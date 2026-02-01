Casi 200 presos políticos militares permanecen en los centros de tortura del régimen venezolano

La esposa y padres del Cap. Peña Medina

En Venezuela permanecen detenidos en distintas cárceles y centros de tortura al menos 195 militares considerados presos políticos. Entre ellos figuran seis generales, 16 coroneles, 14 comandantes, ocho mayores, 21 capitanes, 33 tenientes y 85 sargentos pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército y la Aviación, además de 12 oficiales de la Armada.

A estas cifras se suman los militares que, desde 2014, han sido sometidos a medidas cautelares, como presentaciones periódicas ante tribunales o arresto domiciliario, y aquellos que fallecieron antes de recuperar su libertad, tras procesos judiciales marcados por denuncias de irregularidades y expedientes manipulados.

Organizaciones especializadas en el seguimiento de estos casos, así como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, advierten que el número de uniformados detenidos por motivos políticos responde a un patrón sistemático. Numerosas fuentes aseguran que los cuerpos de inteligencia habrían fabricado más de 60 supuestas conspiraciones con el objetivo de depurar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

He aquí laos 195 nombres de militares presos políticos, según su rango y componente.

Familiares hacen vigilia frente al Rodeo I donde hay numerosos presos políticos civiles, militares y extranjeros (Fuente)

Doce oficiales de la Armada

Son once en su totalidad los oficiales de la Armada que están detenidos por causas políticas:

Capitán de Fragata Carlos Alí Piña Bastidas.

Los cinco tenientes de Navío: Rigoberto Pinzón Palencia, José Noriega Manrique, Héctor Jesús Coronel, Yendry Arguello Rodríguez y Jefferson Jhosue Díaz Mendoza.

Tres tenientes de Fragata: TF Daesger Germán Hernández Alvarenga, Nelson Zabaleta Fernández Ángel Barrios Fuenmayor.

El Alférez de Navío Hebert Alfonso Cambero Sequea.

Los dos sargentos: SM3 Eddie José Valladares Cáceres y S2 Roberto Andrés Rondón Restrepo.

Seis generales

Un divisionario y cinco generales de Brigada, continúan privados de libertad en Venezuela, acusados de participar en diversas operaciones. Las detenciones se distribuyen de manera equitativa entre los tres componentes militares: Ejército, Aviación y Guardia Nacional.

En el Ejército siguen bajo custodia el general de Brigada Oswaldo José Bracho y el general de División Tomás Enrique Martínez Macías. Este último es padre del capitán Tomás Martínez Chico, excarcelado el 27 de enero de 2025; ambos fueron señalados en la llamada Operación Brazalete Blanco.

En el componente Aviación permanecen recluidos los generales de Brigada Miguel Carmelo Sisco Mora y Jackson Gutiérrez Strubinger, también implicados en investigaciones militares.

La lista se completa con dos generales de Brigada de la Guardia Nacional: Ramón Lozada Saavedra, quien se encuentra gravemente enfermo y bajo atención médica en el Hospital Militar de Caracas, y Héctor Armando Hernández Da Costa, detenido desde el 2018.

Los coroneles

Por el Ejército hay cinco coroneles: Carlos Jesús Sánchez Vásquez, Carlos Ulises Hernández Rojas, Jhony Rafael Mejías Laya, José Lozano Mogollón; y Diego Bautista Espín Trini, quien era director del Liceo Militar Jáuregui (Limijau) de La Grita, Táchira y fue detenido por resguardar las actas y material de votación del 28 de julio 20204, de los 10 centros electorales que coordinaba.

El Cnel. Diego Bautista Espín Trini, era director del Liceo Militar Jáuregui y fue detenido por proteger las actas electorales del 28J

De la Aviación hay tres coroneles: Miguel Castillo Cedeño, Eddy Jordán Azabache y José Alberto Trejo Castillo.

Por la Guardia Nacional ocho coroneles: Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos, Pedro Javier Zambrano Hernández, José Romel Acevedo Montañez, Oswaldo Valentín García Palomo, Ramón Alí Peñalver Vásquez, Oscar Rafael Pérez Romero, José de Jesús Gámez Bustamante y Pedro Milano Rincones.

Los comandantes

Por los componentes del Ejército, Aviación y GNB hay 14 tenientes coroneles que son los siguientes:

Once por el Ejército: Igbert José Marín Chaparro, Deibis Esteban Mota Marrero, Víctor Eduardo Soto Méndez, Edgar Josué Carrillo Camacho, Freddy Alberto Mogollón Rojas, Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda, Durvis Enrique Melián Vargas, Guillermo Enrique César Siero, Manuel Alejandro Oria Arteaga, Jholmar Josué Cárdenas Camacho y Juan Carlos Peña Palmentieri, quien ya cumplió su condena en septiembre 2025 y en noviembre lo trasladaron a una cárcel desconocida.

