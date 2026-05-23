Venezuela

María Corina Machado: “La libertad de Venezuela va a representar la libertad de las Américas para siempre”

La líder opositora venezolana mantuvo un encuentro en Ciudad de Panamá con dirigentes políticos, miembros del Comando Con Venezuela y representantes del Parlamento panameño

Guardar
Google icon
María Corina Machado brindó una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá (X)
María Corina Machado brindó una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá (X)

La líder opositora venezolana María Corina Machado destacó en Panamá el impacto regional de la lucha democrática en Venezuela, al afirmar que "la libertad de Venezuela va a representar la libertad de las Américas para siempre". Durante un encuentro con dirigentes políticos, miembros del Comando Con Vzla y representantes del Parlamento panameño, la Premio Nobel de la Paz subrayó la dimensión internacional del movimiento opositor y el papel de la diáspora venezolana como motor de cambio.

En esa línea, afirmó que Venezuela, Cuba y Nicaragua “serán libres”.

PUBLICIDAD

La dirigente opositora llegó al país centroamericano para mantener una serie de reuniones con aliados regionales. Desde el inicio de su visita, Machado enfatizó la necesidad de multiplicar el mensaje de unidad y determinación: “Todos transmitamos. A todos los venezolanos, a todos los panameños y ciudadanos de otros países que acompañan nuestra causa y a todos nuestros aliados. Tenemos un mandato, tenemos una ruta, tenemos una estrategia y hoy tenemos no solo una fuerte conducción política, pero además tenemos una sociedad cohesionada, unida, decidida y organizada como ninguna otra”, expresó ante los asistentes.

El encuentro en Ciudad de Panamá reunió a figuras políticas locales y a ciudadanos venezolanos residentes en el país, quienes participaron en las actividades del Comando Con Vzla. La visita de Machado forma parte de una gira internacional destinada a reforzar alianzas y a visibilizar la crisis venezolana en el entorno diplomático latinoamericano.

PUBLICIDAD

La líder opositora venezolana mantuvo un encuentro con dirigentes políticos, miembros del Comando Con Vzla y representantes del Parlamento panameño

En su discurso, Machado comparó la movilización de la diáspora venezolana con otros fenómenos migratorios globales: “¿Qué otra diáspora en el mundo tiene este nivel de entusiasmo, de organización? ¿Qué otra causa te saca gente a la calle simultáneamente en cuatrocientas ciudades alrededor del planeta? ¿Qué otra red, comunidad de un país puede hoy vibrar simultáneamente?”. La dirigente hizo hincapié en el carácter transversal del movimiento, que trasciende fronteras y convoca a simpatizantes de distintas nacionalidades. “Yo decía: ‘Es que vino un venezolano’. No, era panameño, pero se sentía que era su causa también y por eso te agradezco tanto tu presencia aquí”.

En el encuentro, la líder de la oposición venezolana valoró la diversidad interna del movimiento: “¿Que tenemos diferencias? Por supuesto, sería aburridísimo un país donde todo el mundo está de acuerdo. Pero lo que sí somos estrictos es que aquí hay un objetivo y es liberar a nuestro país. Un propósito: la transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas, donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país”.

En ese sentido, enfatizó la urgencia en la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que cumpla con los criterios establecidos en la Constitución, como un paso fundamental para el avance hacia una transición real a la democracia en Venezuela.

Machado también advirtió sobre los intentos de división y desinformación: “Que buscarán dividirnos, que tratarán de confundir, que tratarán de desviar. Ya tenemos ante eso una larga cuerda y sabemos cómo enfrentarlo. Con más unidad, con más convicción, pero sobre todo con la verdad”. Enfatizó que el eje de la estrategia opositora se sostiene sobre la transparencia y la prioridad de la ciudadanía. “Aquí el centro y la razón de todo es nuestra gente. Y yo quiero que el mundo entero sepa hoy desde aquí en Panamá, que la prioridad de todo lo que hemos estado discutiendo es la angustia de lo que está viviendo el venezolano hoy”, recalcó.

El evento sirvió también como espacio de reconocimiento a la solidaridad internacional, especialmente a los miembros del Parlamento panameño que respaldan la causa venezolana. La presencia de líderes políticos y representantes institucionales locales fue interpretada como un gesto de apoyo al proceso de transición democrática en Venezuela.

