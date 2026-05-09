Exhumaron el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, el preso político muerto hace 9 meses bajo custodia del chavismo

Una camioneta del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense entra al cementerio Jardín La Puerta durante el proceso de exhumación del cuerpo del preso político Víctor Quero Navas, el viernes en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R)

El cuerpo del preso político Víctor Hugo Quero Navas fue exhumado el viernes por autoridades venezolanas, luego de que el Gobierno reconociera el jueves su muerte hace nueve meses y la Fiscalía ordenara una investigación para dar con los responsables del silencio estatal.

“La exhumación se está produciendo el día de hoy. Entiendo que está la madre, Carmen Navas, y hay alguien que la está acompañando en ese momento”, declaró a la agencia EFE la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tinedo.

PUBLICIDAD

El procedimiento se realizó en un cementerio del sureste de Caracas con la presencia de patrullas del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), que inició una investigación en marzo tras enterarse del caso por redes sociales, según información oficial.

La ONG JEP expresó preocupación por la independencia del proceso: “Esa es una comisión que debería haber estado integrada por investigadores independientes, de ser posible internacionales. Lamentablemente ya iniciaron la investigación de esta forma y lo que seguiremos es exigiendo que esta investigación conduzca a la verdad y el establecimiento de las responsabilidades”.

PUBLICIDAD

La madre de Víctor Hugo Quero Navas denunció el paradero desconocido de su hijo en reiteradas ocasiones (EFE/Miguel Gutiérrez)

El medio constató que, posteriormente, los restos de Quero Navas fueron trasladados en una carroza fúnebre, escoltada por una caravana de funcionarios del CICPC y de la Defensoría del Pueblo. El cortejo arribó pasadas las 18:00 hora local (22:00 GMT) a otro cementerio en el sureste de Caracas, donde la prensa no tuvo acceso.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) condenó que Carmen Navas, de más de 80 años, se haya visto obligada a reconocer a su hijo en circunstancias que estremecen al país y evidencian la crueldad de un sistema capaz de desaparecer personas, ocultar información a las familias y silenciar durante meses la verdad sobre una muerte.

PUBLICIDAD

Víctor Hugo Quero Navas permanecía detenido desde el 1 enero de 2025. Según la ONG Foro Penal, el “motivo aparente” de su arresto estaba vinculado a su pasado institucional, ya que “supuestamente” prestó servicio militar en 2023. Su madre denunció durante meses la detención y desaparición forzada, pero la confirmación oficial de la muerte llegó recién el jueves pasado por parte del Ministerio del Servicio Penitenciario.

El organismo estatal informó mediante un comunicado que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio de ese mismo año tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El preso político falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

PUBLICIDAD

Familiares de presos hacen fila frente a la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas (Ronaldo Schemidt/Archivo/AFP)

La JEP, junto a la ONG Provea, informó que 27 personas detenidas por motivos políticos murieron bajo custodia estatal desde 2014, incluyendo a Víctor Quero Navas. De acuerdo con los registros de Provea y JEP, el año con mayor cantidad de muertes bajo custodia estatal fue 2024, con cinco casos, seguido de 2019 y 2025, ambos con cuatro decesos.

Ambas ONG publicaron una lista con los nombres y fechas de fallecimiento de estos presos políticos, donde figura también la muerte de Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, en prisión en 2021 tras 12 años detenido.

PUBLICIDAD

“Estas 27 muertes evidencian la vulnerabilidad de ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de afrontar los abusos de poder. En Venezuela urge un proceso genuino de reinstitucionalización que ponga la garantía de los derechos humanos en el centro”, señalaron las organizaciones.

(Con información de EFE)

PUBLICIDAD