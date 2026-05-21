El gobierno de Venezuela emite un comunicado oficial sobre la escalada de violencia en la región fronteriza del Catatumbo, producto del conflicto interno colombiano y sus graves afectaciones a la población.

La intensidad del enfrentamiento en el Catatumbo, la franja fronteriza entre Venezuela y Colombia ha disminuido en apariencia, pero en el terreno la violencia persiste. Desde el 7 de mayo, la escalada armada ha dejado varias personas muertas, entre ellas cinco en el sector La Playa de Casigua El Cubo. Mientras la Fuerza Armada venezolana guarda silencio, habitantes del municipio Semprúm aseguran que la confrontación continúa. “Los enfrentamientos siguen, solo que están ocultando las bajas que ocurren todos los días en esta zona de guerra”, dijo a Infobae un residente de la zona.

El territorio afectado se extiende desde Tibú, en Norte de Santander, hasta el municipio Jesús María Semprúm, en el estado Zulia. Según testimonios en la frontera, la red de pasos y trochas conecta zonas cocaleras colombianas con corredores del lado venezolano, en un mapa dominado por actores armados que disputan el control de rutas y territorios. Habitantes de la región aseguran que recibieron órdenes de abandonar el área sin importar su nacionalidad.

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Los pueblos fronterizos han quedado atrapados entre el avance de la guerrilla y la disputa entre estructuras armadas rivales. En Casigua El Cubo, pobladores hablan de una cifra de muertos muy superior a la conocida públicamente. “En una empresa de la zona van por lo menos 25 muertos”, afirmó una fuente local en referencia a una finca dedicada al procesamiento de fruto de corozo y palma aceitera. Hasta ahora, ni la Fuerza Armada ni las autoridades civiles de Semprúm han ofrecido una versión oficial sobre lo que ocurre en el Catatumbo venezolano.

Este collage muestra retratos de individuos relacionados con importantes noticias financieras que impactan a Casigua-El Cubo y la región del Catatumbo.

El silencio institucional también alcanza a la alcaldía. La alcaldesa de Semprúm no se ha pronunciado sobre los hechos y, de acuerdo con testimonios de la zona, un reportero de Santa Bárbara del Zulia que intentó cubrir lo sucedido fue amenazado y advertido de no tomar fotografías ni publicar información.

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Entre los caídos en los recientes enfrentamientos, habitantes de la frontera identificaron a un presunto guerrillero del ELN conocido como alias Aguilillo, oriundo de Tibú. Tras la difusión de fotografías de algunos fallecidos, residentes del Zulia lo reconocieron como integrante de esa organización armada. En redes sociales afines al grupo también fue señalado como uno de sus combatientes.

Masacre en Zulia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en su cuenta de Twitter haber ordenado un bombardeo contra un campamento del ELN y criticó la violencia sistemática del grupo en Catatumbo, en el marco de la paz total.

El 7 de mayo 2026 fue asesinado en Casigua El Cubo, supuestamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana del municipio Semprúm, Everh José Trujillo Centeno alias Ñañito. “Le metieron más de seis tiros”, le dice una fuente a Infobae.

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Alias Nañito, “hombre de confianza del chavismo, desde que en el 2008 llegaron al poder en el municipio con la alcaldesa Lucía Mavárez”

En Casigua El Cubo creen que alias Ñañito estuvo tras la caída de la anterior alcaldesa Keyrineth Selenia Fernández Epieyu, quien está presa por narcotráfico. “Ñañito tenía varios cargos en la alcaldía y credenciales de policía municipal. Su muerte causó mayor tensión y enfrentamientos en la Pica 2, una trocha (paso ilegal) que da a Colombia”.

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La Policía Bolivariana del Municipio Jesús María Semprum lamenta profundamente el sensible fallecimiento de su compañero, el Primer Oficial Everh José Trujillo Centeno, ofreciendo sus condolencias.

El domingo 9 de mayo, un comando de casi 80 hombres armados llegaron al Sector Playa Socorro, municipio Jesús María Semprún, en el Catatumbo venezolano. “Estaban con uniformes camuflados y botas, como los que usan los militares en campaña. Fue el día que celebramos el Día de la Madre”, le dice a Infobae un habitante de Casigua El Cubo que se atrevió a narrar lo sucedido.

