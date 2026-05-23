María Corina Machado: “La libertad de Venezuela va a representar la libertad de las Américas para siempre”

María Corina Machado brindó una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá (X)

La líder opositora venezolana María Corina Machado destacó en Panamá el impacto regional de la lucha democrática en Venezuela, al afirmar que "la libertad de Venezuela va a representar la libertad de las Américas para siempre". Durante un encuentro con dirigentes políticos, miembros del Comando Con Vzla y representantes del Parlamento panameño, la Premio Nobel de la Paz subrayó la dimensión internacional del movimiento opositor y el papel de la diáspora venezolana como motor de cambio.

En esa línea, afirmó que Venezuela, Cuba y Nicaragua “serán libres”.

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La dirigente opositora llegó al país centroamericano para mantener una serie de reuniones con aliados regionales. Desde el inicio de su visita, Machado enfatizó la necesidad de multiplicar el mensaje de unidad y determinación: “Todos transmitamos. A todos los venezolanos, a todos los panameños y ciudadanos de otros países que acompañan nuestra causa y a todos nuestros aliados. Tenemos un mandato, tenemos una ruta, tenemos una estrategia y hoy tenemos no solo una fuerte conducción política, pero además tenemos una sociedad cohesionada, unida, decidida y organizada como ninguna otra”, expresó ante los asistentes.

El encuentro en Ciudad de Panamá reunió a figuras políticas locales y a ciudadanos venezolanos residentes en el país, quienes participaron en las actividades del Comando Con Vzla. La visita de Machado forma parte de una gira internacional destinada a reforzar alianzas y a visibilizar la crisis venezolana en el entorno diplomático latinoamericano.

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La líder opositora venezolana mantuvo un encuentro con dirigentes políticos, miembros del Comando Con Vzla y representantes del Parlamento panameño

En su discurso, Machado comparó la movilización de la diáspora venezolana con otros fenómenos migratorios globales: “¿Qué otra diáspora en el mundo tiene este nivel de entusiasmo, de organización? ¿Qué otra causa te saca gente a la calle simultáneamente en cuatrocientas ciudades alrededor del planeta? ¿Qué otra red, comunidad de un país puede hoy vibrar simultáneamente?”. La dirigente hizo hincapié en el carácter transversal del movimiento, que trasciende fronteras y convoca a simpatizantes de distintas nacionalidades. “Yo decía: ‘Es que vino un venezolano’. No, era panameño, pero se sentía que era su causa también y por eso te agradezco tanto tu presencia aquí”.

En el encuentro, la líder de la oposición venezolana valoró la diversidad interna del movimiento: “¿Que tenemos diferencias? Por supuesto, sería aburridísimo un país donde todo el mundo está de acuerdo. Pero lo que sí somos estrictos es que aquí hay un objetivo y es liberar a nuestro país. Un propósito: la transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas, donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país”.

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En ese sentido, enfatizó la urgencia en la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que cumpla con los criterios establecidos en la Constitución, como un paso fundamental para el avance hacia una transición real a la democracia en Venezuela.

Machado también advirtió sobre los intentos de división y desinformación: “Que buscarán dividirnos, que tratarán de confundir, que tratarán de desviar. Ya tenemos ante eso una larga cuerda y sabemos cómo enfrentarlo. Con más unidad, con más convicción, pero sobre todo con la verdad”. Enfatizó que el eje de la estrategia opositora se sostiene sobre la transparencia y la prioridad de la ciudadanía. “Aquí el centro y la razón de todo es nuestra gente. Y yo quiero que el mundo entero sepa hoy desde aquí en Panamá, que la prioridad de todo lo que hemos estado discutiendo es la angustia de lo que está viviendo el venezolano hoy”, recalcó.

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El evento sirvió también como espacio de reconocimiento a la solidaridad internacional, especialmente a los miembros del Parlamento panameño que respaldan la causa venezolana. La presencia de líderes políticos y representantes institucionales locales fue interpretada como un gesto de apoyo al proceso de transición democrática en Venezuela.

Machado reiteró que la ruta trazada por la oposición venezolana apunta a la celebración de elecciones presidenciales competitivas, con garantías para todos los electores, tanto dentro como fuera del país. Consideró, además, que la comunidad internacional y la región deben acompañar ese proceso y velar por el respeto a los derechos civiles y políticos de la población venezolana.

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Luego de la conferencia, la Premio Nobel de la Paz se trasladará a la Avenida Cuba, en la Ciudad de Panamá, para mantener un encuentro con la diáspora venezolana.