La ONG Foro Penal informó que al menos 30 presos políticos venezolanos fueron excarcelados este domingo por el régimen

Estudiantes universitarios se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos)

El director de la organización venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, informó que la ONG registró 30 excarcelaciones durante este domingo y que se encuentran en proceso de verificación otros posibles casos.

“Seguimos recibiendo reportes y revisando información sobre nuevas liberaciones”, declaró Romero, quien subrayó que cada liberación verificada es comunicada a los familiares y equipos legales de los afectados.

Entre las personas excarceladas figuran varios dirigentes opositores cercanos a María Corina Machado, como Juan Pablo Guanipa. También fue liberado el abogado de la líder opositora, Perkins Rocha, así como Jesús Armas y Luis Tarbay.

El abrazo de Perkins Rocha con su esposa (x: @ConVzlaComando)

Además, partidos políticos y familiares confirmaron la excarcelación de activistas como Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, integrantes de agrupaciones opositoras como Voluntad Popular y Vente Venezuela.

La larga lista de excarcelados también incluye a María Oropeza, Dignora Hernández, Henry Alviarez, Emil Brandt, y Leocenis García, entre otros.

El Comando con Venezuela celebró las excarcelaciones, pero volvió a exigir al régimen chavista que todos los presos políticos sean liberados: “¡Faltan muchos por liberar! ¡Hasta que todos sean libres! ¡Libertad para todos los presos políticos!“.

Dirigentes del equipo de María Corina Machado fueron excarceladas por el régimen

Las liberaciones ocurren un mes después de que el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara el inicio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas.

Desde entonces, el Foro Penal ha reportado liberaciones de manera continua, con un registro de al menos 391 personas excarceladas desde el 8 de enero, mientras que la organización mantiene una cifra de 687 personas aún privadas de libertad por motivos políticos en el país.

Entretanto, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, celebró las recientes excarcelaciones y exigió la libertad total para quienes permanecen detenidos.

“La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos”, expresó.

González Urrutia advirtió que estas medidas no equivalen a libertad plena, ya que la mayoría de los excarcelados enfrenta restricciones judiciales y procesos abiertos.

“Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios”, afirmó.

Edmundo González Urrutia se pronunció por las excarcelaciones de presos políticos

El proceso de excarcelaciones ha generado expectativas y también reclamos de transparencia. ONG como Espacio Público advirtieron que el régimen de Delcy Rodríguez no ha publicado listados oficiales de las personas liberadas, lo que incrementa la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares.

“El gobierno se ha negado sistemáticamente a publicar las listas oficiales de los excarcelados, y esto hace que crezca la opacidad y se genere un daño profundo en las familias de los detenidos”, señaló la organización.

Espacio Público también criticó que las liberaciones se producen de manera fragmentada y pidió que se facilite la verificación independiente de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“El método o patrón usado es que van excarcelando por cuentagotas, por lo que la angustia y la desesperación ha crecido en los familiares, quienes se han dispuesto en campamentos en las cárceles”, indicó la ONG.

En paralelo, el Parlamento chavista debate una ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez.

Jorge Rodríguez prometió que la aprobación de esa ley supondría la liberación de todos los presos políticos pendientes, y estimó que la medida podría concretarse entre este martes y el viernes.

Manifestantes venezolanos alzan pancartas y banderas para exigir la liberación de presos políticos

Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, insisten en que la libertad de los detenidos por razones políticas debe ser inmediata, incondicional y sin restricciones judiciales.

La jornada de este domingo confirma que el proceso de excarcelaciones continúa activo, aunque persisten reclamos por mayor transparencia, el cierre definitivo de causas judiciales y garantías para la libertad plena de todos los afectados. El panorama en Venezuela sigue marcado por la exigencia de justicia y el monitoreo constante de la situación de los detenidos por motivos políticos.

(Con información de EFE y AFP)