Tcnel (Ej) Edgar Josue Carrillo Camacho

Por la Aviación, el único teniente coronel es Félix Enrique Jiménez, mientras que son dos por la GNB: Pedro Luis Garrido Guillén y José Torrealba Carrasco.

Mayores

Los oficiales con rango de mayor son ocho:

Cuatro por el Ejército: Guillermo Henry César Siero, Niuma Rafael Sequera Gómez, Jhonathan Mendoza Suárez y la única mujer del grupo Diana Desireé Victora Justo.

Aviación: Adrián Leonardo De Gouveia de Sosa, detenido en el 2018, cumplió 5 años de cárcel, pero un mes después lo vuelven a detener y en 2024 lo involucran en la Operación Gedeón.

Guardia Nacional son tres: Francisco José Luna Martínez, Carlos Rosario y Juan Carlos Marrufo Capozzi, cuya esposa María Auxiliadora Delgado Tabosky es hermana de Osman Alexis Delgado Tabosky, señalado como autor intelectual del Caso Drones.

Los 21 capitanes

Son nueve por el Ejército: Carlos Arturo Rosario Pimentel, Javier Moreno, Alfredo Saba Peña Díaz, Javier Romero Briceño, Willians Andrés Rivas Jiménez, Juan Luis Gutiérrez Aranguren, Rocío del Valle Fernández Hernández perteneciente a la etnia Puinave Baré, Anyelo Julio Heredia Gervacio de la Operación Brazalete Blanco.

Cap. (Ej) Rocío del Valle Fernández Hernández

Además, Carlos Anthony Peña Medina, detenido en Barinas en diciembre 2024; sus padres Gloria María Medina Plaza y Carlos Julio Peña Chacón, así como su esposa Carla Álvarez, a través de un video reclaman libertad para el joven oficial quien tiene una hija de 9 años,

El Capitán (Ej) Carlos Anthony Peña Medina fue detenido en Barinas

Hay tres capitanes de la Aviación Militar: Ronald Marrero Lozano, Robert Jiménez Ladera y Marcos Daniel Bello Corona.

Son nueve por la GNB: Juan Carlos Caguaripano Scott, Dimas Omar Murillo Rubio, Leonard Eligio Briceño Vivas, Renny Adelso Olivares Moreno, Franklin Antonio Leal Mendoza, Eliant Felipe César Caraballo, Antonio José Sequea Torres, Jesús Manuel Ramos López; y Erickson Alexander Chaya Barrueta, cuya esposa, cuñado y cuñada también están detenidos.

Cap. (GNB) Franklin Antonio Leal Mendoza

Tenientes

Entre tenientes y primeros tenientes suman 33:

Por el Ejército 22: Wladimir (Ej) Rafael Escalona Gutiérrez, Franklin Alfredo Caldera Martínez, Marcos David Insignare García, Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, José Gregorio Montiel García, Johan José González, Alberto José Salazar Cabañas, Oswaldo José Gutiérrez Guevara,

Jefferson Gabriel García Dos Ramos, Pedro Jiménez Luis, Raúl Eduardo Manzanilla Almao, Jairo Rafael Bethermyt Carrillo, Hugo Rainier Aparicio Cabeza, Carla Yancelis Antón Farías, Eduardo José Pérez Amaya, José Ángel Barreno Cordones, Junior de Jesús Silva Herrera, Luis Manuel Paiva Soto, Víctor Parra.

También el 1TT (Ej) Carlos Eduardo Lozada Saavedra, sobrino del general Ramón Lozada; ambos están presos. Reinaldo Enrique Finol del llamado Caso espía gringo Matthew John Heath. Y Johana Del Carmen Bermúdez, quien recién graduada, el 2 de agosto 2024, es detenida por funcionarios de la DGCIM, relacionándola al caso del coronel Diego Espín Trini.

Seis por la Aviación: Juan Carlos Franco Moreno, Junior de Jesús Silva Herrera, Henry Javier Salazar Moncada, Carlos Eduardo León Núñez, Kelvis José Chacón Reyes y Anyi Andreina Azuaje Fernández.

Cinco por la Guardia Nacional: Richard Rafael Alemán Castellano, tiene a dos hermanas y un cuñado presos; Rubén Darío Fernández Figuera, Alexander Navarro Pinto, Edgar Salas Pinilla y Rafael Antonio Villafranca López.

