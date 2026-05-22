Venezuela

Venezuela autorizó a EEUU a realizar un simulacro de evacuación ante posibles situaciones “catastróficas” en Caracas

El ejercicio, a realizarse el próximo sábado, contará con la coordinación de la Cruz Roja venezolana, encargada de los componentes vinculados al operativo de evacuación y atención de urgencias

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El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

Las autoridades venezolanas autorizaron a la Embajada de Estados Unidos en Caracas a realizar un simulacro de evacuación ante posibles emergencias médicas o contingencias “catastróficas”, que incluirá el sobrevuelo controlado de dos aeronaves sobre la capital este sábado 23 de mayo.

El gobierno chavista informó en un comunicado que la actividad responde a una solicitud de la sede diplomática estadounidense, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática.

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El ejercicio contará con la coordinación de la Cruz Roja venezolana, encargada de los componentes vinculados al operativo de evacuación y atención de emergencias, así como con la supervisión de las autoridades aeronáuticas nacionales, responsables de autorizar y vigilar los sobrevuelos requeridos.

“Como parte del simulacro, dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y aterrizarán en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos de América”, detalló el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, en un mensaje transmitido por la televisión estatal.

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La bandera de Estados Unidos ondea en la embajada del país en Caracas, Venezuela (AP/Fernando Llano, Archivo)
La bandera de Estados Unidos ondea en la embajada del país en Caracas, Venezuela (AP/Fernando Llano, Archivo)

“Todas las coordinaciones correspondientes a esta actividad han sido canalizadas a través de la Dirección de Protocolo, Inmunidades y Privilegios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”, precisó el Ejecutivo venezolano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En marzo, la administración estadounidense y las autoridades de Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares con el objetivo de “promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” en el país. El acercamiento bilateral se produce en un contexto de apertura progresiva de Washington hacia Caracas, especialmente en el ámbito energético.

Las relaciones bilaterales dentro del sector aéreo no le pierden pisada a las energéticas. American Airlines concretó su primer vuelo directo entre Miami y la capital venezolana tras siete años de ausencia, lo cual marcó el regreso de una aerolínea estadounidense al principal aeropuerto de Venezuela.

El vuelo AA935 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a las 13:16 horas locales el pasado 30 de abril, donde fue recibido por autoridades aeroportuarias y empleados de la compañía en un ambiente festivo, con el tradicional arco de agua y decoraciones con los colores de la bandera de Estados Unidos.

Un piloto de American Airlines sostiene una bandera venezolana por la ventanilla de la cabina tras aterrizar un vuelo procedente de Miami, en el regreso de la aerolínea estadounidense a Venezuela después de casi siete años de suspensión de servicios, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 30 de abril de 2026 (REUTERS/Fausto Torrealba)
Un piloto de American Airlines sostiene una bandera venezolana por la ventanilla de la cabina tras aterrizar un vuelo procedente de Miami, en el regreso de la aerolínea estadounidense a Venezuela después de casi siete años de suspensión de servicios, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 30 de abril de 2026 (REUTERS/Fausto Torrealba)

El retorno de American Airlines ocurre menos de dos meses después del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. La reapertura de la ruta responde tanto a la autorización del Departamento de Transporte estadounidense como a la demanda de viajeros venezolanos y estadounidenses que, desde 2019, debieron recurrir a escalas en terceros países para conectar ambos destinos.

Con este vuelo, el trayecto entre Caracas y Miami vuelve a realizarse en aproximadamente cuatro horas y elimina la necesidad de rutas alternativas prolongadas y costosas que durante años afectaron a viajeros familiares, de negocios y turistas.

El arribo fue celebrado en la terminal con globos rojos, azules y blancos y la presencia de altos directivos de la aerolínea. Entre los pasajeros del vuelo inaugural se encontraba Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, quien tiene previsto mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero venezolanos en el marco de la nueva etapa de cooperación bilateral.

Cabe recordar que el derrocamiento del ex dictador Nicolás Maduro inició con una operación aérea por la madrugada del 3 de enero pasado, contra las defensas aéreas de Venezuela, y concluyó con la captura del venezolano en un complejo militar de Caracas. Tras su detención, Maduro fue trasladado en avión a Estados Unidos, donde aún está encarcelado a la espera de un juicio por cargos de narcotráfico y otros delitos.

17abril26 INFOBAE academia ante vacante
La Operación Resolución Absoluta capturó a Nicolás Maduro en territorio venezolano

La salida de Maduro permitió un acercamiento rápido entre Washington y Caracas. Ambos gobiernos restablecieron sus relaciones diplomáticas el 5 de marzo, después de más de siete años de ruptura.

(Con información de AFP y Europa Press)

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