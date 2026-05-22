Venezuela

Organización de militares retirados denuncia “infamia de Estado” y exige transición con elecciones libres

El Frente Institucional Militar vincula la represión política con la crisis humanitaria, reclama justicia por las víctimas y plantea como salida un gobierno de transición, un nuevo CNE y comicios con garantías plenas

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Los generales del FIM Juan Herrera, Teodoro Díaz, Juan Ferrer Barazarte y Eduardo Caldera Gómez, y el comandante Elías Buchszer Cabriles
Los generales del FIM Juan Herrera, Teodoro Díaz, Juan Ferrer Barazarte y Eduardo Caldera Gómez, y el comandante Elías Buchszer Cabriles

El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a más de 240 oficiales retirados, difundió un manifiesto en el que acusa al Estado de encubrir graves violaciones de derechos humanos y llama a una “reacción de la conciencia nacional” frente al deterioro político, social y económico del país. “Es imperativo reaccionar ante la crueldad absoluta que hoy desangra a nuestra nación”.

En el documento, la organización se refiere, aunque sin mencionarla expresamente, a Carmen Teresa Navas, la madre que buscó a su hijo Víctor Hugo Quero y falleció unos días después de ser informada dónde se encontraba sepultado, “El drama de una madre desesperada desnudó la perversidad del sistema: tras meses de búsqueda incesante de su hijo, secuestrado por elementos de seguridad del Estado, todas las instancias oficiales le negaron sistemáticamente la verdad”.

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A juicio de los oficiales en situación de retiro de la Fuerza Armada, ese silencio oficial buscó ocultar el asesinato del joven, una revelación que habría precipitado también la muerte de la mujer pocos días después, en medio del dolor y las privaciones.

La búsqueda que Carmen teresa Navas hizo de su hijo Víctor Quero conmovió al país. Ella falleció el pasado domingo 17 de mayo
La búsqueda que Carmen teresa Navas hizo de su hijo Víctor Quero conmovió al país. Ella falleció el pasado domingo 17 de mayo

El FIM sostiene que este episodio no es aislado, sino parte de un patrón de “negación sistemática de la libertad” que se expresa en secuestros, torturas, asesinatos, presos políticos y exilio.

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A la vez, vincula “la opresión política” con la emergencia humanitaria: hambre, fallas en servicios básicos como agua, electricidad, gas y combustible, salarios y pensiones insuficientes, escasez de medicinas y precariedad en la atención sanitaria y educativa.

“Vivimos bajo el yugo de sueldos y pensiones de miseria, sin medicinas ni servicios médicos, en un entorno de total inseguridad física y jurídica, y condenados a un sistema educativo pésimo”, sostiene el comunicado.

Frente a ese escenario, los firmantes concluyen que la salida pasa por el fin de la “usurpación” en el poder y por la instalación de condiciones que permitan recuperar la confianza, reactivar la inversión y encaminar una reconstrucción institucional, económica y social del país.

Militares durante un ejercicio oficial
Militares durante un ejercicio oficial

Las exigencias

El pronunciamiento del Frente Institucional Militar fue divulgado en el marco del vigésimo sexto aniversario de la organización que preside el GB (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt, en cuya directiva se encuentra como vicepresidente el GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala y el secretario de organización el GB de la Guardia Nacional Rafael Vera Ruiz.

Los representantes de los componentes son los generales (Ej) Juan Ferrer Barazarte, (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez y (GN) Simón Figuera Pérez, así como el Contralmirante Elías Buchszer Cabriles.

Los oficiales se refieren, en el documento, al colapso moral y material, alertando que la única vía para la prosperidad y la felicidad pasa necesariamente por la libertad de todos los presos políticos y el cese de la usurpación de quienes ocupan el poder en Venezuela.

El FIM exige el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de un “verdadero gobierno de transición, libre de la presencia de los usurpadores”.

La Fuerza Armada tiene un rol determinante en las elecciones con el Plan República
La Fuerza Armada tiene un rol determinante en las elecciones con el Plan República

Aseveran la necesaria “elaboración inmediata de un cronograma electoral” riguroso por parte de nuevas autoridades investidas de legalidad y legitimidad.

Como alternativa plantean la realización de elecciones libres, claras y transparentes, “con conteo público” de papeletas o boletas de escrutinio en la totalidad de las mesas de votación y en presencia de los electores.

Finalmente sostienen que la justicia para las víctimas y el futuro de la República “demandan nuestra acción y la de todos los venezolanos”, hasta lograr la restitución de la soberanía popular, expresada el 28 de julio 2024, y la libertad para los presos políticos.

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