Dijo que era más que un pelotón, “casi una compañía”. Sometieron a los habitantes, “retienen los teléfonos y desconectan las antenas de Wi-Fi”. Fueron seleccionando a los hombres de quienes presumen “ya tenían información”. Ejecutaron a cuatro de los seleccionados que llevaron a sitios distintos del sector La Playa.

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Un hombre observa el estado de una carretera de tierra llena de baches y charcos, rodeada de vegetación y otras personas con motocicletas en una comunidad rural.

Cuatro de los seleccionados fueron ejecutados en distintos puntos del sector La Playa, y una quinta persona murió en circunstancias que los vecinos no pudieron precisar. Entre las víctimas figura Luis Adolfo Ortiz Guerrero, juez de paz de la comunidad, de 34 años; también Melvin Alexis Rincón Rincón, de 26; Leiver Alexis Ravelo Jaimes, de 21; y un ciudadano colombiano identificado por los alias Camilo y Aguilillo, a quien vinculan con el ELN.

Los habitantes denunciaron además que el grupo armado detonó un explosivo en una vivienda y dio a varios vecinos un plazo de 24 horas para abandonar sus parcelas.

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Ni fuerzas militares ni cuerpos policiales llegaron al lugar mientras ocurrían los hechos, según los testimonios locales. Posteriormente se presentaron funcionarios de la Delegación San Carlos del CICPC Zulia, quienes recogieron evidencias y trasladaron los cuerpos a la morgue del Hospital General III de Santa Bárbara del Zulia. Desde entonces, en la zona se ha impuesto un toque de queda de hecho: “Desde las 7 de la noche el pueblo queda desolado”, relataron los habitantes.

Una persona con el rostro parcialmente cubierto por una bandana con las siglas ELN y vestida con uniforme oscuro emite un mensaje en un entorno de densa vegetación.

En redes sociales también han circulado amenazas contra la alcaldesa Lucía Mavárez y contra algunos concejales, entre ellos Alexander Bustamante, presidente de la cámara municipal, a quienes sectores de la zona vinculan con el ELN. El clima de miedo se ha profundizado en un municipio donde la población denuncia ausencia del Estado y control de facto por parte de grupos armados.

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Petro y el ELN

Un fusil de asalto, una mochila negra y una gorra verde yacen abandonados en un terreno con hierba y tierra seca.

En medio de esta escalada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó en la red social X que ordenó el bombardeo contra el comando central del ELN en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y aseguró que la operación se realizó con acuerdo del Gobierno de Venezuela. Según indicó, la acción fue ejecutada en la madrugada del lunes 11 de mayo por las Fuerzas Militares contra una comisión estratégica de esa guerrilla y constituyó la tercera ofensiva de este tipo durante su administración.

La respuesta del ELN no tardó en llegar. A través de un video difundido en redes vinculadas a la organización, una mujer con el rostro cubierto con un pañuelo rojo y negro y un brazalete con las siglas del grupo emitió un mensaje, en otro episodio que evidencia que, pese a la aparente reducción de la intensidad de los combates, la confrontación en la frontera sigue abierta.

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“Ante la mediática mentira del gobierno de Petro sobre los bombardeos del 10 de mayo, el ultimo bombardeo de la Fuerza aérea cayó en el vacío; pretendieron sorprender al ELN que combate la banda narco paramilitar Frente 33 pero no lo lograron. No sufrimos baja alguna, producto de los sucesos”, expresó la mujer.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se saludan durante un encuentro diplomático para discutir la normalización de las relaciones binacionales.

Autoridades colombianas dijeron que el operativo militar, desarrollado en la zona rural de Tibú, en cercanías al río Catatumbo, tuvo como objetivo una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre, segundo cabecilla de esa estructura.

Tanto el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Militares colombianas detallaron que el ataque se produjo contra “un alto valor estratégico”, que describieron como la comisión que brinda seguridad al Comando Central (COCE) y a la Dirección Nacional (Dinal) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante sus desplazamientos entre Venezuela y Colombia. Además de enfrentar al Frente 33 de las disidencias de las FARC en la zona.

El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia General Hugo Alejandro López Barreto publicó que en el desarrollo de operaciones militares “contra estructuras armadas ilegales” en el suroccidente de Colombia “fueron neutralizados seis integrantes de la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo, facción Mordisco en zona rural de Belalcázar, Cauca”.