Teniente (Ej) Johana Del Carmen Bermúdez Lugo

Los 85 Sargentos

En el Ejército hay 31 en total: dos SM2 Jairo Elí Villegas Moreno y Noel Ricardo Romero Lugo. Tres SM3: Álvaro Martín Mestra Valecillos, Jesús Alberto Colmenares Gallardo y Wilmer Oswaldo Salinas Sánchez.

Los 20 Sargentos de Primera (S1): Abraham Josué Molina Valera, Víctor Alfonzo Perozo Durán, Francisco Javier Pacheco Pérez, Nelson Enrique Santiago Valecillos, Yusimar Elisneth Montilla Ortega, José Rafael Blanco Volcán, Nelson Enrique Santiago Valecillos, Cristian Gregorio Estrada Estrada, Yurimar del Valle Rengel González, Rubén Augusto Bermúdez Oviedo.

También los S1 Darwin Antonio Solís Benítez, Juan Francisco Díaz Castillo, Javier Rafael Peña, Feydi Rafael Montero, Alexander Chávez Mogollón, Anthony José Reyes, Jecson Enrique Losada Matute, Carlos Enrique Conde Hurtado, Damián Mora y José Rafael Blanco Volcán.

Como seis Sargento Segundo (S2): Iriannis Valentina Mujica de Montesinos, Anderson José Pinto Tovar, Tony Adonis Guevara Bravo, Estewins Andrés Rojas Tapia, José Moreno Peñaloza y José Ruíz Delgado.

Tres en la Aviación: dos S1 Juan Carlos Venturi Escobar y Ángel Orlando Perdomo Hurtado; y el S2 Gabriel Alejandro Jordán Padrón.

En la Guardia Nacional: de la Tropa Profesional, hay 51 sargentos en total, divididos así:

25 Sargento Segundo (S2): Samaira del Valle Romero Armario, Jeremy Jesús González López, Gustavo Enrique Álvaro Granadillo, Ricardo David Fonseca Mosquera, Wolfang González Carrasco, Ronaldo Jesús Romero Aguinagalde, Roberto

Catalino Romero Pérez, Andrés Alfonso Paredes Soler, Jhite Thubal Hernández Palma, Yeicer Moisés Montero Mujica, Luis Alfredo Lobo Medina, Luis Heraldo Oviedo Piña, Asdrúbal Gabriel Chirinos López.

S2 (GNB) Andrés Alfonso Paredes Soler recluido en Fuerte Guaicaipuro

Se le suma S2 Nomar Salcedo Méndez, Heber Glok Vásquez, Kevin Manuel Charly Ramírez, Luis Alberto Peña Arteaga, Edgar Jesús Díaz Vivenes, Hugo Alexander Carrillo Santana, José Daniel González Hospedales, Miguel Salazar Polanco, Ánderson Daniel Farnetano Yamboos, Jonathan Franco Quiñones, Leandro Omar Chirinos Parra y Tony Adonis Guevara Bravo.

Quince en el rango de Sargento Primero (S1): José Enrique Rico Arrieta, Rawuy José Rosales Faría, Luis Alfredo Milanés Chirinos, Yordanis Camacaro González, Carlos Enrique Rivero Martínez, Víctor Ignacio Rodríguez Romero, Junior José Ojeda Alvarado, Ederson Roberto Rumi Mogollón, Jackson Leiner Taquiva Becerra, José Manuel Mendoza González, Juan Acosta Isea, Miguel Ángel Plaza Méndez, Rafael Enrique Castro Sandoval, Juan Nahir Zambrano Arias y Víctor Perozo

Seis Sargento Mayor de Tercera (SM3): Luis Alexander Bandres Figueroa, Edixon Darwin Morillo Mujica, Geomar Martínez Natera, Evan Antonio Rincón Piñero, Daniel Zambrano Arias y Yofre Javier Castro Alviarez.

Dos Sargento Mayor de Segunda (SM2): Adelis Pastor Rosales Perosa y Oneiver José Paredes.

Dos Sargento Mayor de Primera (SM1): José Alexander Sanguino Escalante y Juan Carlos Monasterios Venegas.

Un Sargento Ayudante: Rubén Darío López Sánchez, detenido por la Operación Guerra de los Puentes, del 23 de febrero 2019. Estaba adscrito al comando de Zona Táchira GNB, pasó a Cúcuta en apoyo a Juan Guaidó. Condenado a 5 años y ocho meses por abandonó de servicio, sustracción de objetos pertenecientes a la FANB y deserción.

Dos en el rango de Sargento Supervisor (SS): Jesús Villafañe Montilla y Leonardo Antonio Carrillo Primera.