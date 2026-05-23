EEUU realiza un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas con un despliegue autorizado por el régimen de Venezuela

La actividad se desarrolla en la embajada norteamericana en la capital venezolana

La Embajada de Estados Unidos en Caracas realiza este sábado un simulacro de evacuación ante posibles emergencias médicas o contingencias, con la participación de dos buques de la Marina estadounidense y el sobrevuelo de helicópteros, tras recibir autorización formal del gobierno venezolano.

“En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas”, informan las autoridades norteamericanas desde las redes sociales de la embajada en Venezuela.

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Y agregan: “Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo. Seguimos avanzando en el plan de tres fases del presidente para Venezuela”.

Suena la alarma de la embajada de EEUU en Caracas en el marco del simulacro de evacuación

El ejercicio incluye la entrada de vehículos de emergencia a la sede diplomática y la activación de protocolos de alerta.

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Según reportes de medios locales, el operativo cuenta con la presencia del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD7) y el crucero misilístico USS Lake Erie (CG70), ambos posicionados a menos de 6 millas náuticas (11 kilómetros) de La Guaira, en aguas venezolanas.

El despliegue naval está respaldado por la llegada de un helicóptero MH-60S Knighthawk, identificado con el código de llamada RWDY71, procedente del propio USS Iwo Jima, indicaron los periódicos La Patilla y Monitoreamos.

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El despliegue naval está respaldado por la llegada de un helicóptero MH-60S Knighthawk (Archivo)

La aeronave sobrevoló la capital venezolana ingresando por el corredor de Tacagua, tras la autorización otorgada por el gobierno de Delcy Rodríguez.

Durante la mañana de este sábado, se reportó el sonido de una alarma en el interior de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que precedió la entrada de una ambulancia y un camión de bomberos al recinto diplomático.

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Fuentes consultadas confirmaron que estos movimientos formaron parte del simulacro de evacuación, diseñado para probar la capacidad de respuesta ante posibles situaciones catastróficas o emergencias médicas que pudieran afectar al personal estadounidense y local.

La autorización para el ejercicio fue anunciada este viernes por el canciller venezolano, Yván Gil, quien detalló que las maniobras se realizarían bajo la coordinación de la Cruz Roja Venezolana y la supervisión de las autoridades aeronáuticas nacionales.

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Una aeronave Sikorsky MH-60S Knighthawk de la Marina de los Estados Unidos fue detectada sobre la costa venezolana, cerca de Caracas (Flightradar24)

El procedimiento se lleva a cabo en un contexto de restablecimiento de relaciones diplomáticas y reapertura de vuelos directos entre Caracas y Miami.

El USS Iwo Jima no es ajeno a las costas venezolanas. Durante el último trimestre del año pasado, el buque participó en operaciones contra narcoterroristas, con especial énfasis en el Cartel de los Soles. Además, fue la nave utilizada para trasladar inicialmente al ex dictador Nicolás Maduro tras su captura en Caracas, como parte de una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.

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El simulacro de evacuación se produce en un momento de transición política en Venezuela, tras la salida del poder de Maduro y la instauración de un nuevo gobierno liderado por Delcy Rodríguez, que ha permitido una mayor apertura en las relaciones con Estados Unidos.

El USS Iwo Jima (REUTERS/Ricardo Arduengo/Archivo)

Los ejercicios conjuntos y la autorización de vuelos militares estadounidenses sobre el espacio aéreo de Caracas reflejan un cambio en la cooperación bilateral en materia de seguridad y protección consular.

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Según la información obtenida por fuentes conocedoras, no se reportaron incidentes ni emergencias reales hasta el momento durante el ejercicio, que transcurre con éxito bajo la observación de personal diplomático, autoridades venezolanas y equipos de emergencia locales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Delcy Rodríguez anunció nuevas excarcelaciones

En otro orden, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes que el número de excarcelaciones de presos políticos superará las 500 en las “próximas horas”. Sin embargo, la oposición y entidades que luchan por los derechos de los detenidos aguardan por la excarcelación de todos los aprehendidos por cuestiones políticas.

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“El presidente de la Asamblea Nacional (había anunciado) que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas. Ese número ha aumentado (...) y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones”, afirmó Rodríguez durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Varias organizaciones no gubernamentales reclamaron el cumplimiento de esta promesa por parte del gobierno chavista, tras denunciar que hasta el momento menos de cincuenta personas han sido puestas en libertad.

En la ceremonia estuvieron presentes el fiscal general, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Eglée González Lobato; el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; y el diputado Jorge Arreaza, encargado de la comisión de seguimiento de la ley de amnistía.