Venezuela

Gobierno, sindicatos y empresarios negocian regular los Consejos Productivos de Trabajadores

El diálogo promovido por la Organización Internacional del Trabajo aliviaría la presión sobre los empleadores, mientras el régimen chavista abre la economía a la inversión privada

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AME7457. CARACAS (VENEZUELA), 25/03/2026.- Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) participan en una manifestación para exigir mejoras salariales este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
AME7457. CARACAS (VENEZUELA), 25/03/2026.- Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) participan en una manifestación para exigir mejoras salariales este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Gobierno, empresarios y sindicalistas avanzan en la discusión para regular los llamados Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT), polémica figura creada por el régimen bolivariano en medio de su enfrentamiento con el sector privado y que se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para los empleadores.

La disposición mostrada por el Ejecutivo y las centrales oficialistas, en el marco del Foro de Diálogo Social que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirma el acercamiento del chavismo con los patronos en el marco del “nuevo momento político” que se inauguró el 3 de enero, tras el ataque militar de Estados Unidos.

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De acuerdo con la norma que los rige, promulgada en febrero de 2018, los CPTT deben funcionar en todas las “entidades de trabajo” para “impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo”.

Felipe Capozzolo, presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), habla con Reuters durante una entrevista en Caracas, Venezuela, el 20 de enero de 2026. REUTERS/Marco Bello
Felipe Capozzolo, presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), habla con Reuters durante una entrevista en Caracas, Venezuela, el 20 de enero de 2026. REUTERS/Marco Bello

En cuanto a su conformación, la ley señala que debe contar un “trabajador miliciano” e incluye entre sus atribuciones “conocer, evaluar y fiscalizar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de productos y servicios de la entidad de trabajo”.

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La patronal Fedecámaras rechaza esta figura, señalando que atenta contra la propiedad privada, el secreto industrial y la paz del clima laboral. Advierten, igualmente, que ahuyenta la inversión, más ahora que el país está abriendo su economía al capital internacional.

Sin amenazas

La comisión de encuestas de la OIT, considerado el máximo mecanismo de investigación de la institución para casos graves de violaciones laborales, está a favor de eliminar los CPTT. Sin embargo, el oficialismo descarta esta idea, argumentando que existen unos 40 mil, razón por la cual les sería difícil borrarlos de un plumazo.

Los empresarios venezolanos preferirían que los CPTT solo se aplicaran a los entes públicos y que en caso de que continúen actuando en el sector privado, se restrinjan sus funciones en temas como el secreto industrial y los proyectos gerenciales.

FOTO DE ARCHIVO La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participa en una concentración en apoyo a la reforma de la principal ley petrolera del país y la liberación del derrocado presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela, 29 de enero de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
FOTO DE ARCHIVO La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participa en una concentración en apoyo a la reforma de la principal ley petrolera del país y la liberación del derrocado presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela, 29 de enero de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

En un plazo no mayor de 15 días se debe presentar en la mesa del Diálogo Social la propuesta de reglamento de los CPTT. La patronal destaca el tono conciliador del nuevo ministro del Trabajo, Carlos Castillo, nombrado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez hace poco más de dos meses.

El contenido del texto servirá para medir el alcance de los cambios que Rodríguez puede ejecutar en el campo laboral.

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