Foro Penal verificó 444 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del proceso de liberaciones (REUTERS)

La ONG Foro Penal informó el domingo que verificó 444 excarcelaciones en Venezuela desde el pasado 8 de enero hasta el 15 de febrero a las 21:30 (hora local), tras el anuncio del Gobierno encargado sobre un proceso de liberaciones. A través de su cuenta en X, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, detalló el alcance del registro realizado por la ONG durante poco más de un mes.

Es importante mencionar que Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario. La organización mantiene ese criterio para el conteo que difunde públicamente.

Hace una semana, el dirigente Juan Pablo Guanipa, ex diputado cercano a la nobel de la paz María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto con otro grupo de activistas políticos.

Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario. Guanipa fue encarcelado de nuevo el mismo día en que salió de prisión, acusado por la Fiscalía de incumplir sus medidas cautelares. El martes, la familia anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, capital de Zulia (noroeste).

En paralelo, desde las 6:00 (hora local) del sábado, una decena de mujeres familiares de presos políticos se mantiene en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas. En ese lugar fueron excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.

Varias de las manifestantes sufrieron problemas de salud. Una de ellas se desmayó en un par de ocasiones y otra recibió suero por vía intravenosa en la colchoneta sobre la que se encuentra.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, advirtió en la red social X que la salud de estas personas “está en grave riesgo”.

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de “todos” una vez se aprobara la ley de amnistía, que aún está en discusión. Señaló que la aprobación ocurriría “a más tardar” este pasado viernes.

No obstante, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley. La postergación respondió a diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

Familiares de presos políticos venezolanos duermen en el suelo durante una huelga de hambre, demandando la liberación de sus seres queridos en un sitio de protesta.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía ocurren en un “nuevo momento político”, anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez. La funcionaria asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.

Foro Penal continúa con la verificación de los casos en el marco del proceso anunciado por las autoridades. La cifra difundida este domingo corresponde exclusivamente a las personas que salieron de centros de reclusión en el período indicado por la organización.

(Con información de EFE)