Una señal de tráfico verde a la derecha de una carretera rural indica las distancias a Casigua El Cubo, La Fría y Santa Bárbara, flanqueada por densa vegetación bajo un cielo parcialmente nublado.

El general colombiano López Barreto dijo que entre los caídos estaría “alias Fernando Gómez, cabecilla de esta estructura criminal” que sitúa en el oriente del Cauca y occidente del Huila.

Sin mencionar nombres o alias, agregó que “durante combates contra integrantes del GAO-r comisión “Joaquín González”, facción Calarcá, en la vereda El Paraíso, municipio de Rovira, Tolima, se logró la neutralización de un sujeto y la captura de otros cuatro integrantes de esta estructura criminal”.

La única respuesta del régimen venezolano ha sido un comunicado, del 13 de mayo, publicado por el canciller Yván Eduardo Gil Pinto, en el que se manifiesta la “profunda preocupación” a la vez que “lamenta la escalada de violencia registrada en la región fronteriza del Catatumbo”, lo que recae en el “conflicto interno colombiano”, sin mencionar que tres días antes ocurrió la incursión de hombres armados a territorio venezolano con saldo de cinco personas fallecidas.

De Tibú a Casigua

El 14 de mayo 2026, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del Sur del Lago se arrogó la baja contra un combatiente de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el organismo policial, el enfrentamiento ocurrió en la Pica 02 de Casigua el Cubo; el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Santa Bárbara del Zulia.

Un aledaño desmiente la exactitud de la información policial. “La muerte de ese hombre fue frente a la Escuela Básica Urdaneta, dentro del municipio Semprúm de Casigua El Cubo”.

Tibú es un municipio del nordeste colombiano ubicado en el departamento Norte de Santander, a orillas del mismo nombre, en la frontera colombo venezolana. a la belleza de la Serranía de los Motilones se le une el río Catatumbo bañado por los espectaculares relámpagos o las impresionantes caídas de agua, que no por lo bravía disminuyen su belleza por la presencia de los grupos irregulares armados que se disputan el territorio para el tráfico de drogas, combustible entre otros productos.

Del lado venezolano la contraparte es el municipio Jesús María Semprúm con su capital Casigua El Cubo, al sur del Lago de Maracaibo, a orillas del río Tarra. Semprúm surgió de la división del municipio Catatumbo. La riqueza de su suelo no es solo por el petróleo, sino por la tierra productiva, que se combina con un fenómeno que incluso puede verse a kilómetros de distancia, hasta más allá del mar: el relámpago del Catatumbo, la luz que en forma periódica y muy brillante se presenta todas las noches sobre la inmensidad del cielo.

El operativo militar

Soldados del ejército colombiano cargan un elemento en un helicóptero durante una operación contra disidentes de las FARC en Colombia.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo que el 17 de mayo, a las 7 de la mañana, durante un patrullaje en el municipio Jesús María Semprúm, se dio un enfrentamiento, en el kilómetro 8 de la carretera Machiques-Colón, donde fue abatido un individuo por comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Destacamento 116 (Casigua El Cubo) y la División de Inteligencia del Comando de Zona N° 11 de la GNB.

La versión de los militares es que vieron a “varios sujetos desconocidos que portaban vestimenta táctica de color negro y armas largas de alto calibre”, por lo que les dieron la voz de alto, pero ignoraron la solicitud militar y abrieron fuego contra las comisiones, lo que originó el intercambio de disparos.

Uno de los sujetos “resultó gravemente herido”, lo trasladaron al hospital de Casigua El Cubo, donde falleció pocos minutos después. Los demás involucrados se dieron a la fuga.

El fallecido no portaba documentos, vestía franela negra, pantalón táctico azul marino y botas policiales de material sintético; lo describieron como hombre de contextura delgada, piel blanca, frente amplia, labios gruesos y cabello corto rizado color castaño claro.

El resultado, según la versión oficial, es que los militares lograron incautar dos fusiles de asalto AR15, dos proveedores con capacidad para 30 cartuchos, 60 municiones vivas, así como múltiples conchas percutidas y una granada lacrimógena, un radio transmisor y un teléfono celular.

Por su parte, la versión de vecinos de la zona, en conversación con Infobae, es que no ocurrió tal enfrentamiento entre militares y el grupo que identificaron como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).