Venezuela

Foro Penal verificó 444 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del proceso de liberaciones

La organización, que lidera la defensa legal de los presos políticos en el país, precisó que la cifra corresponde al período comprendido entre el 8 de enero y el 15 de febrero

Guardar
Foro Penal verificó 444 excarcelaciones
Foro Penal verificó 444 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del proceso de liberaciones (REUTERS)

La ONG Foro Penal informó el domingo que verificó 444 excarcelaciones en Venezuela desde el pasado 8 de enero hasta el 15 de febrero a las 21:30 (hora local), tras el anuncio del Gobierno encargado sobre un proceso de liberaciones. A través de su cuenta en X, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, detalló el alcance del registro realizado por la ONG durante poco más de un mes.

Es importante mencionar que Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario. La organización mantiene ese criterio para el conteo que difunde públicamente.

Hace una semana, el dirigente Juan Pablo Guanipa, ex diputado cercano a la nobel de la paz María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto con otro grupo de activistas políticos.

Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario. Guanipa fue encarcelado de nuevo el mismo día en que salió de prisión, acusado por la Fiscalía de incumplir sus medidas cautelares. El martes, la familia anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, capital de Zulia (noroeste).

El comunicado de Foro Penal
El comunicado de Foro Penal via X

En paralelo, desde las 6:00 (hora local) del sábado, una decena de mujeres familiares de presos políticos se mantiene en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas. En ese lugar fueron excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.

Varias de las manifestantes sufrieron problemas de salud. Una de ellas se desmayó en un par de ocasiones y otra recibió suero por vía intravenosa en la colchoneta sobre la que se encuentra.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, advirtió en la red social X que la salud de estas personas “está en grave riesgo”.

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de “todos” una vez se aprobara la ley de amnistía, que aún está en discusión. Señaló que la aprobación ocurriría “a más tardar” este pasado viernes.

No obstante, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley. La postergación respondió a diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

Familiares de presos políticos venezolanos
Familiares de presos políticos venezolanos duermen en el suelo durante una huelga de hambre, demandando la liberación de sus seres queridos en un sitio de protesta.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía ocurren en un “nuevo momento político”, anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez. La funcionaria asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.

Foro Penal continúa con la verificación de los casos en el marco del proceso anunciado por las autoridades. La cifra difundida este domingo corresponde exclusivamente a las personas que salieron de centros de reclusión en el período indicado por la organización.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Foro PenalVenezuelaRégimen de VenezuelaPresos políticos en VenezuelaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre

El grupo muestra signos de deterioro físico y una de las manifestantes se ha desmayado en dos ocasiones, mientras otra reporta cefaleas y alteraciones en la presión arterial

Preocupación por el estado de

Transición en Venezuela: Delcy Rodríguez eliminó por decreto programas sociales y entes emblemáticos del entramado chavista

La sucesora del narcodictador Nicolás Maduro ordenó una reorganización que alcanza a organismos cuestionados por opacidad y corrupción, y que implica el cierre de misiones que dependían del Ejecutivo

Transición en Venezuela: Delcy Rodríguez

Marco Rubio dijo que la captura de Nicolás Maduro abrió una “oportunidad real” para Venezuela: “Queda un largo camino por recorrer”

El jefe de la diplomacia estadounidense defendió la operación militar en territorio venezolano, reconoció el malestar de algunos aliados y afirmó que Washington está “orgulloso” del resultado. “Era necesario porque ese tipo era un narcoterrorista”, dijo

Marco Rubio dijo que la

Denuncian que presos políticos venezolanos en huelga de hambre son obligados a comer bajo amenazas de castigo

Familiares de los detenidos, que el sábado por la mañana se unieron a la medida de fuerza, exigen que se respeten sus derechos humanos en la prisión Zona 7: “Les están diciendo que si no lo hacen, van a ser pasados a una celda de castigo”

Denuncian que presos políticos venezolanos

Denuncian que la Ley de Amnistía del régimen de Venezuela deja fuera a la mayoría de los militares encarcelados por causas políticas

El debate en el Parlamento sobre la normativa ha generado protestas por parte de sectores castrenses y defensores de derechos fundamentales, quienes consideran que la medida no beneficia al grueso de los privados de libertad por razones políticas

Denuncian que la Ley de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mataron a tiros a un

Mataron a tiros a un joven en Mendoza e investigan los motivos del violento ataque

“Si te arrancas una cana, te salen muchas más” y otros mitos sobre el cabello que desmiente una experta

El trío que acompaña al Año Nuevo chino en 2026: luna llena, eclipse solar anular y Caballo de Fuego

José Jerí defiende contratación de jóvenes que lo visitaron: “Han trabajado conmigo en el Congreso”

Qué se celebra el 16 de febrero en el Perú: figuras que tejieron identidad desde la gestión pública, la música y la literatura

INFOBAE AMÉRICA
Karina Sainz publica 'Nazarena', una

Karina Sainz publica 'Nazarena', una obra ambientada en Venezuela: "Delcy Rodríguez es parte de un engranaje de tortura"

Las claves del juicio por insurrección del ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol

Andalucía roza las 12.700 incidencias y se mantiene activado el Plan de Emergencias en cuatro ubicaciones

Pelicot dijo sentirse "honrada" de recibir una carta de la reina Camila

Seleccionan trabajadores en Paraguay como programa piloto de contratación en origen para los frutos rojos

ENTRETENIMIENTO

Justin Bieber convierte a su

Justin Bieber convierte a su esposa en la primera estrella de campaña para su marca SKYLRK

Los Backstreet Boys piden estar en el siguiente medio tiempo del Super Bowl y traerían a Britney Spears con ellos

Comienza la última noche de la residencia de Shakira en el Estadio “Mágico” González

Eva Mendes comparte fotos íntimas de su dormitorio en su día de San Valentín con su esposo Ryan Gosling

La vez que Rosanna Arquette fue excluída de una alfombra de Hollywood por Madonna