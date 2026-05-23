México

Semarnat dejó un vacío al cancelar proyecto turístico en Mahahual y no emitir una resolución: no sienta ningún precedente legal

Sin un documento formal, no hay garantía de que este caso no se repita

Guardar
Google icon
Siete activistas de Greenpeace con overoles rojos y cascos azules protestan. Detrás, un parque acuático con toboganes y una cabeza de jaguar gigante está tachado con una 'X' roja.
(Imagen ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció el 19 de mayo en una conferencia de prensa la cancelación del megaproyecto turístico Perfect Day, de Royal Caribbean en Mahahual. La titular Alicia Bárcenas reconoció públicamente el daño ambiental del proyecto, sin embargo, desde entonces, no ha emitido ninguna resolución legal y definitiva al respecto.

Ello representa un vacío legal, advirtió la organización ambiental Greenpeace México, la cual días antes realizó una protesta frente el Palacio de Bellas Artes para exigir a Semarnat la cancelación de este proyecto.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado, la organización emitió su postura donde manifestó su preocupación por la situación, debido a que no se trata de una noticia menor: la cancelación gubernamental de un proyecto turístico extranjero para preservar la biodiversidad mexicana sería un precedente legal importante, sin embargo, mientras no haya resolución formal, esto no ha sido así todavía.

La cancelación de Perfect Day no es todavía un precedente legal

La principal exigencia de ambientalistas y colectivos es que la Semarnat no ha emitido ningún documento oficial que establezca de manera formal la cancelación del proyecto. Esta exigencia llevó a que el 21 de mayo se manifestaran frente a las oficinas de la secretaría ambiental para exigir dicha resolución: la cancelación política del proyecto no se tradujo en un acto administrativo definitivo.

PUBLICIDAD

“Aunque las autoridades reconocieron los graves riesgos que el proyecto implicaba para manglares, arrecifes y el acuífero kárstico, NO emitieron un resolutivo negativo de fondo. El proceso terminó porque la empresa se desistió” subrayó Greenpeace.

La exigencia por la resolución legal es para evitar que en días futuros vuelva a retomarse el proyecto o lleguen nuevas inversiones que pongan nuevamente en riesgo a la zona, considerada como el segundo arrecife más grande del mundo.

Collage de fotos: Activistas de Greenpeace con monos rojos, pancartas contra privatización de Mahahual y el proyecto 'Perfect Day' de SEMARNAT, y un monstruo rojo con una X.
Una instalación de Greenpeace denuncia la amenaza de privatización en Mahahual y cuestiona el proyecto "Perfect Day" de SEMARNAT, con activistas y pancartas en una visible protesta ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los daños ambientales están justificados y tienen precedentes: durante el análisis técnico del caso, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) identificó riesgos para manglares y arrecifes, posibles alteraciones al acuífero y al sistema kárstico, insuficiencia de medidas de mitigación, impactos acumulativos y sinérgicos, así como afectaciones potenciales a especies protegidas, puntualizó Greenpeace.

“Estos hallazgos coinciden con las alertas que Greenpeace México presentó públicamente desde febrero de 2026 en su análisis independiente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto”, explicó reiterando la importancia de que esta cancelación se haga formal.

Sin una resolución de la autoridad ambiental, el expediente no fija parámetros jurídicos sobre los límites de este tipo de desarrollos en zonas con manglares, acuíferos y arrecifes.

Por eso la crítica plantea que la Semarnat cerró la coyuntura, pero no el problema de fondo. Se requiere una negativa sustentada en criterios técnicos y jurídicos, los cuales ya existen con los estudios que demuestran el daño ambiental para dejar constancia oficial sobre los impactos detectados.

Solo así podría quedarse este caso —que se volvió sumamente mediático— como un antecedente para futuras evaluaciones ambientales en la región y en otras zonas del país que pasan situaciones similares actualmente.

Exigencias a Semarnat sobre este y otros proyectos que afectan al medio ambiente

Es importante mencionar que el alcance que tuvo este caso es un logro para México. Si fue posible fue gracias a la presión pública, social y ambiental ejercida desde comunidades, organizaciones, especialistas y ciudadanía dentro y fuera del país, así lo señaló Greenpeace, quien se ha dedicado junto con otras organizaciones a denunciar los daños ambientales en México y el mundo.

“El debate ya no es únicamente sobre un parque acuático. La discusión de fondo es sobre los límites ecológicos de la península de Yucatán, la capacidad de carga del territorio y el modelo de desarrollo que se pretende imponer sobre ecosistemas estratégicos para enfrentar la crisis climática”, destacó Greenpeace.

