieras o servicios de paquetería para enviar mensajes falsos relacionados con entregas, premios o supuestos problemas con pedidos. Estos mensajes contienen enlaces maliciosos que dirigen a páginas fraudulentas diseñadas para robar información personal y bancaria.

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Otro de los riesgos es la distribución de aplicaciones móviles falsas que aparentan ser tiendas oficiales o plataformas con descuentos del Hot Sale, las cuales son capaces de robar contraseñas, monitorear la actividad del dispositivo o acceder a información bancaria almacenada en el teléfono.

Las recomendaciones de la Policía Cibernética

En ese contexto, y con el objetivo de evitar caer en este tipo de delitos, la Policía Cibernética emite las siguientes recomendaciones:

  • Verificar que las compras se realicen únicamente en sitios oficiales y seguros.
  • Evitar acceder a promociones mediante enlaces enviados por mensajes sospechosos.
  • Desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o precios irreales.
  • No compartir códigos bancarios ni contraseñas.
  • Activar la verificación en dos pasos en cuentas y aplicaciones.
  • Utilizar métodos de pago seguros y monitorear movimientos bancarios.
  • Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.
  • Investigar la reputación de vendedores y páginas antes de comprar.
  • Verificar que la página cuente con conexión segura (https://).
  • Desconfiar de promociones con presión de “últimas horas” o supuesta disponibilidad limitada.
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¿Cómo reportar actividad sospechosa?

Para reportar dudas o actividades sospechosas en el ciberespacio, la Policía Cibernética puso a disposición el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. La unidad también atendió consultas a través de sus cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX en redes sociales.

La SSC recordó que la prevención fue la principal herramienta para no convertirse en víctima de fraudes digitales durante el Hot Sale 2026.

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