Machado reiteró que la ruta trazada por la oposición venezolana apunta a la celebración de elecciones presidenciales competitivas, con garantías para todos los electores, tanto dentro como fuera del país. Consideró, además, que la comunidad internacional y la región deben acompañar ese proceso y velar por el respeto a los derechos civiles y políticos de la población venezolana.

Luego de la conferencia, la Premio Nobel de la Paz se trasladará a la Avenida Cuba, en la Ciudad de Panamá, para mantener un encuentro con la diáspora venezolana.

Temas Relacionados

María Corina MachadoPanamáDiáspora VenezolanaTransición DemocráticaCrisis en Venezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EEUU realiza un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas con un despliegue autorizado por el régimen de Venezuela

El ejercicio, que incluye la participación de dos buques de la Marina norteamericana y el sobrevuelo de helicópteros, se centra en la entrada de vehículos de emergencia a la sede diplomática y la activación de protocolos de alerta

EEUU realiza un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas con un despliegue autorizado por el régimen de Venezuela

Una encuesta reveló un cambio drástico en la política de Venezuela

Con enormes diferencias, a cada una le ha tocado ejercer su liderazgo en uno de los momentos más críticos de la historia del país. Sin embargo, una experta advierte que no basta con ocupar posiciones de poder para que se den avances en el campo feminista

Una encuesta reveló un cambio drástico en la política de Venezuela

Delcy Rodríguez anunció nuevas excarcelaciones ante los pedidos de las ONG por la liberación de todos los presos políticos

Según la presidenta encargada, desde febrero, un total de 8.740 personas recibieron la libertad plena bajo la Ley de Aministía. La organización Foro Penal reportó solo 38 personas liberadas esta semana frente a las 300 prometidas por el gobierno chavista

Delcy Rodríguez anunció nuevas excarcelaciones ante los pedidos de las ONG por la liberación de todos los presos políticos

Gobierno, sindicatos y empresarios negocian regular los Consejos Productivos de Trabajadores

El diálogo promovido por la Organización Internacional del Trabajo aliviaría la presión sobre los empleadores, mientras el régimen chavista abre la economía a la inversión privada

Gobierno, sindicatos y empresarios negocian regular los Consejos Productivos de Trabajadores

Venezuela aseguró que EEUU verificó los estándares de seguridad en dos aeropuertos para nuevos vuelos

Se trata de las terminales de Maracaibo, en el estado Zulia; y Barcelona, en Anzoátegui

Venezuela aseguró que EEUU verificó los estándares de seguridad en dos aeropuertos para nuevos vuelos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chontico Día resultados de hoy sábado 23 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Chontico Día resultados de hoy sábado 23 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Estadounidense, vinculado con posible red de trata de blancas, fue inadmitido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Abel Furlán denunció que el fallo que lo desplazó de la UOM es “una operación política, judicial y empresaria” para “disciplinar” al gremio

El bloqueo de la vía Buenaventura causa pérdidas de más de $100.000 millones, según la Andi: estas son las razones de las protestas que ya llevan cinco días

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

INFOBAE AMÉRICA

Fallece en trágico accidente en California la esposa de Marvin Benard, exjugador nicaragüense de Grandes Ligas

Fallece en trágico accidente en California la esposa de Marvin Benard, exjugador nicaragüense de Grandes Ligas

Científicos identifican en Panamá una especie de árbol desconocido para la ciencia

La gira de Alejandro Fernández aterriza hoy en El Salvador con éxitos románticos y clásicos rancheros

El cine costarricense hace historia en Cannes: Triunfo colectivo para “Siempre soy tu animal materno”

Millones de personas bajo alerta en siete estados de EEUU por tormentas severas, inundaciones y lluvias intensas este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

Michael B. Jordan regresa con “Delphi”, la serie que expande la saga “Creed”

Michael B. Jordan regresa con “Delphi”, la serie que expande la saga “Creed”

“The Studio” rendirá homenaje a Catherine O’Hara con un emotivo episodio inaugural tras su fallecimiento

Quién es Bettina Anderson, la flamante esposa de Donald Trump Jr.

Miles Teller ilusiona a los fans de Michael Jackson con pistas sobre una posible secuela de “Michael”

Britney Spears estalló contra su madre durante su detención policial: “Mató a un niño y nunca la arrestaron”