En el caso de Mahahual, habitantes y organizaciones locales denunciaron que se realizaron actividades preliminares antes de obtener la autorización ambiental definitiva
En el caso de Mahahual, habitantes y organizaciones locales denunciaron que se realizaron actividades preliminares antes de obtener la autorización ambiental definitiva (Jesús Avilés / Infobae México)

Por tanto, las exigencias que enlista Greenpeace para Semarnat y autoridades ambientales, así como al gobierno federal, son:

  • Definir criterios precisos que impidan la evaluación fragmentada de megaproyectos en la región
  • Realizar estudios exhaustivos para determinar los límites ecológicos de la península de Yucatán y su sistema acuífero, y, con base en esos resultados, cancelar o negar permisos a los proyectos que rebasen dicha capacidad
  • Impulsar una estrategia regional enfocada en la protección y restauración de la Selva Maya

Además, tambien exigen cumplir los compromisos adquiridos hace seis meses con organizaciones, comunidades y especialistas, que incluyen:

  • Desarrollar acciones para mitigar los impactos acumulativos y sinérgicos del Tren Maya
  • Establecer una estrategia de prevención y vigilancia sobre los efectos de los megaproyectos
  • Implementar moratorias en los cambios de uso de suelo en ausencia de estudios de capacidad de carga
  • Elaborar un Programa Peninsular de Restauración

Temas Relacionados

Mahahualmedio ambienteSEMARNATGreenpeacemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan y dictan prisión preventiva a maestro de música en Baja California por pederastia agravada

La investigación judicial se extenderá durante dos meses, mientras padres y autoridades documentan antecedentes y nuevas denuncias en distintos planteles de Tecate y Tijuana

Capturan y dictan prisión preventiva a maestro de música en Baja California por pederastia agravada

México no pide favores: exige derecho internacional

México no pide favores: exige derecho internacional

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

El artista lanzó su nuevo álbum ‘Bandera Blanca’ y explicó el trasfondo

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

CNTE y Sheinbaum chocan por diálogo en Morelos: “No llegaron a las reuniones”, afirma la presidenta

El Paro Nacional General por parte de la Coordinadora está programado para iniciar oficialmente el 1 de junio en diversas regiones del país

CNTE y Sheinbaum chocan por diálogo en Morelos: “No llegaron a las reuniones”, afirma la presidenta

Procesos débiles y mala cultura organizacional: las principales causas detrás de las filtraciones de datos

Se han suscitado en el gobierno mexicano diversos incidentes de robo y divulgación de datos personales en los últimos años

Procesos débiles y mala cultura organizacional: las principales causas detrás de las filtraciones de datos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y fuerzas federales capturan a 13 presuntos miembros del Los Chapitos en el sur de Sinaloa tras ataque armado

Marina y fuerzas federales capturan a 13 presuntos miembros del Los Chapitos en el sur de Sinaloa tras ataque armado

FGJEM detiene a presunto homicida ligado a grupo criminal de Michoacán en Almoloya del Río

FGJEM captura a tres presuntos integrantes de grupo criminal ligado a Jalisco por doble homicidio en Zumpango

Vinculan a proceso a tres integrantes de los UJ40, célula de La Unión Tepito en CDMX

Detienen a ocho sujetos en Matamoros por el homicidio de Marcelo Vázquez, policía de Protección Federal

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

Estos son los mejores memes que dejaron los ‘candelabros’ de Metro Hidalgo tras renovaciones en CDMX

Si no fuera por este desliz, ‘Botella tras botella’ no existiría: la versión de Christian Nodal

El regreso de una leyenda: Rockotitlán reabre sus puertas tras más de 20 años, con nueva sede

Qué se sabe del spin off mexicano de The Boys que será producido por Gael García Bernal y Diego Luna

DEPORTES

FIFA Fan ID: así puedes acceder a contenido exclusivo del Mundial 2026

FIFA Fan ID: así puedes acceder a contenido exclusivo del Mundial 2026

Miroslava Montemayor revela que sufrió 16 microfracturas por una enfermedad “ultra rara”: solo habría 22 casos registrados en México

Javier Aguirre recibe respaldo de Chicharito Hernández previo al Mundial 2026: “Es el mejor seleccionador mexicano de la historia”

Las bebidas típicas de México que todo turista del Mundial 2026 debería probar: de la michelada al mezcal

Ni la derrota ante Crawford frenó a Canelo Álvarez: Forbes lo pone en el Top Ten de los deportistas más pagados