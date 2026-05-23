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CDMX: estampas del Mundial

Despliegue masivo de tecnología de vigilancia, reconfiguración de los entornos de conectividad masiva e intervenciones viales estratégicas operan bajo un modelo unificado

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El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.
El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

La Copa del Mundo no representa el destino final para la Ciudad de México, sino el acelerador definitivo de una metamorfosis estructural irreversible.

El entusiasmo deportivo, reflejado de forma casi lúdica en la tradicional recolección de estampas de un álbum mundialista, encuentra paralelismo en la planificación urbana.

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Ambas dinámicas convergen en una reorganización profunda de los sistemas de seguridad y movilidad.

Despliegue masivo de tecnología de vigilancia, reconfiguración de los entornos de conectividad masiva e intervenciones viales estratégicas operan bajo un modelo unificado. Este esquema aprovecha la coyuntura del torneo internacional para anclar inversiones de largo plazo y rediseñar la experiencia del ciudadano más allá de los noventa minutos de un partido.

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Poste metálico con dos altavoces blancos, una cámara de seguridad negra y un botón de auxilio 911 púrpura, frente a una pantalla con gráficos coloridos
Sistemas de alerta temprana y vigilancia, incluyendo altavoces y cámaras, se encuentran listos en la Ciudad de México para el próximo simulacro nacional. (Jefatura Gobierno CDMX)

El fortalecimiento del sistema de videovigilancia del C5, por superar las 119 mil cámaras, es parte de una transformación profunda. El gobierno local ha destinado una inversión de 5 mil 187 millones de pesos enfocada en obras de movilidad, conectividad y transformación del espacio público.

Estrategias innovadoras de gestión de flujos como el plan Última Milla actúan como piezas claves al priorizar el transporte público para la llegada desde diferentes puntos al Estadio CDMX.

En esta colección de intervenciones, las críticas iniciales sobre el gasto público o las molestias viales se desvanecen cuando se analiza el valor de uso como herencia permanente.

El centro de mando C5 permitirá vigilancia continua y reacción inmediata ante incidentes dentro y fuera del Estadio AKRON. Imagen cuenta de X @Chivas
El centro de mando C5 permitirá vigilancia continua y reacción inmediata ante incidentes dentro y fuera del Estadio AKRON. Imagen cuenta de X @Chivas

Con un incremento de 36 por ciento en el número de cámaras instaladas en sitios de interés para el evento —Estadio CDMX, corredores hoteleros, zonas de entretenimiento y accesos al Aeropuerto Internacional—, el C5 contribuye al fortalecimiento de la seguridad y protección civil.

Esta estampa tecnológica representa una actualización para la capacidad de respuesta policial, prehospitalaria o en la atención de emergencias. La instalación de tótems equipados cámaras 360 grados y botones de auxilio representa la expansión orgánica de un corredor tecnológico en la planeación de la ciudad.

Las adecuaciones viales sobre Calzada de Tlalpan o las obras en las estaciones del Metro han permitido ensayar modelos de flujo peatonal y vehicular masivo.

Imagen IUUHPQDG4RB3HOCTFCQWSEASME

El torneo de futbol funciona así como un examen para la infraestructura de la metrópoli, obligándola a rendir al máximo nivel de exigencia mundial para después aplicar esa misma sofisticación para optimizar el tránsito cotidiano.

La Ciudad de México completa su álbum urbano y utiliza el reflector internacional para consolidar su orden interno.

Salvador Guerrero Chiprés

@guerrerochipres

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